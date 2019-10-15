Кинолюбители долго гадали, кто будет новой Женщиной-кошкой. Результаты кастинга наконец известны

5 1 8 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В последнее время львиная доля кинопремьер приходится на свежие прочтения старых блокбастеров о супергероях. Уже появились новый «Джокер» и «Хеллбой», на очереди — перезапуск «Бэтмена». И современное видение требует особых кастинговых решений, поэтому в сети долго не утихали споры о том, кто же в итоге сыграет в новой версии фильма. Особенно бурные обсуждения велись вокруг Женщины-кошки, и наконец актрису утвердили.

Мы в AdMe.ru изучили главных претенденток на роль. Как вы считаете, кто из актрис подходит больше всего?

Самые обсуждаемые претендентки: Хлоя Морец

Звезде «Телекинеза» пророчили роль Женщины-кошки. Эта новость появилась на портале We Got This Covered, где говорилось, что создатели ищут актрису от 20 до 30 лет, а Хлоя как раз недавно отметила 22-летие. К тому же она уже снималась в экранизации комикса «Пипец-2», где очень убедительно сыграла отважную Минди Маккриди по прозвищу Убивашка, а также появлялась в нескольких экшен-фильмах.

Тесса Томпсон

Знакомая зрителям по фильму «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон также рассматривалась на роль в новом фильме Мэтта Ривза. Шорт-лист, в котором значится актриса, появился на портале Geeks WorldWide. Сегодня Тесса находится на волне популярности, так что в том, что она станет новой Селиной Кайл, никто не сомневался.

Ванесса Кирби

Актриса, запомнившаяся зрителям по роли Белой вдовы в 6-м фильме «Миссия невыполнима» и сестры Джейсона Стейтема в недавнем блокбастере «Хоббс и Шоу», также была среди претенденток на роль Женщины-кошки. Эту блестящую возможность она активно обсуждала на премьере новой части «Форсажа».

Сирша Ронан

Ирландская актриса, известность которой принес фильм «Леди Берд», тоже могла сыграть Женщину-кошку в свежем кинокомиксе. Об этом говорилось в статье издания-кинообозревателя Collider: «Cирша была трижды номинирована на „Оскар“ еще до того, как ей исполнилось 25. Выбрать ее на роль Женщины-кошки было бы весьма интригующим решением, хоть она пока и избегает кинолент с большим бюджетом».

Люпита Нионго

Актриса, сыгравшая одну из ведущих ролей в «Черной Пантере», также могла выступить в кошачьем амплуа. О том, что Нионго, возможно, повторит свой успех в новом супергеройском кино, стало известно из статьи на Geeks WorldWide.

В итоге утвердили Зои Кравиц

Новой Женщиной-кошкой станет Зои Кравиц: об этом заявило издание Variety. Звезде сериала «Большая маленькая ложь» пришлось пройти несколько проб, чтобы получить роль в новом блокбастере. И ее образ максимально приближен к культовой героине, которую сыграла Хэлли Берри, не находите?

Претенденты на другие роли: Джош Гэд

Возможно, в фильме появится такой персонаж, как гангстер Пингвин, которого исполнит Джош Гэд. Еще несколько лет назад американский актер опубликовал в своем твиттере портрет этого нарисованного злодея.

Джона Хилл в роли Загадочника

Двухкратный номинант на премию «Оскар» может появиться в новом фильме в роли злого гения Загадочника. Переговоры на этот счет начались в сентябре, о чем сообщил вестник новостей из Голливуда Deadline.

А на роль Бэтмена уже точно утвержден Роберт Паттинсон

Новым Бэтменом выбрали звезду вампирской киносаги. 33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, сыгравшим супергероя: его «опередил» Кристиан Бейл, которому был 31 на момент выхода фильма «Бэтмен: Начало» в 2005 году. Среди прочих кандидатов значатся Арми Хаммер, Джейк Джилленхол, Джон Хэмм, Майкл Б. Джордан, Мэттью Макконахи, Кейси Аффлек, Джереми Реннер, Чарли Ханнэм, Ричард Армитидж.