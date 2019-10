Кинолюбители долго гадали, кто будет новой Женщиной-кошкой. Результаты кастинга наконец известны

Самые обсуждаемые претендентки: Хлоя Морец

Звезде «Телекинеза» пророчили роль Женщины-кошки. Эта новость появилась на портале We Got This Covered, где говорилось, что создатели ищут актрису от 20 до 30 лет, а Хлоя как раз недавно отметила 22-летие. К тому же она уже снималась в экранизации комикса «Пипец-2», где очень убедительно сыграла отважную Минди Маккриди по прозвищу Убивашка, а также появлялась в нескольких экшен-фильмах.