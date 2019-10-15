Кинолюбители долго гадали, кто будет новой Женщиной-кошкой. Результаты кастинга наконец известны
В последнее время львиная доля кинопремьер приходится на свежие прочтения старых блокбастеров о супергероях. Уже появились новый «Джокер» и «Хеллбой», на очереди — перезапуск «Бэтмена». И современное видение требует особых кастинговых решений, поэтому в сети долго не утихали споры о том, кто же в итоге сыграет в новой версии фильма. Особенно бурные обсуждения велись вокруг Женщины-кошки, и наконец актрису утвердили.
Мы в AdMe.ru изучили главных претенденток на роль. Как вы считаете, кто из актрис подходит больше всего?
Самые обсуждаемые претендентки: Хлоя Морец
Звезде «Телекинеза» пророчили роль Женщины-кошки. Эта новость появилась на портале We Got This Covered, где говорилось, что создатели ищут актрису от 20 до 30 лет, а Хлоя как раз недавно отметила 22-летие. К тому же она уже снималась в экранизации комикса «Пипец-2», где очень убедительно сыграла отважную Минди Маккриди по прозвищу Убивашка, а также появлялась в нескольких экшен-фильмах.
Тесса Томпсон
Знакомая зрителям по фильму «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон также рассматривалась на роль в новом фильме Мэтта Ривза. Шорт-лист, в котором значится актриса, появился на портале Geeks WorldWide. Сегодня Тесса находится на волне популярности, так что в том, что она станет новой Селиной Кайл, никто не сомневался.
Ванесса Кирби
Актриса, запомнившаяся зрителям по роли Белой вдовы в 6-м фильме «Миссия невыполнима» и сестры Джейсона Стейтема в недавнем блокбастере «Хоббс и Шоу», также была среди претенденток на роль Женщины-кошки. Эту блестящую возможность она активно обсуждала на премьере новой части «Форсажа».
Сирша Ронан
Ирландская актриса, известность которой принес фильм «Леди Берд», тоже могла сыграть Женщину-кошку в свежем кинокомиксе. Об этом говорилось в статье издания-кинообозревателя Collider: «Cирша была трижды номинирована на „Оскар“ еще до того, как ей исполнилось 25. Выбрать ее на роль Женщины-кошки было бы весьма интригующим решением, хоть она пока и избегает кинолент с большим бюджетом».
Люпита Нионго
Актриса, сыгравшая одну из ведущих ролей в «Черной Пантере», также могла выступить в кошачьем амплуа. О том, что Нионго, возможно, повторит свой успех в новом супергеройском кино, стало известно из статьи на Geeks WorldWide.
В итоге утвердили Зои Кравиц
Новой Женщиной-кошкой станет Зои Кравиц: об этом заявило издание Variety. Звезде сериала «Большая маленькая ложь» пришлось пройти несколько проб, чтобы получить роль в новом блокбастере. И ее образ максимально приближен к культовой героине, которую сыграла Хэлли Берри, не находите?
Претенденты на другие роли: Джош Гэд
Возможно, в фильме появится такой персонаж, как гангстер Пингвин, которого исполнит Джош Гэд. Еще несколько лет назад американский актер опубликовал в своем твиттере портрет этого нарисованного злодея.
Джона Хилл в роли Загадочника
Двухкратный номинант на премию «Оскар» может появиться в новом фильме в роли злого гения Загадочника. Переговоры на этот счет начались в сентябре, о чем сообщил вестник новостей из Голливуда Deadline.
А на роль Бэтмена уже точно утвержден Роберт Паттинсон
Новым Бэтменом выбрали звезду вампирской киносаги. 33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, сыгравшим супергероя: его «опередил» Кристиан Бейл, которому был 31 на момент выхода фильма «Бэтмен: Начало» в 2005 году.
Среди прочих кандидатов значатся Арми Хаммер, Джейк Джилленхол, Джон Хэмм, Майкл Б. Джордан, Мэттью Макконахи, Кейси Аффлек, Джереми Реннер, Чарли Ханнэм, Ричард Армитидж.
Как вам такое распределение ролей? Кого лично вы видите в супергеройских амплуа?