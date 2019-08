Кинокритики назвали 100 наиболее выдающихся фильмов уходящего десятилетия

Критики влиятельного американского издания о кино IndieWire составили список 100 лучших фильмов, выпущенных с 2010 по 2019 год. По мнению журналистов, 10 лет назад киноиндустрия окончательно изменилась и фильмы, вошедшие в этот перечень, отображают наиболее интересное и значимое, что в ней произошло за этот период. К сожалению, в топ-100 не оказалось ни одной российской картины. Однако утешением может послужить то, что на 99-м месте расположилась работа американского режиссера российского происхождения Джулии Локтев «Самая одинокая планета».

AdMe.ru без труда нашел в этом внушительном списке фильмы, которые нужно срочно взять на заметку и посмотреть или пересмотреть еще раз.

100–91

90–81

80–71

70–61

60–51

50–41

40–31

30–21

20–11

10–1

Сколько фильмов из этого списка вы уже смотрели? Согласны ли вы с его составителями?