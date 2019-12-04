Кем стали дети наших любимых советских актеров

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Когда мы пересматриваем советские фильмы, нам кажется, что актеры остались такими же молодыми и харизматичными. Но некоторых из них уже нет в живых, а их дети и внуки продолжают семейное дело. Или выбирают свой, совершенно другой путь.

Мы в AdMe.ru проследили за судьбой наследников советских звезд экрана и узнали, как складывалась их судьба.

1. Лев Дуров и его дочь Екатерина Дурова

Екатерина Дурова не раз рассказывала журналистам, что сама жизнь подталкивала ее стать актрисой, а она не сопротивлялась. В раннем детстве она очень мало времени проводила с родителями из-за плотного графика гастролей, но понимала, что это необходимость. Она окончила ГИТИС, и основной ее любовью стал театр, все крупные роли актриса играла в Театре на Таганке и Театре на Малой Бронной. Звание заслуженной артистки РФ Екатерине тоже принесли именно театральные работы. В кино она снималась редко и мало, роли были эпизодическими. Мы можем увидеть ее в фильмах «Зеленый фургон», «Фантазии Фарятьева», «Школьный вальс».

2. Олег Табаков и его дочь Александра Табакова

Сыновья Олега Табакова Антон и Павел известны в медиапространстве, а вот о дочери Александре мало кто знает. Широкому зрителю она знакома по фильму «Маленькая Вера» — она сыграла лучшую подругу главной героини. Александра окончила Школу-студию МХАТ, где была на очень хорошем счету. Но когда Олег Табаков ушел из семьи, Александра оставила профессию в знак протеста, а также чтобы не пересекаться с отцом. Больше они никогда не общались. Она была замужем за немецким актером Яном Йозефом Лиферсом, родила дочь, затем развелась и вернулась на родину, где стала работать радиоведущей.

3. Ольга Остроумова и ее дочь Ольга Левитина

Ольга Левитина — заслуженная артистка РФ, много играет в театре и снимается в кино. В детстве она мечтала стать балериной и занималась в балетной студии при Большом театре. Но позже ее «забраковали» из-за отсутствия необходимых физических данных. Ольга окончила ГИТИС, работает в московском театре «Эрмитаж». Широкому зрителю она известна по роли Василисы, забавной официантки из сериала «Не родись красивой». Работая на одной съемочной площадке, мать и дочь ни разу не пересеклись в кадре.

4. Юрий Никулин и его сын Максим Никулин

Юного сына Юрия Никулина, Максима, зрители увидели в комедии «Бриллиантовая рука», где он сыграл мальчика, гуляющего по воде. Но парень вовсе не собирался идти по стопам отца и решил получить профессию журналиста. Максим Никулин работал в прессе и на телевидении, но под влиянием обстоятельств был вынужден помочь отцу руководить Цирком на Цветном бульваре. Работа предполагалась временная, но так увлекла его, что журналист уволился с телевидения и официально стал директором цирка. Сейчас Максим Никулин занимает пост генерального директора Цирка на Цветном, продюсирует проекты на телевидении, связанные с цирковым искусством, снимается в документальных фильмах.

5. Раиса Рязанова и ее сын Данила Перов

Данила Перов — яркий пример того, что дети-актеры могут не разочароваться в профессии и посвятить ей всю жизнь. Заслуженный артист РФ начал сниматься в возрасте одного года, и все его детство было связано с кинематографом. Позже он окончил Школу-студию МХАТ и активно играл в театре и кино, работал на радио. Сегодня Данила продолжает актерскую карьеру, в его фильмографии более 60 работ.

6. Иннокентий Смоктуновский и его дочь Мария Смоктуновская

В семье Смоктуновского было 2 детей. Сын Филипп учился в Школе-студии МХАТ, но не окончил ее, хотя мечтал стать актером. Роли ему доставались в основном с помощью отца, но карьера так и не сложилась. Распался и брак актера, как говорят, из-за пристрастия к запрещенным веществам. Мария с детства занималась музыкой и танцами и мечтала о сцене Большого театра. Ей удалось попасть туда как юной и подающей надежды балерине, но долго она в театре не продержалась. Тяжелый труд, соперничество, критика заставили ее распрощаться с подмостками Большого. Иннокентий Смоктуновский считал, что дочь может стать актрисой, и помог ей получить роль в фильме «Сердце не камень». Мария еще немного снималась, в основном в тех же фильмах, что и отец. После его смерти она приняла решение оставить кинематограф, но совсем из мира кино не ушла — сейчас она работает в музее Школы-студии МХАТ. Сейчас брат и сестра, не имея своих семей, живут вместе.

7. Татьяна Васильева и ее дочь Елизавета Мартиросян

Елизавета родилась во втором браке Татьяны Васильевой — с Георгием Мартиросяном. Она окончила факультет журналистики, увлекалась дизайном. Актрисой она решила стать под влиянием семьи: известные родители считали, что у нее есть талант, который не нужно прятать. Какое-то время она считалась восходящей звездой сериалов. Актриса участвовала в театральных постановках, ее хорошо принимали и публика, и критики. Поэтому сейчас она посвящает больше времени именно театру и занимается воспитанием детей.

8. Светлана Дружинина и ее сын Михаил Мукасей

У Светланы Дружининой и ее мужа Анатолия Мукасея было 2 детей, но, к сожалению, старший сын, подававший большие надежды художник, трагически погиб. А младший — Михаил Мукасей — решил пойти по стопам родителей и связал свою жизнь с миром кино. Он кинооператор и продюсер, на его счету фильмы, сериалы и музыкальные клипы.

9. Леонид Быков и его дочь Марьяна Быкова

За свою карьеру Леонид Быков столкнулся с травлей со стороны власть имущих. Его обожали в народе, но ненавидели партийные чиновники за способность говорить правду в лицо. Сын Леонида Олесь (так назвали его в семье) стал орудием мести. Его отозвали из армии, где он готовился к карьере военного, — признали психически больным и отправили на принудительное лечение. Уже много позже, после того как медики отказались снимать ему диагноз, что повлекло за собой невозможность устроиться на работу, Олесь бежал в Австрию, где прошел независимую экспертизу и его признали полностью здоровым. Сейчас он с семьей живет в Канаде. Марьяна работает редактором на Киевской киностудии им. Довженко, является автором статей — воспоминаний об отце и снимается в документальных фильмах.

10. Татьяна Догилева и ее дочь Екатерина Догилева

Когда маленькую Катю спрашивали, кем она хочет стать, она отвечала: «Только не актрисой!» Но все же профессия мамы повлияла на выбор. После окончания школы Екатерина училась на курсах актерского мастерства в Кембридже, а затем стала студенткой Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. Она пробовала работать в Голливуде, но все же вернулась в Россию к маме. Сейчас она снимается в сериалах, в числе которых ленты «Возмездие», «Брачные игры», «Ланцет».

11. Марина Неелова и ее дочь Ника Неелова-Геворгян

Успешный скульптор Ника Неелова-Геворгян очень похожа на маму, но становиться актрисой никогда не собиралась. Ее творческая жизнь началась на курсах главного художника театра «Ленком», а затем она училась в высших школах дизайна в Гааге и Лондоне. Ника считается талантливым художником с новаторским подходом, завоевывает различные европейские награды в своей области, а многие ее работы расходятся по частным коллекциям ценителей скульптуры.