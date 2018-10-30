13 знаменитостей, которые уже в юности узнали, каким трудом достаются деньги

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Всегда нужно с чего-то начинать, ведь никто не рождается успешным или знаменитым. Сложно представить, что один из лучших бойцов смешанных боевых искусств работал помощником сантехника, принцесса выводила красивым шрифтом приглашения на свадьбы знаменитостей, а человек, который сейчас занимает первую строчку в Forbes, был поваром горячего цеха в McDonald’s.

AdMe.ru нашел истории знаменитостей, которые не понаслышке знают, что путь к мечте бывает тернистым, но все-таки он преодолим.

1. Николь Кидман — массажист

© Big Little Lies

Когда Николь было 17 лет, ее мать заболела раком. Прервав обучение, Кидман пошла на курсы массажа, чтобы помогать маме справляться с болями в мышцах после прохождения химиотерапии. А также она стала проводить для клиентов сеансы массажа на дому.

2. Илон Маск — уборщик котельной

В 18 лет Илон встал на биржу труда и попросил подыскать ему работу. И его устроили... уборщиком котельной на лесопилке. За $ 18 в час он ползал по полу, выгребая мусор при экстремально высокой температуре. Узнав об этом факте, можно сказать, что даже Илону Маску деньги не доставались легким путем.

3. Вупи Голдберг — укладчица кирпичей

После того как Вупи примкнула к движению хиппи и ушла из дома, ей в течение 3 лет пришлось поработатать ночным сторожем, а также укладчицей кирпичей и «гримером» в морге.

4. Джейк Джилленхол — спасатель

Родители Джейка хотели привить сыну чувство благодарности за обеспеченную жизнь, поэтому требовали того, чтобы он каждое лето работал. Актер был спасателем на пляже в течение 3 лет, поэтому не понаслышке знает, что значит вкалывать.

5. Джулия Робертс — мороженщица в Baskin-Robbins

До того, как сняться в «Стальных магнолиях» и в 2017 году получить звание самой красивой женщины мира, Джулия Робертс работала в Baskin Robbins мороженщицей.

6. Дуэйн Скала Джонсон — посудомойщик

Свою первую работу Дуэйн получил в 13 лет: с 15 до 23 часов ежедневно он трудился посудомойщиком (и совершенно этого не стесняется!). А окончив обучение, получил степень бакалавра по криминологии и психологии.

7. Дженнифер Энистон — курьер

Когда Дженнифер уже была занята в бродвейских постановках, вместе с тем она также подрабатывала курьером на велосипеде. Актриса говорит о своем опыте: «Самая тяжелая работа, которую я когда-либо выполняла».

8. Джерард Батлер — юрист

В свое время Джерард Батлер устроился в компанию Morton Frazer, одну из крупнейших юридических фирм Эдинбурга, для прохождения 2-годичной стажировки. Джерард делал успехи, но работа его угнетала, и он уволился. Перед ним не открылись сразу все двери, но Джерард не сдался и занял свое почетное место в Голливуде.

9. Джефф Безос — сотрудник McDonald’s

В подростковом возрасте Джефф Безос работал в McDonald’s поваром горячего цеха. В интервью деловому журналу он сказал: «Один из величайших подарков, которые я получил от этой работы, — это то, что я могу разбивать яйца одной рукой». Джефф недолюбливал свою работу, но она стала всего лишь первой ступенькой в его успешной карьере.

10. Дэнни Де Вито — парикмахер

После окончания школы юноша пошел по стопам отца и освоил парикмахерское искусство. Дэнни заинтересовался индустрией кино немного позже, решив стать гримером, но в итоге рассудил, что начать стоит с актерства, а если «не пойдет», то он поменяет специальность. Всегда нужно иметь запасной план, но, быть может, он никогда и не понадобится, как это и случилось у Дэнни Де Вито.

11. Эми Адамс — официантка ресторана Hooters

В 17 лет, чтобы заработать на машину, Эми Адамс работала официанткой в ресторане Hooters. Сама Эми говорит об этом опыте так: «У меня было весьма наивное представление о том, чем является Hooters. Но я поняла, и очень быстро, что узкие шорты и пиво не сочетаются!»

12. Конор Макгрегор — помощник сантехника

После окончания школы Конору пришлось полтора года пробыть в учениках у сантехника, так как спорт не приносил достаточного количества денег. Он поставил себе цель: в 25 лет стать миллионером. И у него все получилось.

13. Рэйчел Макадамс — сотрудник McDonald’s

Рэйчел отдала работе в McDonald’s 3 года, хотя называет себя не лучшим сотрудником. По словам актрисы, она «представляла из себя что-то вроде мечтателя и лодыря». Работая на кассе, Рэйчел получила хороший урок стрессоустойчивости.

Нас вдохновляют истории людей, которые последовали за своей мечтой и стали успешными. Уверены, что и у вас все получится. А какая у вас была самая первая работа?