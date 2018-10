13 знаменитостей, которые уже в юности узнали, каким трудом достаются деньги

1. Николь Кидман — массажист

© Big Little Lies

2. Илон Маск — уборщик котельной

3. Вупи Голдберг — укладчица кирпичей

4. Джейк Джилленхол — спасатель

5. Джулия Робертс — мороженщица в Baskin-Robbins

6. Дуэйн Скала Джонсон — посудомойщик

7. Дженнифер Энистон — курьер

8. Джерард Батлер — юрист

9. Джефф Безос — сотрудник McDonald’s

10. Дэнни Де Вито — парикмахер

11. Эми Адамс — официантка ресторана Hooters

12. Конор Макгрегор — помощник сантехника

13. Рэйчел Макадамс — сотрудник McDonald’s

Фото на превью We're the Millers / New Line Cinema