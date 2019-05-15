Кем был Киану Ривз до того, как получил самый большой гонорар в истории кино за роль в «Матрице»

«Я скучаю по тому, как я был частью их жизни и они были частью моей. Я скучаю по прекрасным вещам, которые никогда не произойдут. Все, что ты можешь делать, — это надеяться, что горе трансформируется и вместо боли и растерянности в памяти останутся утешение и счастье».