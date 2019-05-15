Кем был Киану Ривз до того, как получил самый большой гонорар в истории кино за роль в «Матрице»
Киану Ривз — главный интроверт Голливуда, который ни разу за свою карьеру не получил «Оскар», но его имя в титрах часто гарантирует успех фильма в прокате. Ривз мастерски перевоплощается из славного парня в подростковой комедии в главного героя боевика, романтической мелодрамы, мистического триллера или научно-фантастического фильма.
AdMe.ru решил выяснить, какой была жизнь будущего Нео из «Матрицы» до того, как он стал знаменит.
- Детство Киану нельзя назвать легким: родители развелись, а работа матери (художник по костюмам) предполагала постоянные переезды. За 7 лет они успели пожить в Австралии, США и в результате остались в Канаде.
- Его отца арестовали в 1994 году с большим количеством героина и кокаина и приговорили к 10 годам тюремного заключения.
«История обо мне и моем отце довольно тяжелая. Она полна боли, горя, потерь и всей этой ерунды».Киану Ривз, Rolling Stone
- Мальчик сменил 4 школы и так и не получил аттестат. Академические науки давались ему с большим трудом из-за дислексии. Актерский талант привел Киану в престижную школу искусств, откуда его тоже исключили.
- В 17 лет парень получил грин-карту и отправился в Лос-Анджелес. По словам Ривза, его мать ушла из дома, когда ей было 14 или 15 лет, так что независимый характер достался актеру от нее.
Мама актера Патрисия Тейлор и сестра Карина
- Ривз по 8 часов ездил на машине в Нью-Йорк, чтобы побывать на уроках актерского мастерства в знаменитой HB Studio, из стен которой вышли такие звезды, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Мэттью Бродерик.
- На Ривза обратили внимание после фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989), где он сыграл простодушного паренька. Вырваться из образа, продиктованного вереницей подростковых фильмов, было нелегко, но Ривз справился.
- Актер очень тщательно готовился к любой роли. Режиссер Гас Ван Сент («Мой личный штат Айдахо», 1991) вспоминает, что дал перед съемками двум исполнителям главных ролей по книге «Город Ночи» в качестве примера. Ривер Феникс изучил пару страниц и бросил. Киану Ривз прочел «Город Ночи» и все другие книги автора, какие смог найти.
- Ривз всегда был сверхтребовательным к себе. После успеха «Матрицы» в 2003 году он скажет в интервью: «Я тупица. Люди могут быть умными и глупыми. Я просто оказался глупым». При этом Киану читал литературу о теории струн, происхождении Вселенной, интересовался биографией Александра Великого и слушал произведения Стравинского.
Киану Ривз и Ривер Феникс снялись вместе в 2 фильмах и были лучшими друзьями. Ривер Феникс умер в 1993 году в возрасте 23 лет.
- Съемки «Маленького Будды» велись в Бутане и столице Непала, Катманду. По словам актера, принципы буддизма — постоянство, умение быть в настоящем моменте — стали откровением для него.
- Много лет актер ночевал в отелях или в трейлере — возможно, из-за детства, прошедшего в постоянных переездах. Свой первый дом Ривз купил только в 2003 году, уже после успеха «Матрицы».
«Во мне есть что-то цыганское, и такой образ жизни, как мне казалось, имел смысл. Я не мог осесть. А потом мне стукнуло 40, и я купил свой первый дом. Я хотел быть дома».Киану Ривз, People
- На съемках фильма «Дракула» (1992) режиссер Фрэнсис Форд Коппола задействовал настоящего румынского священника. По словам Вайноны Райдер, они с Ривзом вполне могут быть женаты в реальной жизни. Несмотря на повышенный интерес женщин к его персоне, Киану не был официально женат.
«Всегда приятно знакомиться с женщиной: с ее тайной, радостью и глубиной. У мужчин этого нет, у них есть только дурно пахнущее нижнее белье. Если вы смогли развеселить женщину, то можете наблюдать самое прекрасное явление на земле».Киану Ривз, CBS News
- Поворотным в карьере Ривза было участие в боевике «Скорость» (1994). Фильм стал хитом, принес создателям $ 350 млн при бюджете в $ 30 млн, два «Оскара» и лестные отзывы критиков.
- Несмотря на успех 1-й части, Ривз отказался от съемок в фильме «Скорость-2» (1997), чтобы не упустить шанс сыграть Гамлета в канадской театральной постановке c оплатой меньше $ 2 000 в неделю. Участие в фильме сулило ему гонорар порядка $ 12 млн.
- Следующей примечательной работой актера стал «Адвокат дьявола» (1997). Чтобы команда могла пригласить Аль Пачино на роль Джона Милтона и удовлетворить его требования по оплате, Киану Ривз согласился урезать свой гонорар на несколько миллионов долларов.
- Говорят, Киану отдал часть своего гонорара за «Матрицу» (а именно $ 75 млн) тем, кого считал настоящими героями этого фильма, — команде по спецэффектам. По словам Ривза, деньги — это последнее, о чем он думает, поскольку уже заработанного ему хватило бы на несколько столетий.
«Когда ты начинаешь делать что-то бесплатно, у тебя вырастают крылья».Киану Ривз, "Мой личный штат Айдахо"
- Трилогия «Матрица» дуэта Вачовски принесла Киану Ривзу самый большой гонорар в истории кино — суммарно около $ 250 млн. Актер получил фиксированную часть и процент от кассовых сборов. 2-е место по суммарному гонорару занимает Роберт Дауни — младший: участвуя в фильмах киновселенной Marvel, он заработал около $ 200 млн.
- Перед началом съемок «Матрицы» актеры должны были пройти 4-месячную подготовку: трюки в фильме требовали особой ловкости. Для Киану это было вдвойне трудно, так как он восстанавливался после операции на шее. У актера были повреждены два диска: один частично, другой был полностью разрушен. Теперь, когда нужно было повернуть голову, плечи и грудь следовали за головой из-за ограниченной гибкости. Киану как-то сказал, что благодаря этому он выглядит динамичным и поэтому ему удается получать так много ролей в фильмах о боевых искусствах.
«Мой позвоночный диск начал задевать спинной мозг. Я падал в ванной, так как потерял чувство равновесия».Киану Ривз, Rolling Stone
- Во время работы над «Матрицей» в жизни Киану случилась трагедия: они с девушкой Дженнифер Сайм ждали дочку, но девочка не выжила. Пара рассталась. Через полтора года, в апреле 2001-го, Дженнифер погибла в автомобильной катастрофе.
«Я скучаю по тому, как я был частью их жизни и они были частью моей. Я скучаю по прекрасным вещам, которые никогда не произойдут. Все, что ты можешь делать, — это надеяться, что горе трансформируется и вместо боли и растерянности в памяти останутся утешение и счастье».Киану Ривз, Daily Mail
- Спустя 5 лет после трагедии актер скажет в интервью: «Я так долго пытаюсь не быть один. И знаете, это борьба. Я хочу жениться. Я хочу иметь детей. Все это — на вершине горы. И мне нужно вначале взобраться на эту гору. Я сделаю это, просто дайте мне немного времени».
- В интервью Esquire (2017) Киану Ривз дает уже совсем другой ответ на вопрос, когда он планирует обзавестись семьей: «Уже слишком поздно. Все кончено. Мне 52 года. У меня не будет детей». Журналист на это возразил, что 52 года — вполне нормальный возраст: Мик Джаггер стал отцом, будучи намного старше. Поэтому для Ривза еще не слишком поздно. Актер ответил: «Я знаю. Знаю».
Бонус: истории о поступках Киану
- Друг семьи устанавливает декорации для фильмов. Он работал на съемочной площадке «Матрицы». Киану узнал о его семейных проблемах и дал ему рождественский бонус — $ 20 тыс. Он также был одним из немногих на съемочной площадке, кто искренне хотел знать имена людей, говорил «привет» и общался с ними как с равными, а не с теми, кто ниже его. © kahi / reddit
- Моя первая работа — помощник дизайнера на съемочной площадке, фильм «Цепная реакция». Каждый день в течение нескольких недель Киану брал работников, включая меня, на бесплатный завтрак и обед. С тех пор я участвовал в работе над 30 фильмами и никогда не встречал такого щедрого и дружелюбного актера, как он. © bo2dd2 / reddit
- Несколько моих друзей работали над спецэффектами в «Матрице». Он купил каждому из них чертов мотоцикл Harley-Davidson на Рождество. © [deleted] / reddit
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Фото на превью HEMDALE / Album / EAST NEWS