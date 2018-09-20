Каждый четверг знаменитости делятся своими детскими фотографиями, мы собрали 18 самых ярких из них

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Хештег #TBT (Throwback Thursday — «четверг воспоминаний») в Instagram проставили уже более 200 млн раз. Каждую неделю пользователи выкладывают под ним фотографии с приятными воспоминаниями из прошлого. Этот тренд не обошел стороной и знаменитостей. В своих личных аккаунтах звезды постят фото из тех времен, когда они мечтали скорее о лего, чем о мировой славе.

AdMe.ru делится с вами детскими фотографиями звезд. Над последней мы умилялись всей редакцией.

1. Простая барбадосская девчонка Рианна

2. Хайди Клум экспериментировала с внешностью в девять лет

3. Будущий кумир миллионов девочек Джастин Бибер

4. Энн Хэтэуэй в 12 лет. По иронии ее номер в футбольной команде тоже 12

5. Юный красавчик Энрике Иглесиас со своей фирменной родинкой на щеке

6. Дуэйн «Скала» Джонсон в юности кажется старше и серьезнее, чем сейчас

7. Королева эпатажа Майли Сайрус

8. Джастин Тимберлейк фанател от бейсбола

9. Роковая женщина Кэтрин Зета-Джонс

10. А Джессика Альба почти не изменилась

11. Аманда Сейфрид просто очаровательна, несмотря на выпавшие молочные зубы

12. Да и непосредственную улыбку маленькой Адель это совсем не испортило

13. Кейт Уинслет снималась в рекламе хлопьев для завтрака

14. Уже заметен драматический талант Джозефа Гордона-Левитта

15. Волосы — Хлои Грейс Морец, но брови — Белоснежки

16. Будущая звезда подиума Кендалл Дженнер

17. Ким Кардашьян с детства умеет находить удачные ракурсы

18. Милашка Хилари Дафф и ее фирменная улыбка

Расскажите в комментариях, чье детское фото понравилось вам больше всех.