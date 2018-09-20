Каждый четверг знаменитости делятся своими детскими фотографиями, мы собрали 18 самых ярких из них
Хештег #TBT (Throwback Thursday — «четверг воспоминаний») в Instagram проставили уже более 200 млн раз. Каждую неделю пользователи выкладывают под ним фотографии с приятными воспоминаниями из прошлого. Этот тренд не обошел стороной и знаменитостей. В своих личных аккаунтах звезды постят фото из тех времен, когда они мечтали скорее о лего, чем о мировой славе.
AdMe.ru делится с вами детскими фотографиями звезд. Над последней мы умилялись всей редакцией.
1. Простая барбадосская девчонка Рианна
2. Хайди Клум экспериментировала с внешностью в девять лет
3. Будущий кумир миллионов девочек Джастин Бибер
4. Энн Хэтэуэй в 12 лет. По иронии ее номер в футбольной команде тоже 12
5. Юный красавчик Энрике Иглесиас со своей фирменной родинкой на щеке
6. Дуэйн «Скала» Джонсон в юности кажется старше и серьезнее, чем сейчас
7. Королева эпатажа Майли Сайрус
8. Джастин Тимберлейк фанател от бейсбола
9. Роковая женщина Кэтрин Зета-Джонс
10. А Джессика Альба почти не изменилась
11. Аманда Сейфрид просто очаровательна, несмотря на выпавшие молочные зубы
12. Да и непосредственную улыбку маленькой Адель это совсем не испортило
13. Кейт Уинслет снималась в рекламе хлопьев для завтрака
14. Уже заметен драматический талант Джозефа Гордона-Левитта
15. Волосы — Хлои Грейс Морец, но брови — Белоснежки
16. Будущая звезда подиума Кендалл Дженнер
17. Ким Кардашьян с детства умеет находить удачные ракурсы
18. Милашка Хилари Дафф и ее фирменная улыбка
Расскажите в комментариях, чье детское фото понравилось вам больше всех.
Фото на превью Intagram / mingey