Несмотря на насмешки и комплексы, Кассандра Науд отказалась от операции на лице и рассказала почему

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Однажды на улице Кассандру Науд узнала женщина, которая присутствовала при ее рождении, но потом ни разу ее не видела. Кассандра привыкла к повышенному вниманию прохожих, ведь ее действительно легко запомнить благодаря заметному родимому пятну на лице. И ей это даже нравится.

Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой и силой духа Кассандры и предлагаем вам узнать о ней побольше. Возможно, ее пример поможет кому-то из ваших знакомых с похожими особенностями — пришлите им эту статью.

Кассандра Науд родилась с невусом Беккера на лице — это большое, яркоокрашенное, покрытое волосками пятно. Врачи советовали сделать операцию, и родители девочки всерьез думали об этом, но все же отказались и оставили все как есть. И сейчас Кассандра благодарна им за это.

Причины для отказа были такие: невус затрагивает кожу слишком глубоко, и после удаления на его месте остался бы большой шрам, а у Кассандры могло развиться косоглазие. Риск был слишком велик. Но, как это нередко бывает, со временем дети стали дразнить девочку, которая явно отличалась от них.

Многолетние насмешки довели Кассандру до того, что в средней школе она уговорила родителей записать ее на консультацию к пластическому хирургу. Однако врач не смог порадовать девушку и ее семью: за годы, прошедшие с рождения Кассандры, медицина не продвинулась настолько, чтобы удалить невус хотя бы с минимальными последствиями. Выбор остался прежним: или пятно, или рубцы и возможное косоглазие.

Девушке пришлось смириться с тем, что в ближайшие годы ничего не изменится. Родители поддержали ее, и она стала учиться принимать себя такой, какая она есть, и учить этому окружающих. Пусть с трудом и не сразу, но у нее получилось: теперь невус стал ее фишкой, отличительным знаком, который помогает выделиться из толпы. Однако некоторые все еще реагируют не лучшим образом: например, однажды агент предложил ей удалить родимое пятно с фотографий. Конечно, он получил отказ.

После школы Кассандра уезжала из родной Альберты в Лос-Анджелес, чтобы профессионально заниматься танцами и работать моделью. Еще она снимается в короткометражках: недавно вышли сразу 2 фильма, в которых Кассандра исполнила главные роли. Также девушка принимает участие и в других проектах: например, весной поставила с детьми танцевальный флешмоб в рамках акции против травли в школах.

Кассандра говорит, что теперь оставит пятно, даже если ей предложат удалить его без следов. Она считает, что родимое пятно делает ее внешность особенно запоминающейся и это очень помогает в работе.

Пусть и не сразу, но Кассандра справилась с комплексами и отношением окружающих. Теперь она может объяснить, что это не дефект, а изюминка, и помогает другим людям полюбить себя — как сделала сама.

А вы сталкивались с такими историями? Или, может, вам самим удалось обернуть сложную ситуацию в свою пользу?