Карьера этих 9 знаменитостей была разрушена в один миг, и все из-за Голливуда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие актеры не проходят испытание славой. Некоторые со временем так сильно поднимают планку своих запросов, что режиссеры просто отворачиваются от них. Других губит скверный характер. А третьих накрывает волной популярности, и они окунаются с головой в разгульную жизнь. Мы в AdMe.ru решили рассказать о талантливых актерах, которые когда-то были очень популярны. Но Голливуд похоронил их карьеру. А в конце вас ждет бонус — забавная история про одного из наших героев.

1. Тара Рид

Тара Рид начинала свою карьеру как актриса рекламных роликов. И ее популярность только росла. Затем последовали два удачных фильма — «Большой Лебовски» и «Жестокие игры». К девушке пришла нешуточная слава. Но после этого началась череда неудачных ролей. Карьера Тары пошла под откос. Голливуд не смог ей простить низкопробных комедийных фильмов, и даже в какой-то степени популярный «Американский пирог» не исправил положения.

2. Маколей Калкин

Забавная комедия «Один дома» и вторая часть этого фильма принесли Маколею Калкину славу. Он очень быстро стал звездой первого уровня — был номинирован на «Золотой глобус» и получил звание «Ребенок года». Через какое-то время в семье актера начался разлад. В результате мальчик временно отказался от ролей. Но перерыв затянулся, и в итоге Голливуд забыл его. Маколей начал увлекаться алкоголем, что в итоге совершенно отпугнуло всех продюсеров. В 2017 году папарацци сфотографировали Калкина в магазине. Актер сильно изменился и, что самое важное, в лучшую сторону.

3. Шайа Лабаф

Настоящая популярность пришла к Лабафу после выхода фильма «Трансформеры» и последующих частей франшизы. Все предрекали актеру большое будущее в Голливуде. В 2008 году Шайа был удостоен премии BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Но с 2008 года актер начал регулярно попадать в какие-то неприятные ситуации: аварии, нарушение общественного порядка, драки. Все это практически уничтожило его репутацию восходящей звезды. И хотя Голливуд не отвернулся от него полностью, продюсеры насторожились, а предложений о съемках стало значительно меньше.

4. Линдси Лохан

Линдси Лохан начала карьеру актрисы еще в детские годы. Настоящая слава пришла к ней в начале 2000-х годов. Она завоевывала награды и снималась в фильмах, которые были весьма популярны. И, судя по всему, в это время девушка почувствовала, что может делать все и оставаться при этом безнаказанной. Лохан начала злоупотреблять алкоголем. Слава оказалась для нее слишком сложным испытанием. Сама Линдси говорит, что если бы не атмосфера Голливуда, ее жизнь сложилась бы иначе.

5. Кэтрин Хайгл

Кэтрин Хайгл начала свою карьеру в подростковом возрасте в качестве модели в агентстве «Wilhelmina Models», и только после этого она попробовала себя в роли актрисы. Популярность Кэтрин принес сериал «Анатомия страсти». Затем она снялась в фильме «Немножко беременна», о котором позже критически высказалась. После этого Хайгл также позволяла себе критические высказывания о картинах, в которые ее приглашали, что сильно не нравилось продюсерам. В результате предложений становилось все меньше, а репутация актрисы была испорчена.

6. Чарли Шин

В конце 80-х — начале 90-х карьера Чарли Шина шла на взлет, а критики были уверены, что его ждет прекрасная карьера и слава. И в чем-то они оказались правы. Шин и правда снялся в нескольких успешных фильмах и сериалах. Но слава к нему пришла не из-за этого. Актер начал злоупотреблять алкоголем, попадал в аварии и затем проходил лечение в реабилитационных центрах. Все это не очень хорошо отразилось на его репутации. Голливуд не прощает таких ошибок: многие студии отказались от работы с актером и разорвали с ним контракты.

7. Миша Бартон

Сериал «Одинокие сердца» принес настоящую популярность Мише Бартон. Она обрела мировую известность, и никто не сомневался, что ее ждет успех в Голливуде. Но известность и красивая жизнь дорого стоили актрисе. Она пыталась расслабиться с помощью алкоголя и снотворных. Это привело к тому, что Бартон много времени провела в реабилитационных центрах. Ее вес то уменьшался, то вновь увеличивался. В итоге актриса упустила свой единственный шанс на успех. Голливуд забыл о ней, вероятно, навсегда.

8. Эдди Мерфи

Эдди Мерфи смог завоевать звание короля голливудской комедии. Кинокритикам казалось, что уже ничто не может поколебать его позиций. Но со временем актер начал отдавать предпочтение провальным фильмам. Это привело к тому, что из популярного исполнителя главных ролей он превратился в проходного актера. В 2006 году он сделал рывок и сыграл главную роль в музыкальной картине «Девушка мечты», которая принесла ему номинацию на «Оскар». Почти все были убеждены, что жюри отдаст статуэтку Мерфи. Но за две недели до голосования вышла в прокат комедия «Уловки Норбита», в которой актер также засветился в главной роли. Фильм вызвал тонны критики, и заветный «Оскар» прошел мимо Мерфи. После этого былая слава к нему так и не вернулась.

9. Аманда Байнс

В начале своей карьеры Аманда Байнс покоряла сердца не только тинейджеров, но и кинокритиков. Ее роли в фильмах «Чего хочет девушка» и «Она — мужчина» принесли актрисе множество похвал. Все пророчили Байнс блестящее будущее в Голливуде. Но после съемок в фильме «Отличница легкого поведения» в 2009 году у актрисы начались серьезные проблемы с алкоголем. В 2010-м Байнс заявила о перерыве в работе, который затянулся. В 2017-м она объявила, что планирует вернуться к съемкам. Но пока не ясно, когда это случится и кто захочет работать с проблемной актрисой.

Бонус: Шайа Лабаф заявился на премьеру фильма «Нимфоманка: Часть 1» с бумажным пакетом на голове

На нем было написано: «Я больше не знаменитость». Актера ничего не смущало, и в таком виде он позировал фотографам.