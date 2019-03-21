Кандидат наук выяснил, кто на самом деле главный в сериале «Друзья»

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В 2019 году исполняется ровно 15 лет с тех пор, как на экраны вышел последний эпизод сериала «Друзья». Ситком стал культурным феноменом, который заинтересовал ученых. На примере комедии они рассматривают особенности популярного телевидения и даже исследуют гендерные стереотипы. А кандидат наук в сфере машинного обучения Яшу Сет (Yashu Seth) провел собственное исследование, переведя персонажей в цифры и графики.

AdMe.ru спешит поделиться результатами, кто же все-таки главный в сериале с научной точки зрения.

По словам автора, идея исследования родилась у него обычным вечером, когда он смотрел один из своих любимых эпизодов про загар Росса. Наблюдая за персонажами, он задумался: а кто же главный герой сериала? Влюбленные Росс и Рэйчел? Саркастичный Чендлер? Блюстительница чистоты Моника? Дамский угодник Джо? Или всеми любимая певица Фиби? Выяснить это он решил количественным методом. Ученый взял стенограмму всех 10 сезонов и загрузил ее в специальную программу. Компьютер преобразовал сцены и реплики героев в структурированные таблицы, на основании которых исследователь и сделал свои выводы.

Больше всего реплик у Росса и Рэйчел

Количество слов, произнесенных героем

1-е место по этому показателю делят Росс и Рэйчел — во многом благодаря своему роману, за которым мы наблюдали в последних эпизодах. Каждый из этих персонажей произнес на экране около 100 тыс. слов. Самой неразговорчивой оказалась Фиби: у нее почти на 15 тыс. слов меньше, чем у лидеров. В целом экранные диалоги распределены между персонажами довольно сбалансированно, явного перекоса нет.

Больше всего времени в кадре провел Чендлер

Количество сцен, в которых появляется герой

Чаще всего на экране мы видим Чендлера: он появляется более чем в 1 400 сценах. Лидеры предыдущего пункта Рэйчел и Росс отстают незначительно: у них 1 370 и 1 330 сцен соответственно. Последнее место предсказуемо достается Фиби — чуть больше 1 250 сцен. Отметим, что здесь автор исследования считал только те сцены, в которых у персонажа есть реплики.

Больше всего самостоятельных сцен у Росса

Количество одиночных сцен героев

В этом пункте исследователь посчитал все сцены, в которых герой появляется на экране один или в окружении второстепенных персонажей (без участия других друзей). Разница здесь гораздо очевиднее. Безусловным лидером стал Росс, у которого почти 150 самостоятельных сцен. Рэйчел сильно отстает: она лишь 4-я. А 2-м стал Джо со 130 сценами. Меньше всего экранного времени досталось Монике: она становится главной на экране чуть больше 50 раз.

Чаще всего в названиях серий упоминается Рэйчел

Количество упоминаний героя в названиях серий

И вновь лидируют Рэйчел (ее именем названо 27 серий) и Росс (он упоминается в 24 названиях). Замыкает рейтинг снова Моника: ее имя встречается в заголовках всего 8 эпизодов.

Вывод: главный герой сериала — Росс Геллер

Цифры и графики позволили исследователю сделать объективный вывод: ведущий персонаж «Друзей» — это Росс. Именно у него больше всего самостоятельных сцен, он же входит в тройку лидеров по количеству слов, времени в кадре и другим показателям.

Бонус: главная пара сериала

А вот в этой номинации пальма первенства Россу не достанется — несмотря на его многосерийный роман с Рэйчел. Главной парой сериала стали Чендлер и Джо: они чаще других пар появляются на экране вместе.

Главный второстепенный персонаж

Если не считать шестерых главных героев, больше всего экранного пространства досталось Гюнтеру — бармену Центральной кофейни.

Главное место действия сериала — это...

А вот главным местом действия стала не Центральная кофейня, а квартира Моники. Здесь происходит 26 % сцен (в кофейне — всего 16 %).

А вы согласны, что именно Росс — главный герой «Друзей»?