Как первая красавица Голливуда жила и снималась вопреки болезни, которую принимали за дурной характер

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Она блистательно играла классических героинь в театре, который всегда считала выше кино: Офелию и Клеопатру, Джульетту и леди Макбет. Она раскрыла свой талант в драмах, и известна всему миру как неподражаемая Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» и Бланш Дюбуа из «Трамвая „Желание“». Она стала первой британской актрисой, которая получила «Оскар», и мечтала заставлять людей смеяться. Но за изысканной внешностью и яркой судьбой скрывалась очень непростая жизнь Вивиан Мэри Хартли — так по-настоящему звали Вивьен Ли.

Нам в AdMe.ru очень интересна история этой неординарной женщины, которая считала, что каждый может получить то, что хочет, если очень постарается. Однако жизнь показала ей свои разные стороны — Вивьен пережила и депрессию, и безграничное счастье, всегда стараясь оставаться собой.

Актриса родилась в 1913 году, и ее детство было противоречивым. Характер будущей звезды сформировался в свободной жаркой Индии, где она родилась, но, когда Вивиан было 7 лет, ее родители вернулись в Англию и отдали девочку на учебу и воспитание в монастырь, чтобы «выветрить из нее индийский дух». Домой она вернулась лишь спустя 11 лет. Именно любительские спектакли в монастырской школе, в которых она участвовала, помогли Вивиан определится с профессией. В 18 лет она поступила в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, но проучилась там меньше года, потому что решила стать женой «настоящего анагличанина».

Первый муж — адвокат Герберт Ли Холман — был старше ее на 12 лет. Он не одобрял занятия актерством, поэтому школу Вивиан бросила, но от мечты стать знаменитой не отказалась. В браке с Холманом она родила свою единственную дочь Сюзанну, но вот стать добропорядочной английской женой так и не смогла. Она умудрялась сниматься в рекламе, эпизодах в кино. Тогда же придумала себе сценический псевдоним Вивьен Ли и сыграла в спектакле «Маска добродетели», после которого ее заметили в театральных кругах Лондона как «подающую надежды нестандартную актрису потрясающей красоты». В это же время она встретила Лоуренса Оливье. Вивьен увидела его на сцене и сказала подруге, что обязательно выйдет замуж за этого человека. Подруга резонно заметила, что Вивьен уже замужем, на что та лишь загадочно улыбнулась. Вскоре они стали играть на одной сцене. Поначалу их отношения оставались просто симпатией, но позже переросли в бурный роман. Оливье вспоминал, что его заворожила «удивительная, невообразимая» красота Вивьен. Жена Оливье и муж Ли долго не давали развод, паре удалось пожениться лишь спустя 6 лет. К тому времени Вивьен уже прославилась на весь мир благодаря своей роли Скарлетт О’Хара и получила свой первый «Оскар».

Съемочная группа «Унесенных ветром» после получения «Оскара».

«Я надеюсь, что обладаю одной чертой, которой никогда не имела Скарлетт, — чувством юмора. Я хочу получать радость от жизни. А у нее есть одна черта, которой, я надеюсь, никогда не будет у меня, — это эгоизм». Вивьен Ли

Именно известность Вивьен стала настоящим испытанием для чувств Оливье. Он был знаменитым актером и режиссером, но все же слава жены ему и не снилась. Появились ревность, зависть и подозрения, хотя Вивьен как могла старалась не провоцировать их. Она продолжала играть в спектаклях, которые ставил Оливье, и сниматься в кино. Известная на весь мир совместная работа, после которой их называли самой красивой парой Голливуда, — фильм «Леди Гамильтон».

Тогда же актриса пережила личную трагедию: на съемках фильма «Цезарь и Клеопатра» у нее случился второй выкидыш. Пережитое потрясение спровоцировало первый нервный срыв, и именно тогда все увидели, какой может быть Вивьен в гневе. Правда, после вспышки она не помнила ничего и просила прощения у съемочной группы, когда ей рассказывали, что именно она наговорила людям.

На пике своей славы Вивьен отправилась в турне по Африке, по возвращении обнаружилось, что она больна туберкулезом. Этот диагноз ей поставили в 1945 году и сразу же стали лечить. Однако происходило странное: на фоне болезни у нее начались приступы безумия. Она бросалась на мужа с кулаками, а потом ничего не помнила, страдала от резких перепадов настроения — от эйфории до упадка сил — и устраивала сцены прямо на съемочной площадке. Очень долго Вивьен объясняла себе это простой усталостью и стрессом, но затем все же обратилась к врачам. Однако поставить точный диагноз ей не могли, а от психических расстройств применяли иногда радикальные методы, например электрошок, на несколько сеансов которого Вивьен в отчаянии согласилась, усугубив этим свое болезненное состояние. Позже выяснится, что биполярное аффективное расстройство, которым она страдала, спровоцировали в том числе препараты от туберкулеза, которыми ее лечили целый год, а затем прописывали поддерживающими курсами. За время вынужденного затворничества ее слава немного угасла. Ей стало казаться, что она не находит общий язык с режиссерами, потому что ее воспринимают несерьезно из-за красоты. Ли была убеждена, что ей не дают в полной мере раскрыть свой комедийный и драматический талант. Но причина была в другом: за актрисой закрепилась репутация человека, с которым трудно работать именно из-за ее перепадов настроения. Вивьен как могла скрывала то, что ее вспышки — это не просто дурной характер, а симптомы заболевания, но слухи все равно просачивались, и рисковать съемками режиссерам не хотелось. Последовало несколько неуспешных проектов — например фильм «Анна Каренина». В то же время на экраны вышел «Гамлет» с Оливье в главной роли. Его успех по масштабу был вполне сопоставим с провалом «Анны Карениной». Оливье получил свой первый «Оскар».

Конечно, он включал Вивьен в пьесы своего театра, они вместе гастролировали, но, как говорили близкие друзья, их пути расходились: его поглощала работа, а ее — болезнь. В 1947 году она прочитала пьесу «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса и так же горячо захотела сыграть Бланш Дюбуа, как когда-то Скарлетт. Критики говорили о ее невероятной чувствительности к ролям: этот образ стал второй ее лучшей, абсолютно блистательной работой, отмеченной второй премией «Оскар». Но близкие говорили: и в Скарлетт, и в Бланш было много от самой Вивьен, именно поэтому они получились такими убедительными. Несмотря на противоречивые отзывы критиков, спектакль «Трамвай „Желание“» в лондонском театре был сыгран 326 раз. После чего Вивьен снялась в одноименном фильме, где ее партнером стал Марлон Брандо. Эта роль принесла актрисе новую волну признания, но усугубила болезнь, от которой она страдала. «9 месяцев я была Бланш Дюбуа, и она до сих пор управляет мной. Она трагическая фигура, и я понимаю ее. Но, играя ее, я погружаюсь в безумие».

Болезнь прогрессировала, отношения с мужем портились. В день рождения Оливье сделал Вивьен шикарный подарок — роллс-ройс — и сообщил, что просит развода. После тяжелого расставания у Вивьен начались романтические отношения с актером Джоном Меривэйлом.

Вивьен Ли с мужем Лоуренсом Оливье и дочерью от первого брака Сюзанной.

Между приступами депрессии актриса старалась браться за все роли и отдаваться работе без остатка. Театральная премия «Тони» за лучшую роль в мюзикле «Товарищ», съемки в фильмах «Римская весна миссис Стоун» и «Корабль дураков», где она предстала зрителю в непривычном, зрелом образе. Режиссер «Корабля дураков» Стэнли Крамер отмечал: «Она была больна, но в ней было мужество, и она шла вперед. Это невероятно, но по-другому просто не умела». В личной жизни Вивьен искренне наслаждалась ролью бабушки: дочь родила троих детей и наладила отношения с матерью, которой долго не могла простить то, что она «променяла ее на театр». В своем новом доме с прудом и мельницей она принимала друзей, частым гостем в нем был и Уинстон Черчилль. Казалось, вернулось счастье. Но вернулся и старый враг — туберкулез.

Последняя роль Вивьен Ли в фильме «Корабль дураков».

В 1967 году она еще раз собрала волю в кулак и приступила в Лондоне к репетициям чеховской пьесы «Иванов». Несмотря на обострение туберкулеза, она продолжала репетировать дома, надеясь выйти на сцену. Это случилось в пятницу, 7 июля. Меривэйл вернулся с репетиции и заглянул в спальню Вивьен. Та лежала на полу мертвая.

Вивьен Ли скончалась, когда ей было всего 53 года. В день прощания все театры в центральном Лондоне погасили свет на один час в память о ней. Она не боялась старости и мечтала сыграть такие роли, где люди бы видели ее личность, а не внешность. И это ей отчасти удалось.

«Красота мимолетна. Но красота духа, красота воображения и красота души — это настоящие достоинства. Я не молода. Что в этом плохого?»

Вивьен Ли