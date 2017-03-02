Какой фильм получил «Оскар» в год вашего рождения

Премия Американской киноакадемии «Оскар» прилежно вручается из года в год вот уже 88 лет без перерывав на обед и выходные. А награду за лучший фильм года получает картина, которая ближе остальных к интересам и настроению публики.

AdMe.ru предлагает узнать, какой фильм захватывал мысли людей и был оценен кинокритиками в год вашего рождения. Для этого найдите нужный интервал и выберите год своего рождения.

Фото на превью Orion Pictures, Warner Bros. Pictures
По материалам КиноПоиск

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