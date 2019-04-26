Какой была жизнь Анджелины Джоли до появления детей и почему мы перестали видеть ее в кино

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Анджелина Джоли — одна из самых соблазнительных и желанных женщин планеты. Для многих ее имя — синоним мудрости, красоты и обаяния. Недаром в переводе с французского оно звучит как «прекрасный ангел». Так ее нарекли родители — знаменитый американский актер Джон Войт и франкоканадская актриса Маршелин Бертран. Казалось бы, судьба девушки, родившейся под голливудской звездой, предрешена и с такой родословной путь к славе обеспечен. Однако, прежде чем стать человеком, который влюбит в себя весь мир, ей многое предстоит пережить: детские травмы, ненависть к собственному телу и многое другое.

AdMe.ru расскажет историю актрисы, которая для многих предстанет сегодня с неожиданной стороны, и объяснит, почему за последние 9 лет мир увидел всего 2 фильма с ее участием.

Детство и юность

Родители Джоли развелись через год после ее рождения. Маршелин Бертран с годовалой Анджелиной и сыном переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Мечты матери о карьере в кино остались в прошлом, так как все свое время она посвящала воспитанию детей. Это и стало причиной размолвки Энджи с отцом. Она не могла найти в себе силы простить его и пускалась во все тяжкие, чтобы наказать: уходила из дома, употребляла психоделические препараты, вела дружбу с опасными парнями.

После возвращения в Лос-Анджелес Анджелина начала обучение актерскому мастерству в киношколе Ли Страсберга, а затем в высшей школе Беверли-Хиллз. Худоба и любовь одеваться в секонд-хендах делали ее белой вороной среди всех студентов. А после провальных попыток построить карьеру модели уверенность в себе и вовсе пропала.

Несмотря на то что Джоли приглашали на съемки клипов такие известные музыканты, как Ленни Кравиц и Мит Лоуф, она не могла воспрять духом. Ненависть к своей внешности стала причиной для ритуалов с холодным оружием, а именно для нанесения увечий самой себе.

«Я коллекционировала ножи и всегда имела подобные вещи вокруг себя. По каким-то причинам ритуал нанесения ран самой себе и ощущение боли от этого, возможно, ощущение самой себя живым существом, ощущение некоего освобождения были терапией для меня». Анджелина Джоли

Поверить в себя и обрести боевой дух помогла роль в «Хакерах». И хотя фильм потерпел финансовую неудачу, он стал культовым после выхода на видео. К тому же на съемочной площадке фильма начался роман Анджелины с Джонни Ли Миллером, ее будущим первым мужем. На церемонию бракосочетания Джоли пришла в черных резиновых штанах и белой майке, на которой кровью было написано имя жениха. На этом странности не закончились.

Прорыв в карьере и новые эксцентричные выходки

В 1997 году за роль в телевизионном фильме «Джордж Уоллес» Энджи получила премию «Золотой глобус», а также была номинирована на премию «Эмми». В конце 1990-х Джоли обрела сумасшедшую популярность и к 2000 году стала первой актрисой в истории, 3 года подряд выигравшей премию «Золотой глобус» в 3 разных номинациях: Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ: «Джордж Уоллес» (1997).

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале: «Джиа» (1998).

Лучшая женская роль второго плана: «Прерванная жизнь» (1999). Помимо «Золотого глобуса», за эту роль актриса получила премию «Оскар».

Кадр из фильма «Джиа» (1998). / Фото с церемонии вручения премии «Оскар» (2000).

В конце 1990-х — начале 2000-х актрисе присваивали статус бисексуалки, после того как в одном из интервью она сказала, что если бы не была замужем за Ли Миллером, то вышла бы за актрису и модель Дженни Шимицу, с которой познакомилась на съемках фильма «Ложный огонь». Очевидно, речь шла лишь о том, что Анджелина восхищается коллегой по цеху, но вместо того, чтобы опровергнуть слухи, она решила подлить масла в огонь.

Во время съемок картины «Соблазн» поговаривали о романе Джоли с Антонио Бандерасом. Когда у актрисы спросили, правда ли это, она ответила следующее: «Он женат на прекраснейшей женщине, — говоря о Мелани Гриффит, заявила Анджелина, — и я скорее пересплю с ней, чем рискну завести любовную связь с ним».

Вместе с этим были и подозрения в кровосмесительной связи Джоли с родным братом Джеймсом Хейвеном. Эти слухи актриса сразу опровергла. А появились они из-за поцелуя на церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году.

Всего через год жизнь актрисы кардинально изменится, а про грязные сплетни никто и не вспомнит.

Работа в ООН, дети и кино

Во время съемок «Лары Крофт» в Камбодже Джоли была поражена увиденным. Страна была в состоянии гуманитарной катастрофы и только начала оправляться после гражданской войны против режима красных кхмеров, которая шла долгие годы. Когда работа над фильмом была завершена, актриса обратилась в Комиссию ООН с просьбой направить ее волонтером в страны, где расположены миссии организации: Танзания, Пакистан, Камбоджа. После нескольких месяцев работы в этих местах в одном из интервью Анджелина сказала: «Я осознала бедственное положение этих людей. Они заслуживают почтения за то, что они пережили, а не взгляда свысока». В 2002 году, уже в статусе посла доброй воли ООН, актриса вновь посетила Камбоджу. Во время своего визита она усыновила маленького мальчика, который сегодня известен миру как Мэддокс Шиван Джоли — Питт.

Еще во время первых волонтерских работ Джоли пожертвовала $ 1 млн для комиссии по делам беженцев, став самым крупным частным жертвователем в истории ООН. После усыновления Мэддокса и получения статуса посла доброй воли актриса открыла фонд, который спонсировал строительство школ и центров помощи детям. В 2005 году она удочерила девочку из Эфиопии и вступила в романтические отношения с Брэдом Питтом. Но эту историю вы и так знаете, и мы не будем обсуждать ситуацию, которая сложилась в звездной семье. Скажем лишь, что сожалеем и от всего сердца желаем клану Джоли — Питт всего наилучшего. Очевидно, что работа в ООН изменила Джоли и повлияла на выбор ролей: филантроп в фильме «За гранью», жена журналиста, ведущего расследование о террористе, в «Ее сердце». С 2000-го по 2010-й практически каждый год выходили картины с участием Энджи, но после ремейка «Турист» мы увидели ее лишь в 2 образах: Малефисента и бывшая танцовщица Ванесса в фильме «Лазурный берег». Что же произошло? Всего 2 фильма за десятилетие.

С течением времени благотворительная деятельность набирала обороты, и актерская карьера стала менее важным фактором в жизни Джоли. Стоит ли говорить о воспитании 6 детей? Очевидно, что это требует много времени и сил. В одном из старых интервью для Vanity Fair она сказала: «Мне нравится играть, но это не самое главное в моей жизни». Анджелину привлекают определенные роли. Те, в которых рассматриваются вопросы жизни, любви и свободы. Звезда не единожды говорила, что не станет сниматься до старости. И пока еще Джоли не собирается уходить со сцены, а трудится на съемочной площадке фильма «Через Страну Чудес и Нетландию», где сыграет мать Питера Пэна. Фильм выйдет на экраны в 2020 году.

Из вышесказанного можно заключить, что причин беспокоиться о завершении актерской карьеры Анджелины Джоли нет: она ждет подходящую, интересную для себя роль. Но даже если этот момент не за горами, наверняка Джоли будет радовать поклонников в роли режиссера, что у нее отлично получается. Согласны?