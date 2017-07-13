25 пар знаменитостей, о росте которых вы не подозревали

Не секрет, что экран искажает внешность: даже самый высокий актер может казаться в кадре маленьким и беззащитным, а относительно невысокий — внушительных размеров.

AdMe.ru узнал, какого же на самом деле роста наши любимые знаменитости.

Гвендолин Кристи и Крис Хемсворт

Мария Шарапова и Эштон Кутчер

Ума Турман и Леонардо Ди Каприо

Брук Шилдс и Майлз Теллер

Сигурни Уивер и Крис Эванс

Тейлор Свифт и Брэд Питт

Мишель Обама и Орландо Блум

Тильда Суинтон и Джордж Клуни

Лили Коул и Джуд Лоу

Зендая и Джейсон Стейтем

Джулия Робертс и Джонни Депп

Лив Тайлер и Колин Фаррелл

Кейт Миддлтон и Том Фелтон

Дженнифер Лоуренс и Том Харди

Рианна и Кит Харингтон

Анджелина Джоли и Зак Эфрон

Кэти Перри и Том Холланд

Кира Найтли и Тим Рот

Адель и Джеймс Макэвой

Бейонсе и Дэвид Франко

Айшвария Рай и Доминик Монаган

Эмма Стоун и Элайджа Вуд

Селена Гомес и Дэниел Рэдклифф

Эмма Уотсон и Бруно Марс

Виктория Бекхэм и Майкл Джей Фокс

Фото на превью eastnews

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