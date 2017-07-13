25 пар знаменитостей, о росте которых вы не подозревали

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Не секрет, что экран искажает внешность: даже самый высокий актер может казаться в кадре маленьким и беззащитным, а относительно невысокий — внушительных размеров.

AdMe.ru узнал, какого же на самом деле роста наши любимые знаменитости.