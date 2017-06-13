Какими выросли 15 актеров, которые сыграли знаменитых героев в детстве

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В фильмах, где героев показывают в разном возрасте, специалисты по кастингу стараются подобрать максимально похожих персонажей что для роли героя в детстве, что в старости.

Мы в AdMe.ru любопытства ради решили сравнить, насколько похожими на взрослых персонажей оказались актеры, сыгравшие их в детстве.