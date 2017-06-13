Какими выросли 15 актеров, которые сыграли знаменитых героев в детстве
В фильмах, где героев показывают в разном возрасте, специалисты по кастингу стараются подобрать максимально похожих персонажей что для роли героя в детстве, что в старости.
Мы в AdMe.ru любопытства ради решили сравнить, насколько похожими на взрослых персонажей оказались актеры, сыгравшие их в детстве.
«Терминатор», Джон Коннор
Эдвард Ферлонг, Джейсон Кларк
«Авиатор», Говард Хьюз
Джейкоб Дэвич, Леонардо Ди Каприо
«Амели», Амели
Флора Гие, Одри Тоту
«Загадочная история Бенджамина Баттона», Бенджамин
Спенсер Дэниелс, Брэд Питт
«Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“», Элизабет Суонн
Лусинда Драйзек, Кира Найтли
«Господин Никто», Немо (15 лет)
Тоби Регбо, Джаред Лето
«Господин Никто», Немо (9 лет)
Томас Бирн, Джаред Лето
«Из 13 в 30», Дженна Ринк
Криста Бриттани Аллен, Дженнифер Гарнер
«Взрыв из прошлого», Адам Уэббер
Дуглас Смит, Брендан Фрэйзер
«Джейн Эйр», Джейн
Амелия Кларксон, Миа Васиковска
«Эффект бабочки», Эван Трэборн
Джон Патрик Амедори, Эштон Кутчер
«Интерстеллар», Мёрф
Маккензи Фой, Джессика Честейн
«Гарри Поттер», Том Рэддл
Кристиан Коулсон, Рэйф Файнс
«Форрест Гамп», Форрест
Майкл Коннер Хэмпфри, Том Хэнкс
Фото на превью Walt Disney Pictures, instagram