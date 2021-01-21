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Какими станут 18 киногероев, если превратить их в диснеевских персонажей

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Фильтр Cartoon от приложения Snapchat позволяет за долю секунды превратить человека в симпатичного мультяшного персонажа. С помощью этого любопытного сервиса анимационное обличие можно примерить на себя, друзей и даже известных героев фильмов и сериалов.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели 18 культовых персонажей мира кино, если бы они перевоплотились в диснеевских героев.

Геральт, «Ведьмак»

Джек Доусон, «Титаник»

Белла Свон, «Сумерки»

Вилли Вонка, «Чарли и шоколадная фабрика»

Джон Сноу, «Игра престолов»

Душечка, «В джазе только девушки»

Форрест Гамп

Клеопатра

Кевин Маккаллистер, «Один дома»

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Терминатор

Энди Сакс, «Дьявол носит Prada»

Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»

Эдвард Каллен, «Сумерки»

Лорд Волан-де-Морт, «Гарри Поттер»

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»

Роуз Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»

Чье мультяшное перевоплощение показалось вам наиболее органичным?

Фото на превью Titanic / Paramount Pictures, Titanic / Paramount Pictures
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