Какими станут 18 киногероев, если превратить их в диснеевских персонажей
Фильтр Cartoon от приложения Snapchat позволяет за долю секунды превратить человека в симпатичного мультяшного персонажа. С помощью этого любопытного сервиса анимационное обличие можно примерить на себя, друзей и даже известных героев фильмов и сериалов.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели 18 культовых персонажей мира кино, если бы они перевоплотились в диснеевских героев.
Геральт, «Ведьмак»
Джек Доусон, «Титаник»
Белла Свон, «Сумерки»
Вилли Вонка, «Чарли и шоколадная фабрика»
Джон Сноу, «Игра престолов»
Душечка, «В джазе только девушки»
Форрест Гамп
Клеопатра
Кевин Маккаллистер, «Один дома»
Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»
Терминатор
Энди Сакс, «Дьявол носит Prada»
Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»
Эдвард Каллен, «Сумерки»
Лорд Волан-де-Морт, «Гарри Поттер»
Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»
Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»
Роуз Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»
Чье мультяшное перевоплощение показалось вам наиболее органичным?
Фото на превью Titanic / Paramount Pictures, Titanic / Paramount Pictures