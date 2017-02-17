Какими стали продолжения культовых фильмов нашей юности

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Много прекрасных фильмов возвращается к нам в этом году. Какие-то не в первый раз — «Обитель зла», например, уже в седьмой. А с другими мы уже и не надеялись встретиться — с такими как «На игле» или «Джей и молчаливый Боб». AdMe.ru решил собрать фильмы 80-90-х и нулевых, продолжение которых можно будет скоро увидеть. Мы предлагаем вместе предаться ностальгии, вспомнить, каким было любимое кино нашей юности, и посмотреть, как оно выглядит сегодня.

«Обитель зла» (2002) — «Обитель зла: Последняя глава» (2016) Resident Evil: The Final Chapter — Resident Evil: The Final Chapter

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Элис, которая покорила нас в первой «Обители» храбростью и красным платьем, предстоит окончательно разобраться с монстрами и зомби в мире, где мутации совершили виток эволюции. Вообще первая «Обитель» удалась на славу: отлично сбалансированная смесь триллера и фильма ужасов, харизматичные герои, красота кадра и напряженность ни на минуту не провисающего сюжета сделали его одним из выдающихся фильмов в этом жанре. Мы еще фильм не видели, но очень надеемся, что последняя часть будет достойна первой. Когда смотреть: сейчас, фильм уже идет в кинотеатрах

«На игле» (1995) — «Т2 Трейнспоттинг» (2017) Trainspotting — T2 Trainspotting

«На игле» — без преувеличения, культовый фильм 90-х, который отразил дух того времени и даже задал моду (например, джинсы скинни). В опросе 2012 года «На игле» так и вовсе был назван лучшим британским фильмом за последние 60 лет. Режиссер Дэнни Бойл делает нам настоящий подарок и возвращает на экраны безбашенных придурков Рентона, Обрубка, Бегби и прочих — они продолжают искать приключения на свою ж..., пытаясь ввязаться в порнобизнес. Когда смотреть: премьера в России 8 марта.

«Чужой»/ «Чужие» — 1–4 (с 1979) — «Чужой: Завет» (2017) Alien — Alien: Covenant

Сага о «чужих», в которой попробовали себя лучшие режиссеры современности — от Ридли Скотта до Дэвида Финчера, — тоже возвращается к нам, причем совсем скоро. У поклонников были большие надежды на приквел «Прометей», который Скотт выпустил в 2012 году, но всех, кто его видел, постигло жестокое разочарование: он был полон нелепиц и ничего не объяснял. В 2017 году выйдет продолжение, которое по сюжету будет близким к первому «Чужому». Правда, настоящую «героиню нашего времени», сержанта Рипли в исполнении прекрасной Сигурни Уивер, мы больше не увидим. Когда смотреть: 18 мая 2017 года.

«Другой мир» (2003) — «Другой мир: Войны крови» (2016) Underworld — Underworld: Blood Wars

13 лет прошло, а героиня Кейт Бекинсэйл в образе вампирши Селины не то чтобы не меняется, а становится только краше. Кстати, и наряд все тот же — впечатляющий латекс. А в остальном фильм не разочаровывает: стильные и красивые вампиры и оборотни, тьма, подземелья и жуткие монстры. Когда смотреть: уже можно.

«Клерки» (1994), «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001) —

«Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» Clerks, Jay and Silent Bob Strike Back — Jay and Silent Bob: Reboot

Мы вновь увидим на экранах обаятельную и придурковатую парочку из «Клерков», «Догмы», «Тусовщиков из супермаркета» и других фильмов Кевина Смита. Работа над сценарием уже началась — об этом Кевин Смит сообщил несколько дней назад в своем фейсбуке. Пока неясно, когда выйдет фильм — в этом или в следующем году. Но уже известно, что он станет пародией на Голливуд, высмеивающей манию делать бесконечные сиквелы, приквелы и ремейки. Джей и молчаливый Боб отправятся на «фабрику грез», чтобы сорвать съемки ремейка «Пыхаря и Хроника» — комиксов, созданных по их приключениям. Когда смотреть: дата выхода пока не назначена.

«Бегущий по лезвию» (1982) — «Бегущий по лезвию 2049» (2017) Blade Runner — Blade Runner 2049

Если вы еще не видели классику фантастики «Бегущего по лезвию», советуем посмотреть — мы так и сделали в преддверии выхода продолжения, которое заставило себя ждать больше 30 лет. Фильм вызывал в свое время много споров: шедевр это или маловразумительное нечто со странным сюжетом? Но спустя время кинокритики назвали «Бегущего» номером один в жанре фантастики. Особенно хорошо Ридли Скотту удалось передать атмосферу мрачного мира киберпанка, а Филип Дик после просмотра говорил, что он все именно так себе и представлял. Во втором фильме Blade Runner 2049 нам предстоит встретиться с исчезнувшим блейд-раннером Декартом. Когда смотреть: 5 октября 2017 года.

Росомаха из «Людей Икс» (2000) — «Логан» (2017) X-Men — Logan

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Росомаха, в 2000 году похожий на агрессивного Пушкина, стал более матерым и теперь больше напоминает заросшего Машкова с когтями. Он устал от жизни и от своей суперсилы и посвятил себя заботе о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы. Когда смотреть: 2 марта 2017 года.

Сага «Звездные войны» (с 1977) — «Звездные войны: Последний джедай» (2017) Star Wars: The Last Jedi

«Пробуждение силы», прошлый эпизод, оставил множество вопросов, на которые создатели фильма постараются ответить в восьмой части. Главными героями станут персонажи из «Пробуждения силы»: Рэй, Финн, По Дэмерон и его верный дроид BB-8, а также здесь появятся постаревший Люк Скайуокер и принцесса Лея. Когда смотреть: 14 декабря 2017 года.

«Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2003) —

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl — Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales