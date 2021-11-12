Какими стали 17 бразильских красавчиков, из-за которых мы раньше не могли оторваться от телевизора

Латиноамериканские сериалы в 90-е приковывали к телеэкранам миллионы зрителей. Одной из причин их популярности были красавцы-актеры, из-за которых женщины по всему миру с упоением ждали выхода новых серий.

Мы в AdMe.ru прошерстили соцсети и нашли странички главных звезд бразильского телевидения 1990–2000-х годов. Актеры очень изменились с тех пор, но многие по-прежнему являются любимцами публики и снимаются в сериалах и кино.

Родриго Санторо

Где можно увидеть: «Неукротимая Хильда», «Нежный яд», «Путеводная звезда».

Селтон Мелу

Где можно увидеть: «Тропиканка», «В мире женщин», «Власть желания».

Гильерме Фонтес

Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Конец света».

Сержиу Мароне

Где можно увидеть: «Клон», «Путеводная звезда», «Орден желтого дятла».

Рейналду Джанеккини

Где можно увидеть: «Семейные узы», «Земля любви, земля надежды», «Цвет греха».

Марселу Антони

Где можно увидеть: «Женщины в любви», «Хозяйка судьбы», «Вавилонская башня».

Далтон Виг

Где можно увидеть: «Клон», «Новый Геркулес», «Воздушные замки».

Маркус Палмейра

Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Вавилонская башня», «Возрождение».

Марселу Новаэс

Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Музыка ее души», «Клон».

Марсиу Гарсия

Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Тропиканка», «Жестокий ангел».

Жозе Майер

Где можно увидеть: «Семейные узы», «История любви», «Непокорная».

Марсело Серрадо

Где можно увидеть: «Особый случай», «Во имя любви», «Власть желания».

Маркус Фрота

Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Новая жертва», «Непокорная».

Лусиано Шафир

Где можно увидеть: «Новый Геркулес», «Клон», «Лабиринт».

Анжелу Паеш Леме

Где можно увидеть: «Во имя любви», «История любви», «Власть желания».

Эвандро Мескита

Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Новый Геркулес», «Близнецы».

Мурилу Бенисиу

Где можно увидеть: «Во имя любви», «Клон», «Хищник».