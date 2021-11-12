Какими стали 17 бразильских красавчиков, из-за которых мы раньше не могли оторваться от телевизора
Латиноамериканские сериалы в 90-е приковывали к телеэкранам миллионы зрителей. Одной из причин их популярности были красавцы-актеры, из-за которых женщины по всему миру с упоением ждали выхода новых серий.
Мы в AdMe.ru прошерстили соцсети и нашли странички главных звезд бразильского телевидения 1990–2000-х годов. Актеры очень изменились с тех пор, но многие по-прежнему являются любимцами публики и снимаются в сериалах и кино.
Родриго Санторо
- Где можно увидеть: «Неукротимая Хильда», «Нежный яд», «Путеводная звезда».
Селтон Мелу
- Где можно увидеть: «Тропиканка», «В мире женщин», «Власть желания».
Гильерме Фонтес
- Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Конец света».
Сержиу Мароне
- Где можно увидеть: «Клон», «Путеводная звезда», «Орден желтого дятла».
Рейналду Джанеккини
- Где можно увидеть: «Семейные узы», «Земля любви, земля надежды», «Цвет греха».
Марселу Антони
- Где можно увидеть: «Женщины в любви», «Хозяйка судьбы», «Вавилонская башня».
Далтон Виг
- Где можно увидеть: «Клон», «Новый Геркулес», «Воздушные замки».
Маркус Палмейра
- Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Вавилонская башня», «Возрождение».
Марселу Новаэс
- Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Музыка ее души», «Клон».
Марсиу Гарсия
- Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Тропиканка», «Жестокий ангел».
Жозе Майер
- Где можно увидеть: «Семейные узы», «История любви», «Непокорная».
Марсело Серрадо
- Где можно увидеть: «Особый случай», «Во имя любви», «Власть желания».
Маркус Фрота
- Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Новая жертва», «Непокорная».
Лусиано Шафир
- Где можно увидеть: «Новый Геркулес», «Клон», «Лабиринт».
Анжелу Паеш Леме
- Где можно увидеть: «Во имя любви», «История любви», «Власть желания».
Эвандро Мескита
- Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Новый Геркулес», «Близнецы».
Мурилу Бенисиу
- Где можно увидеть: «Во имя любви», «Клон», «Хищник».
Вы смотрели сериалы в 90-е? Кто из актеров был вашим любимым?
Поделиться этой статьёй