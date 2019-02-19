Какими были ранние эскизы 16 наших любимых советских мультфильмов

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Нарисованные вручную советские мультфильмы остаются актуальными по сей день. В наш век развитых компьютерных технологий от персонажей «Трое из Простоквашино» или «Бременских музыкантов» веет особым теплом и уютом. Поэтому первые наброски этих мультиков обладают особой ценностью и до сих пор хранятся в Музее кино и других коллекциях.

AdMe.ru предлагает вам на минутку перенестись во времена, когда деревья были большими, а мультики рисовались вручную.

Возвращение блудного попугая (1984)

Если бы создатели утвердили первый эскиз, попугай Кеша выглядел бы совсем по-другому. Его рисовал художник Анатолий Савченко — он воплощал в графике образ, придуманный писателем Александром Курляндским. Иногда творческая группа создателей спорила до хрипоты, но в итоге мультик получился настолько удачным, что завоевал престижную премию «Ника».

Каникулы Бонифация (1965)

Работа над персонажем знаменитого льва Бонифация велась долго — в архиве «Союзмультфильма» больше всего эскизов именно к этому мультику. Решение сделать главному герою такую гриву было оригинальным. У нее не было жесткого замкнутого контура, мультипликаторы рисовали ее с помощью губок, причем каждый раз немного по-разному. Благодаря этому лев получился таким живым и настоящим.

Винни-Пух (1969)

Режиссер советского «Винни-Пуха» Федор Хитрук вдохновлялся исключительно первоисточником — книгой Алана Милна. Зарубежный мультик, который вышел тремя годами ранее, он не видел. Может, поэтому отечественные персонажи получились такими самобытными.

Кстати, советские чиновники так и не купили права на экранизацию первоисточника. Поэтому советский «Винни-Пух» был невыездным — он не мог попасть ни на один зарубежный показ или фестиваль.

Бременские музыканты (1969)

В первом варианте Трубадур предстал в образе шута, а Принцесса была типичной барышней в кружевах. По мнению создателей, в таком виде персонажи не соответствовали современной музыке «Бременских музыкантов». В итоге художница Инесса Ковалевская переделала их, вдохновившись блондином в джинсах и с прической под хиппи и длинноногой девочкой в коротком красном платье из зарубежного журнала.

Снежная королева (1957)

Эскизы к этому мультфильму — настоящие произведения искусства. Их создавал художник-постановщик Леонид Шварцман. Персонаж Снежной королевы резко отличается от первых эскизов да и от других героев. Его создавали популярным в те годы методом ротоскопирования. Полностью загримированную актрису, которая озвучивала персонажа, снимали на пленку, а затем покадрово перерисовывали на целлулоид.

«Снежная королева» получила несколько наград на международных фестивалях, переведена на множество языков и считается самым популярным советским мультфильмом за рубежом.

Маугли (1973)

Советский «Маугли» вышел на экраны практически одновременно с диснеевским собратом, но кардинально от него отличался. Персонажи получились совсем не такими мультяшными, ведь их создатели вдохновлялись реальными животными. Режиссер Роман Давыдов просил художников смотреть программу «В мире животных» и наблюдать за их собственными домашними питомцами. Может, Багиру-самца решили переделать в пантеру-самку, потому что у мультипликаторов дома не было котов, а жили только кошки?

Домовенок Кузя (1984)

«Домовенок Кузя» по праву считается одним из лучших советских кукольных мультфильмов. Но прежде чем создать полюбившихся нам кукол, художники долго работали над их рисованными прототипами. Известна даже точная дата рождения домовенка — 8 октября 1972 года. Первая серия вышла на экраны спустя 12 лет.

Малыш и Карлсон (1968)

«Малыш и Карлсон», как и «Винни-Пух», снимался по зарубежному первоисточнику — книге Астрид Линдгрен. Но, в отличие от истории о медвежонке, права на экранизацию этой сказки были куплены официально. Поэтому советский мультик увидели за рубежом. Сама писательница была в восторге от образа Карлсона, созданного художником Анатолием Савченко, и в особенности от его голоса (персонажа озвучивал великолепный советский актер Василий Ливанов).

Папу Малыша, кстати, тоже озвучивал Василий Ливанов. Его образ родился у художников сразу: интеллигентный мужчина в галстуке, с небольшим брюшком, трубкой и газетой. Маму озвучивала советская телеведущая Валентина Леонтьева. По сравнению с первыми эскизами у персонажа изменился не только наряд, но и цвет волос.

Крокодил Гена (1969)

Персонажей этого мультфильма создавал художник Леонид Шварцман. По его воспоминаниям, дольше всего он работал над образом Чебурашки. Знаменитые большие уши персонажа — заслуга исключительно художника. Ведь в первоисточнике — книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» — об ушах Чебурашки нет ни слова. Зато у книжного персонажа были большие глаза, как у филина. Их художник, наоборот, уменьшил. А еще укоротил ноги и убрал медвежий хвостик.

А вот крокодил Гена и Шапокляк дались художнику легко. При прочтении первоисточника сразу же родились образы интеллигентного крокодила в бабочке и манишке и сварливой старушки с длинным носом и розовыми щечками. «А седые волосы и пучок позаимствовал у своей тещи», — вспоминает Шварцман.

Ежик в тумане (1975)

Главный персонаж «Ежика в тумане» родился далеко не сразу. Его нарисовала художница Франческа Ярбусова — жена режиссера мультфильма Юрия Норштейна. Чтобы ежик стал таким, каким мы привыкли его видеть, понадобились десятки попыток и даже несколько порций сердечных капель. Ими художница спасалась от разгневанного мужа, недовольного результатом. В итоге мультипликатор собрала ежика из отдельных частей. Затем из них сделали анимацию, чтобы «оживить» главного героя. Мультфильм получился настолько удачным, что завоевал 35 наград на различных фестивалях и конкурсах.

Трое из Простоквашино (1978)

Над персонажами мультфильма последовательно работали три разных человека. Первую серию рисовал художник студии «Союзмультфильм» Николай Ерыкалов. Вторую часть мультика «оживлял» преимущественно карикатурист Левон Хачатрян. А дядю Федора для второй и третьей серии создавал Аркадий Шер. Поэтому персонажи не только отличаются от своих прототипов с первых эскизов, но и немного меняются от серии к серии.

Чиполлино (1961)

Такими были прототипы главного отрицательного персонажа — принца Лимона — и подружки Чиполлино Редиски на бумаге в карандаше. Этот мультик — еще одна советская экранизация зарубежного первоисточника — книги Джанни Родари. Музыку к мультфильму написал композитор Карэн Хачатурян. Она настолько понравилась советской публике, что в 1974 году на эту музыку поставили одноименный балет.

Муми-тролли (1978)

На создание кукол к мультфильму художников вдохновили оригинальные эскизы самого автора — писательницы Туве Янссон. Один из главных героев — Муми-папа — по сравнению с первым эскизом лишился халата и изменил цвет. Зато сохранил узнаваемую шляпу.

Шайбу! Шайбу! (1964)

Вот так художники тренировались, прежде чем выпустить мультяшных хоккеистов на лед. Кстати, похожие эскизы можно увидеть в самом мультфильме — в виде фотографий. «Шайбу! Шайбу» считается первой советской мультдрамой, а противостояние рисованных команд «Вымпел» и «Метеор» — одной из самых знаменитых ледовых баталий, по накалу страстей не уступающей настоящему хоккею.

38 попугаев (1976)

Персонажей мультфильма «38 попугаев» создавал художник Леонид Шварцман. В частности, эти фломастерные наброски он делал после посещения зоопарка. Мастер хотел, чтобы повадки рисованных, а потом и кукольных персонажей были максимально достоверными и похожими на поведение реальных животных.

Фильм, фильм, фильм! (1968)

Первые наброски знаменитого мультфильма не прошли советскую цензуру — они показались слишком мрачными. В фонде Музея кино хранятся еще несколько эскизов к сценам, которых советские зрители так и не увидели, так как они не вошли в итоговую версию мультика.