Как изменились актеры «Сплетницы» и что нам ждать от продолжения сериала

74 12 7 887

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Телеканал HBO официально объявил о возвращении подростковой драмы «Сплетница», но вот кто именно примет участие в продолжении и найдется ли там место для «старичков», неизвестно. Однако какая драма без интриги: создатели сериала Джош Шварц и Стефани Сэвидж намекнули, что действие 7-го сезона развернется спустя 8 лет после событий в Нью-Йорке, а взгляды новых героев будут современными до безобразия.

Мы в AdMe.ru узнали, как изменились наши любимые актеры и насколько преобразились их жизни за 12 лет.

Лейтон Мистер — Блэр Уолдорф

Модельная карьера Лейтон развивалась куда быстрее, нежели актерская, так что, приступая к съемкам «Сплетницы», красотка имела опыт, но не популярность. Подростковая драма стала поворотным моментом в карьере Мистер: съемки на последних сезонах сериала Лейтон делила вместе со съемочными площадками заметных проектов «Я ухожу — не плачь», «Папа-досвидос», «На расстоянии любви». Кстати, «Сплетницу» в жизни актрисы сменили другие сериалы, такие как «Войти в историю», «Родители-одиночки», «Последний человек на Земле». Помимо активной работы над фильмами, красотка борется за место на музыкальной арене, записывая песни в стиле электропоп. К слову, о модельной карьере Лейтон не забывает: она активно участвует в рекламных кампаниях популярных брендов и в модных показах. В личной жизни Мистер тоже все в порядке: вместе с Адамом Броди они растят дочь.

Блейк Лайвли — Серена ван дер Вудсен

Не секрет, что Серена ван дер Вудсен — самая яркая и запоминающаяся роль Блейк. Да, красотка пришла на съемочную площадку «Сплетницы» с актерским опытом за плечами, но именно после 1-го сезона сериала о золотой молодежи Лайвли проснулась звездой. За последние 7 лет Блейк успела украсить своей актерской игрой такие картины, как «Светская жизнь», «Вижу лишь тебя», «Отмель», «Город воров» и, конечно же, «Простая просьба». Но помимо статуса звезды, Блейк имеет другой, не менее важный статус — мамы: красотка воспитывает 3 дочек вместе с мужем Райаном Рейнольдсом.

Мишель Трахтенберг — Джорджина Спаркс

Настоящей звездой Мишель Трахтенберг стала еще задолго до «Сплетницы», сыграв ключевые роли в проектах «Все мои дети», «Шпионка Хэрриет», «Принцесса льда», «Евротур». Поэтому неудивительно, что ее слегка безумный персонаж в «Сплетнице» раздражал всех фанатов сериала и поражал кинокритиков. За последние 7 лет Мишель появилась в таких картинах, как «Убийство Кеннеди», «Писака», «Города-побратимы», а также в сериале «Сонная Лощина», но с каждым годом актриса все реже снимается в кино и чаще появляется на светских тусовках в компании своей подруги — Пэрис Хилтон.

Пенн Бэджли — Дэниэл Хамфри

Роль Дэниэла Хамфри, пожалуй, до сих пор остается самой яркой и серьезной в фильмографии Бэджли. И до, и после «Сплетницы» актер появлялся исключительно во второстепенных ролях, но парня это никоим образом не расстраивает, ведь его главный проект — музыкальная группа Motherband. Кстати, Пенн не забывает и о социальной стороне жизни: актер является добровольцем в Американском Красном Кресте, а в 2008 году они вместе с Блейк Лайвли участвовали в рекламной кампании Барака Обамы.

Джессика Зор — Ванесса Абрамс

Хотя Джессика Зор успела поработать над крупными проектами вроде «Моя жена и дети», «Как украсть небоскреб», «Пираньи 3D» и «Я не знаю, как она делает это», «Сплетница» все еще остается для актрисы самой серьезной и узнаваемой ролью. Сейчас актриса снимается в фантастическом сериале «Орвилл» и время от времени появляется на светских мероприятиях.

Тейлор Момсен — Дженнифер Хамфри

Для Момсен, которая была звездой еще до «Сплетницы», роль Дженнифер Хамфри стала заключительной в карьере. По крайней мере, именно после завершения сериала Тейлор сообщила, что приостанавливает свою актерскую карьеру ради музыкальной. Рок-группа красотки The Pretty Reckless уже записала 3 альбома, выступила с Evanescence и Мэрилином Мэнсоном, а некоторые их хиты даже стали саундтреками к фильмам.

Келли Разерфорд — Лили ван дер Вудсен

В мир большого кино Келли пришла в 15 лет, но настоящую популярность актриса приобрела после сериала «Мелроуз Плейс». «Сплетница» же стала для Разерфорд возможностью перезапустить карьеру. После «Сплетницы» Келли успела сняться более чем в 10 сериалах, исполняя совершенно разноплановые роли. Несмотря на то что актриса постоянно пропадает на работе, она находит время заниматься благотворительностью и участвовать в акциях «зеленых» компаний.

Эдвард Вествик — Чарльз Басс

Вествик успел зарекомендовать себя как талантливый актер еще задолго до начала съемок «Сплетницы». Помимо таких значимых проектов, как «Дитя человеческое», «Вторжение», «Сын Рэмбо», Эдвард играл в молодежном театре National Youth Theatre. Именно поэтому роль Чарльза Басса, настолько непохожего на характер самого актера, далась Вествику легко. После «Сплетницы» Эдвард успел сняться в картинах «100 футов», «Пассажир», «Как выйти замуж за миллионера» и других интересных проектах. Но после обвинений в изнасиловании в 2018 году карьера актера резко приостановилась. Хотя Вествик и пообещал вернуться к съемкам, с того момента в кино он не появлялся.

Чейс Кроуфорд — Нейт Арчибальд

Если не считать ключевой роли в фильме «Сделка с дьяволом» и участия в проекте «Давно потерянный сын», можно сказать, что в «Сплетницу» Кроуфорд пришел актером-новичком. Благодаря молодежному сериалу он стал кумиром миллионов девушек по всей планете и заработал несколько престижных наград. За последние годы Чейс успел сняться в ярких картинах «Призраки Молли Хартли», «Двенадцать», «Что ждать, когда ждешь ребенка» и недавней ленте «Так сказал Чарли».

Сюзанна Шадковски — Дорота Кишловски

Роль экономки семейства Уолдорф стала самой значимой в фильмографии Шадковски. До этого она успела засветиться в эпизодических ролях в сериалах «Клан Сопрано», «Закон и порядок: Преступное намерение». После «Сплетницы» Сюзанна продолжила играть второстепенных персонажей. Ее можно увидеть в сериалах «Элементарно», «Девочки», «Больница Никербокер».

Коннор Паоло — Эрик ван дер Вудсен

Хотя широкую известность Коннору Паоло принесла «Сплетница», свою первую номинацию на Young Artist Award актер получил за роль в фильме «Башни-близнецы». После завершения съемок «Сплетницы» Паоло, как и другие участники проекта, продолжил развивать карьеру и перешел на главные роли. Например, его можно увидеть в ужастиках «Земля вампиров», «Запрос в друзья» и драме «Вне закона».

Мэттью Сеттл — Руфус Хамфри

Несмотря на то что до «Сплетницы» Сеттл снимался в кино уже 10 лет, успев появиться в таких картинах, как «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом», «Загадка Натали Вуд», сериале «Братья по оружию», киноманы помнят актера именно по роли Руфуса Хамфри. В отличие от коллег по съемочной площадке молодежного сериала, карьера Мэттью не взлетела до небес: после «Сплетницы», пожалуй, самыми яркими фильмами для актера стали «Бумажные города», «Уиджи: Доска Дьявола», «Валентина», все остальные были приняты критиками слишком холодно.