Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы скрасить даже самый унылый на свете вечер

Бывает, хочется прийти домой после работы, включить ненавязчивый, но при этом неглупый фильм, и позабыть обо всем на свете на пару часов. Как раз для такого случая мы собрали для вас несколько не самых раскрученных картин с хорошими рейтингами, смотреть которые легко и интересно, да еще и останется над чем подумать после просмотра.

AdMe.ru уверен: хорошего кино много не бывает!

Тариф на лунный свет (Mondscheintarif)

Кора столкнулась с вечной дилеммой многих девушек после первого свидания: звонить или не звонить первой? Подруга, которая знает о мужчинах все и даже больше, уверяет, что звонить нельзя и мужчина должен сам проявить инициативу. Сама Кора хочет просто быть собой и поступать так, как велит ей сердце. Так как же ей быть? Фильм полон диалогов, размышлений и переживаний, а еще приоткрывает завесу вечного вопроса «Что происходит в голове у женщины?» Добрая и небанальная картина, которую захочется пересмотреть еще не раз. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Хоть раз в жизни (Begin Again)

Однажды в Нью-Йорке встретились два одиночества: он — легенда шоу-бизнеса, она — бывшая девушка рок-звезды и певица. У них нет ни денег, ни музыкантов, но какое это имеет значение, когда желание творить сильнее возможностей и козней судьбы? У этого фильма отличный саундтрек (подпевает Адам Левин из группы Maroon 5) и потрясающе теплая, уютная атмосфера. Актерский состав подобрался что надо: в главных ролях Кира Найтли и Марк Руффало. Да и главная декорация фильма, город Нью-Йорк, сделала свое дело. Творческим людям понравится в первую очередь! Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Щепотка перца (Politiki kouzina)

«В жизни, как и в еде, всегда найдется место пряностям» — вот жизненная философия семьи, в которой вырос мальчуган по имени Фанис. Он стал первоклассным поваром, уехал в другую страну, но однажды задумался: а достаточно ли специй в его собственной жизни? Очень душевная турецко-греческая картина о семье, о взрослении, о тоске по родному дому, о ценностях и людях. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Один прекрасный день (One Fine Day)

Эта искренняя и светлая комедия рассказывает об истории знакомства Джека и Мелани. В тот день все пошло наперекосяк: их дети опоздали на школьную экскурсию, а у обоих запланирована куча дел и хлопот. Быть может, героям удастся не только выкрутиться из проблем, но и неожиданно обрести любовь? Дуэт молодых Мишель Пфайффер и Джорджа Клуни вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным, да и сам фильм смотрится буквально на одном дыхании. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Последний поцелуй (L’ultimo bacio)

В центре сюжета молодая пара, Карло и Джулия: скоро они станут родителями, но будущему отцу, кажется, не так-то просто попрощаться со своей свободой. В фильме переплетаются несколько сюжетных линий, он рассказывает о разных стадиях отношений и о том, какие трудности могут повстречаться на пути у влюбленных. Получилась по-итальянски эмоциональная, но очень жизненная картина, где зритель наверняка сможет провести параллели с реальной жизнью. Рейтинг IMDb — 7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Ночные игры (Game Night)

Каждую неделю 3 парочки устраивают «ночные игры»: разгадывают головоломки, достают настольные игры и весело проводят время вместе. Но однажды в компании появляется парень, который предлагает гораздо более интересную и опасную игру. В картине полно юмора и динамики, сюжет не позволит заскучать, да и персонажи попались весьма интересные. Увлекательное зрелище, которое однозначно оставит после себя массу эмоций. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Только ты (Only You)

Сюжет фильма таков: гадалка предсказала молодой девушке, что ее будущего мужа будут звать Дэймон Брэдли. Годы шли, а суженый на горизонте все не появлялся. Но одна-единственная встреча перевернула жизнь красотки с ног на голову. Молодой Роберт Дауни — младший в очаровательной романтической комедии 90-х — что может быть лучше? Милый и трогательный фильм о любви: смотреть обязательно! Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Фрэнки и Джонни (Frankie and Johnny)

Это история одинокой официантки Фрэнки и недавно освободившегося из тюрьмы мужчины по имени Джонни. История о людях, которым пришлось пережить и преодолеть множество испытаний. Фильм становится по-настоящему хорошим во многом благодаря сильной игре Мишель Пфайффер и Аль Пачино. Жизненная и поучительная история, которая заставит и грустить, и радоваться. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Замечательная жизнь (Une vie meilleure)

Ян и Надя решили открыть свой уютный ресторан, но чтобы осуществить свою мечту, паре пришлось набрать кредитов. Девушка решает поехать в Монреаль и поискать работу получше, оставляя Яну своего сына, 9-летнего Слимана. Но что-то пошло не так, и внезапно Надя перестает выходить на связь. На выходе получилось не просто кино, а маленькая жизнь, которую зрителю удается прожить вместе с героями. Картина наверняка оставит след в душе и поможет сделать множество любопытных выводов. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Бестолковые (Clueless)

Лента снята по мотивам романа Джейн Остин «Эмма». Шер — красотка, богачка, модница и главная звезда школы. А еще она раздает советы по поводу отношений направо и налево, в то время как свою личную жизнь пока что не устроила. Фильм невозможно смотреть без улыбки, а главная героиня в исполнении Алисии Сильверстоун влюбляет в себя с первых минут. Это не очередная пустышка о богатых и знаменитых: здесь есть множество трогательных, поучительных, забавных и просто милых моментов. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Жизнь, как она есть (Life as We Know It)

Холли и Эрик — две абсолютные противоположности, и объединяет их лишь одно — любовь к крестнице Софи. И в один далеко не самый прекрасный день вышло так, что им двоим пришлось взять на себя всю заботу о малышке. В ленте зрителя ждет множество эмоций: она позволит и улыбнуться, и погрустить, и подумать после просмотра. Фильм подкупает своей простотой и искренностью, оставляя приятное послевкусие. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Есть мечты — будут и путешествия (Have Dreams, Will Travel)