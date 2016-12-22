Какие фильмы смотрят в разных странах мира на Новый год и Рождество

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В разных странах мира свои традиции встречи Нового года, но почти в каждой принято смотреть новогодние фильмы. Подборку таких фильмов сделал сегодня AdMe.ru.

Фильм состоит из нескольких историй, происходящих параллельно накануне Рождества. Премьер-министр мгновенно влюбляется в сотрудницу своего аппарата, писатель бежит на юг Франции, чтобы залечить свое разбитое сердце. Запутанный, красивый, с огромным количеством эмоциональной теплоты, с мощным актерским составом. Фильм понравится и взрослым, и детям.

Эгоистичный, грубый и жадный киномагнат Фрэнк Кросс равнодушен ко всему, кроме денег. Он один из тех противных типов, кто легко испортит праздник любому. Для перевоспитания героя в игру включаются сверхъестественные силы: призрак из прошлого — веселый таксист из ада, задорная, использующая методы рукопашного боя фея и ужасный, немногословный посланник будущего.

Французы обожают этот фильм и смотрят его каждый год.

Впечатление, что все сумасшедшие Франции решили встретить Новый год вместе. Пьер и Тереза — не вполне вменяемые операторы парижского телефона доверия. Жозетта — странноватая женщина с городской окраины. Ее нечистый на руку дружок Феликс подрабатывает Дедом Морозом на улицах. А также все, кто мимо проходил, проезжал, пробегал. Ценителям черного юмора фильм понравится особенно.

Добрая история о том, что даже в самые сложные моменты не стоит отчаиваться. В одной из серий фильма «Один дома» в Париже дети с удивлением обнаруживают, что по телевизору не показывают «Эту замечательную жизнь». Один из них восклицает: «Значит, мы точно не в Америке». Фильм — рождественская классика для многих поколений американцев.

За день до Рождества оленеводы деревни собираются согнать стадо. Но обнаруживают, что кто-то перебил почти всех животных. Теперь троице оленеводов и мальчику с выразительной внешностью предстоит изловить тех, кто навредил им. Это неординарный фильм с колоритными персонажами, добрым юмором и незабываемой атмосферой.

«90-й день рождения, или Ужин на одного» — это настоящее телепристрастие немцев. Лента была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый повторяемый фильм — его показывали более 3300 раз. Респектабельная дама отмечает юбилей и выходит к своим дорогим гостям. Только вот незадача: все ее друзья давно умерли. Поэтому лакей Джеймс старается порадовать мисс Софи и создать иллюзию присутствия ее друзей. Благодаря увеличивающемуся количеству алкоголя, потребленного верным лакеем, каждая новая подача блюд становится смешнее предыдущей.

Культовая красивая волшебная сказка, передающая новогоднее настроение. Мачеха Золушки пытается выдать глупую и злую родную дочь замуж за принца. Но тому совсем не хочется жениться. Вместо этого он влюбляется в незнакомку в маске. Он не догадывается, что прекрасная девушка и ловкий стрелок, которого он встретил в лесу, — одно и то же лицо.

Девочка Сьюзан не верит в Санту и чудеса, потому что мама с самого детства сказала, что это выдумка людей и все это переодетые актеры. Их сосед Фред Гэйли влюблен в маму и дружит со Сьюзан. Он верит в чудеса и хочет доказать им, что волшебство и Санта на самом деле существуют. Это добрая сказка о том, что мы стали немного черствыми, но чудеса происходят, если мы верим в них.

Семейство американцев отправляется в Париж на новогодние праздники, но в спешке родители забывают дома одного из своих детей. Их сынок, однако, не теряется и демонстрирует, на что способен мальчишка в таком возрасте. Незадачливые воришки пытаются ограбить дом и еще не раз пожалеют о встрече с изобретательным малышом.

Сэма Уиппла посещает Санта-Клаус и напоминает, что в детском письме в благодарность за подарки он обещал выручить старика, если ему когда-нибудь понадобится помощь. И вот это время пришло: старый скряга Финеас Прюн, владеющий Северным полюсом, требует от Санты арендную плату за его жилище и завод по производству подарков. В противном случае Прюн угрожает выселить Санту, его жену и эльфов, а все игрушки забрать себе. Санта-Клаус и Сэм должны найти управу на Финеаса Прюна, чтобы Рождество случилось.

Фильм популярен в Чехии настолько, что каждый чех может изобразить, как Марфуша щелкает орехи. Это красивая и поучительная история, в которой живут добро, чудеса и вера в лучшее. Злая мачеха хочет избавиться от падчерицы Настеньки и отправляет ее замерзать в зимний лес. Паренек Иван влюбляется в Настеньку, но слывет большим хвастуном, потому лесной колдун превращает его в медведя. Герои проходят через много испытаний, прежде чем соединятся их судьбы. И помогает им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко.

В городе Ктограде жил зеленый волосатый человечек по имени Гринч. Никто его не любил, он обиделся и ушел жить на одинокую гору. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали, вероломный Гринч решил украсть у горожан Рождество.

Мультфильм о волшебном снеговике, которого мальчик сделал накануне Рождества, и об их чудесных приключениях в рождественскую ночь. Добрая и искренняя история о детстве и желании каждого иметь настоящего друга.