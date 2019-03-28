Как закончились наши любимые мультсериалы (Спойлер: ностальгия обеспечена)
Вы помните мультсериалы 1990-х и начала 2000-х, за просмотром которых мы «залипали» перед телевизором часами, а потом с нетерпением ждали новой серии? От мультфильмов Disney и Nickelodeon и сейчас может защемить сердце, ведь это яркие воспоминания детства. Приключения наших любимых героев казались бесконечными, но все хорошее когда-нибудь заканчивается.
AdMe.ru вспоминает популярные анимационные сериалы и то, какими эпизодами они завершились. Некоторые не имеют четкого финала, но даже в тех мультфильмах, где конец был логичен, создатели оставляли себе лазейку для создания новых серий.
1. Котопес (CatDog)
Наверняка при просмотре этого сериала вы задавали себе вопрос: откуда взялось это странное животное с двумя головами? В последних сериях Кот и Пес пытаются понять, кто они, и найти семью. В финальной серии они наконец находят родителей в необычном городе, где все коты и собаки живут в полном согласии.
Но свет на тайну их рождения это не проливает. Маленький зеленый папа и огромная синяя мама рассказывают Котопсу, что нашли его много лет назад перед своей пещерой и растили как родного сына, пока не потеряли в волшебном вихре, который унес малыша. Семью настигает такой же вихрь, как много лет назад, и они оказываются в доме у Котопса, где празднуют свое воссоединение.
2. Жизнь с Луи (Life with Louie)
Многие истории из сериала происходили на самом деле, ведь он основан на воспоминаниях знаменитого американского комика Луи Андерсона.
В последней серии мама Луи заболевает, и он ухаживает за ней, совершенно забыв о подарке на День матери. Он считает, что опозорился перед семьей, члены которой наперебой поздравляют маму и бабушку. Однако мама посчитала помощь Луи лучшим подарком, который он мог сделать на праздник.
3. Чип и Дейл спешат на помощь (Chip ’n Dale: Rescue Rangers)
Мало кто оставался равнодушным к смешным бурундукам и их компании. По опросам детей, большинству скорее нравился красноносый сластена Дейл, любитель ужастиков и комиксов, чем умница Чип.
Последняя серия довольно символична, ведь главный посыл сериала — дружба и поддержка. Кот Толстопуз похищает единственного друга гориллы Куку, маленького котенка. Чтобы вернуть его, Куку должна воровать драгоценности из ювелирных магазинов, и ей приходится подчиниться. Спасателям удается сохранить дружбу, а также огромный бриллиант, они уверены, что окончательно расправились с бандой Толстопуза.
4. Настоящие охотники за привидениями (The Real Ghostbusters)
Бизнес ученых-парапсихологов и их зеленого друга процветает, ведь в Нью-Йорке полно демонов и призраков, с которыми нужно бороться.
В последней серии 7-го сезона команде приходится противостоять нашествию гигантских насекомых. Восстанием управляет бог насекомых родом из Египта. Он хочет полностью истребить человечество, но у охотников за привидениями совсем другие планы.
5. Чудеса на виражах (TaleSpin)
Сюжет выделялся нестандартностью и техническими деталями, поэтому заставлял смотреть сериал с открытым ртом.
В последнем эпизоде мультфильма мечта Балу стать пилотом года приближается к исполнению. Его просят об услуге — доставить подарок Верховному Маршалу в Тембрию, и тогда почетное звание сразу же будет присвоено Балу. В действительности заказчиком оказывается оружейник Уолтерс, а в коробке спрятана бомба. Балу удается спасти жизни и сохранить мир, но звания пилота года он так и не дождался.
6. Приключения мишек Гамми (Disney’s Adventures of the Gummi Bears)
Прототипом прыгучих медведей из сериала стали мармеладные цветные мишки, которых в англоязычных странах так и называют — «гамми». Веселые мишки живут рядом с людьми, но тайно, доверяя только избранным.
В финальной серии Гамми решили, что окончательно справились со своим врагом, коварным герцогом Игторном, и он навсегда покинул их земли. Но Игторн возвращается, приведя с собой прожорливых термитов, которые уничтожают всю долину Гамми. С помощью друзей герцога удается победить, но все же дома у медведей больше нет. Поэтому они уезжают в Урсалию — город, где живет еще одно племя Гамми и где их ждут совершенно новые приключения.
7. Крутые бобры (The Angry Beavers)
Злюки бобры покорили подростков, ведь их юмор был рассчитан как раз на такую аудиторию — которая искала себя, боролась с миром и всегда была не прочь поворчать.
Проблемы начались, когда главный художник сериала стал срывать сроки, а как только процесс был налажен, на поверхность вышли новые трения. Не выдержав разногласий, команда сделала финальную серию Bye Bye Beavers («Пока, бобры»), где откровенно высмеивалось руководство канала и заявлялось, что эта серия будет последней. Помимо всего прочего, аниматоры нарушили негласное правило — никогда не объявлять открыто о завершении проекта, чтобы у детей могла остаться надежда на продолжение.
Из-за скандала трансляция сериала была прервана, последние уже готовые 5 серий зрители так и не увидели, а канал сделал все, чтобы о мультфильме побыстрее забыли.
8. Эй, Арнольд! (Hey Arnold!)
Сериал про четвероклассника Арнольда и его друзей, затрагивающий серьезные темы, считается одним из самых трогательных. Ведь, несмотря на веселые развлечения с друзьями, Арнольда гложет то, что он не знает о судьбе своих родителей, которые пропали в экспедиции.
В последней серии Арнольд находит дневник своих родителей. Он понимает, что многие из фантастических рассказов дедушки были правдой, и его надежда найти маму и папу оживает.
Создатели решили порадовать поклонников сериала и в 2017 году выпустили полнометражный мультфильм, в котором Арнольд находит своих родителей в джунглях. Странный вирус вогнал их в сон на 10 лет, и только сыну и его друзьям удалось их вылечить. Неожиданным поворотом сюжета стало то, что Арнольд начал строить отношения с Хельгой.
9. Ох уж эти детки! (Rugrats)
Сериал считался одним из самых популярных на телевидении, шоу было на первом месте в рейтинге канала Nickelodeon, даже когда новые серии не выпускались. Финальный эпизод вышел в 2004 году. В нем рассказывается об эксперименте, который пытались провести на малышах с помощью игрушки, поющей колыбельные, чтобы заставить их быстрее заснуть. Но, как всегда, оказалось, что с этими ребятами невозможно ничего просчитать наперед.
Почти одновременно компания выпустила сериал «Детки подросли», в котором рассказывается о том, кем стали главные герои, по-прежнему веселые и неугомонные, но уже взрослые.
10. Черный Плащ (Darkwing Duck)
Эта история раздвоения личности примерного селезня Кряка Лапчатого, который превращался в супергероя, очень нравится и детям, и взрослым, так как именно в этом сериале есть много отсылок, высмеивания детективных клише и шуток, понятных взрослому поколению.
В последней серии «ужас, летящий на крыльях ночи» вызывают, чтобы исследовать загадочную музейную находку — самого Черного Плаща, закованного в янтарь. Он отправляется в прошлое, чтобы узнать, кто этот таинственный двойник.
11. Утиные истории (DuckTales)
Мультсериал о богатом дядюшке и его смышленых племянниках был одним из первых диснеевских мультфильмов, которые увидели дети на постсоветском пространстве. А вы тоже думали, что настоящее богатство — это подвал с горами золота?
Последняя серия оставляла за собой право стать очередной: Золотой Гусь ожил и стал превращать все, что попадется ему на пути, в золото, что сначала казалось хорошей идеей. Но потом стало понятно, что так весь мир может превратиться в золотой слиток. Угрозу удалось предотвратить, а Скрудж в конце оказывается ограбленным на небольшую сумму, как случалось с ним уже не раз.
Бонус: «Симпсоны» (The Simpsons) — бесконечный сериал
Сериал об этом семействе, пожалуй, можно назвать рекордсменом: его первая серия появилась 19 апреля 1987 года — и показ все еще не завершен. В 2019 году планируется выпуск 31-го сезона проекта, а если говорить о сериях, то пока их вышло 657.
Продюсеры в разное время говорили о том, что сериал будет завершен, но, похоже, передумали ставить точку. Последнее шутливое заявление, которое делал исполнительный продюсер Эл Джин, — это рассуждение о финальном эпизоде: «Я думаю, финальный эпизод мог бы закончиться сценой посещения ими рождественского праздника из первой серии, что закольцует сериал, лишив его начала и конца. Но того, что я сказал, не произойдет».
А без каких мультсериалов вы не могли прожить?
Фото на превью Hey Arnold!: The Jungle Movie / Nickelodeon