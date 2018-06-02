Как закончились 10 наших любимых сериалов

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Как бы нам ни нравились сериалы, иногда мы так и не узнаём финал истории: шоу могло пропасть из эфира, закрыться, а может, мы просто потеряли к нему интерес. К тому же мы часто слишком рано прощаемся с любимыми шоу. Например, вы помните, сколько было хозяев у комиссара Рекса? Думаете, два? А вот и нет. Все еще считаете, что «Секретные материалы» закончились на бегах Малдера и Скалли? Снова промах. Пришла пора расставить точки над «и» и узнать настоящие концовки любимых сериалов.

AdMe.ru выбрал 10 сериалов, которые смотрел когда-то каждый второй, чтобы наконец утолить любопытство и выяснить: так чем они закончились?

Герои (2006–2010)

Хиро выходит из комы, в которую впал из-за постоянных скачков во времени, с помощью которых он пытался исправить свои ошибки перед смертью из-за опухоли мозга. Он выздоравливает. Сайлар меняется: он сожалеет о своих поступках и решает стать хорошим человеком. Питер, Сайлар, Клэр и Ной Беннеты, Хиро и Андо объединяются и спасают Нью-Йорк от уничтожения главой бродячего цирка. Сериал заканчивается прыжком Клэр Беннет с высоты перед репортерами и фотографами. Она ломает кости, но на их глазах восстанавливается, открывая миру правду о людях с необычными способностями.

Обмани меня (2009–2011)

Сериал был отменен после 3 сезонов, поэтому полноценного финала мы так и не увидели. Но в конце сезона Эмили рассказывает Кэлу, что рассталась с парнем, так как он против секса до брака. В свою очередь Лайтман наконец признается Эмили, что влюблен в Джиллиан Фостер. На вопрос дочери, чего же он ждет, просто отвечает: «Не знаю».

О.С. — Одинокие сердца (2003–2007)

В конце сериала Сет и Саммер женятся, Райан выступает в роли шафера, а Тейлор — в роли подружки невесты (вместе ли они — неясно). Джули Купер оканчивает колледж, Кейтлин, Фрэнк, Буллит и ее маленький сын аплодируют ей. Райан становится архитектором и предлагает помощь мальчику-подростку, как когда-то предложил ему Сэнди.

Сабрина — маленькая ведьма (1996–2004)

Сабрина оканчивает колледж и находит работу в журнале. Она возвращается в дом тетушек вместе с Морган и Рокси. Сабрина готовится к свадьбе с Аароном, но в день торжества понимает, что ее единственная любовь — Харви. Она сбегает из церкви и уезжает с Харви на его мотоцикле.

Отбросы (2009–2013)

В последнем сезоне сериала Джесс попадает с альтернативное будущее, где у нее есть ребенок от парня по имени Люк, который запер ее во временной ловушке. «Братство свитера» стали убийцами, героям приходится с ними сражаться, и Руди умирает. Джесс записывает видеообращение себе из настоящего и убивает себя. Альтернативное будущее рушится, Джесс находит послание, мирится с Руди и рассказывает обо всем остальным, убеждая стать супергероями и применять способности во благо. «Отбросы» соглашаются.

Два с половиной человека (2003–2015)

В последнем сезоне Уолден решает усыновить ребенка и, чтобы ускорить процесс, уговаривает Алана на фиктивный брак. Чтобы не мешать им, Дженни съезжается с Эвелин. После успешного усыновления мальчика Луиса парни разводятся. Уолден начинает встречаться с соцработником своего приемного сына, мисс МакМартин. Алан делает предложение Линдси во второй раз, и она соглашается. Выясняется, что Чарли был жив: его 4 года держала в подвале маньячка Роуз. Чарли сбегает, но на пороге своего дома умирает из-за свалившегося на голову рояля.

Офис (2005–2013)

Документальный фильм о сотрудниках офиса наконец снят и выходит на экраны. Спустя год в Скрентоне организовывается фан-конвенция, на которую приходят многие участники фильма, в том числе ушедшие сотрудники. Дуайт и Анджела собираются жениться, и Джим старается, чтобы их свадьба состоялась в лучших условиях. Эрин знакомится со своими настоящими родителями, Райан вновь встречается с Келли. Тоби переживает, что у него нет друзей. Энди притворяется, что видео с кастинга не сломало ему жизнь, а Крид скрывается от полиции.

Коммисар Рекс (1994–2004, 2008–2015)

Сложно найти человека, который в детстве не лип к экрану, наблюдая за приключениями полицейской собаки. Оказывается, за все время сериала Рекс пережил смерти, исчезновения и переводы шести (!) хозяев и даже переехал из Вены в Рим. Последние сезоны «напарником» Рекса был молодой комиссар Марко Терцани, который быстро нашел общий язык с овчаркой.

Секретные материалы (1993–2002, 2016–2018)

В конце сериала Малдера похищают инопланетяне, но Скалли удается найти своего напарника. Малдер попадает под военный трибунал за проникновение на секретный военный объект, где он обнаружил планы инопланетного вторжения и колонизации Земли. Чтобы избежать наказания, агент пускается в бега. Малдер и Скалли скрываются, будучи «официально» объявленными мертвыми. После перерыва в 14 лет вышло еще 2 сезона, где Малдер и Скалли ищут своего потерянного сына Уильяма, которого также разыскивают спецслужбы и Курильщик: мальчик обладает необычными способностями. Оказывается, что Уильям — сын Курильщика. В финальной битве Малдер застреливает Курильщика, Уильям подстраивает свою смерть и исчезает. В конце Скалли сообщает Малдеру, что беременна.

Меня зовут Эрл (2005–2009)

Сериал закрыли, оставив полную неразбериху с детьми Джой, бывшей Эрла. С одной стороны, зрители узнали, что Додж действительно ребенок Эрла, и это подтверждает ДНК-тест. Но с другой — настоящий отец Эрла Хикки-младшего неизвестен. Единственное, в чем зрители могут быть уверены, так это в том, что отец не Дарнелл.

Стала ли какая-то из концовок для вас сюрпризом? А если вы не нашли интересующий вас сериал, он может быть здесь или здесь.