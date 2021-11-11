6 признаков, по которым можно понять, что в кинотеатре вам покажут посредственный фильм

Ежегодно в одном лишь только Голливуде снимают несколько сотен фильмов. Среди них есть крутые, есть крепкие середнячки ну и те, на которые вообще не стоит тратить время. Найти что-то стоящее в таком перечне лент, не будучи профессионалом, очень сложно. Как же здорово, что эксперты и пользователи сети выделили «красные флаги», по которым можно определить провальный фильм с первых минут, а то и вообще опознать его по трейлеру.

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Фильм возвращает к франшизе много лет спустя

Из-за недостатка идей и желания сыграть на ностальгических чувствах аудитории режиссеры и продюсеры снимают с полок в прошлом успешные проекты, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, выпустив сиквел или ремейк, но зрителям такое решение не кажется удачным. Зачастую подобные фильмы выглядят несуразно и вместо одобрения вызывают шквал критики. Например, 3-я часть «Крестного отца», снятая спустя 16 лет, получила неоднозначные отзывы и считается одной из самых слабых во франшизе. А выпущенное через 20 лет продолжение «Индианы Джонса» было раскритиковано не только зрителями, но и одним из актеров фильма, посчитавшим, что он оплошал, снявшись в продолжении франшизы.

Еще одним примером сомнительной попытки вернуть интерес к серии фильмов можно назвать ленту «Один дома — 5», которую от 4-й части отделяют 10 лет, а от оригинальной версии — целых 22 года. В этом году планируется очередной перезапуск истории о мальчике, который остался дома один. Конечно, из любого правила могут быть исключения. Но чаще всего, по мнению зрителей, возвращение к франшизе спустя годы — сигнал о том, что кино будет не очень.

Кино рассказывает о супергероях

Если фильм рассказывает супергероях, это еще не делает его плохим, скорее, о таком кино стоит узнать побольше и дождаться первых рецензий критиков, дабы избежать разочарования от просмотра. Создатели таких фильмов пытаются угнаться за актуальностью, забывая о качестве самого произведения. В итоге в прокате оказываются скучные истории с плохой графикой, банальными диалогами и излишне пафосные, что не радует поклонников.

Список неудачных супергеройских фильмов достаточно большой. Например, «Зеленый Фонарь» посчитали неудачным из-за неверно подобранного актера, нелепой маски и плохой графики. Правда, через некоторое время Райан Рейнольдс «исправился», сыграв человечного и живого героя — Дэдпула. За «Фантастической четверкой» закрепился статус ужасного перезапуска фильма 2005 года с отсутствием действия и скучными сценами. А фильм «Отряд самоубийц» критики назвали полной неразберихой с огромным количеством персонажей, неподходящей музыкой и сюжетными дырами. Та же история произошла и с «Хищными птицами». Все эти фильмы получили низкие оценки от критиков и зрителей на сервисе Rotten Tomatoes.

Фильм основан на популярном сериале

Вдохновленные популярностью оригинального сериала режиссеры берутся снимать полнометражные ленты, забывая об основном посыле и особенностях оригинального произведения. В лучшем случае картина не становится блокбастером, но выглядит как новый эпизод и не нарушает общей целостности оригинала. Как, например, было с фильмом «Секретные материалы: Хочу верить», создатели которого с уважением подошли к первоисточнику и порадовали давних поклонников. Хотя лента и не зацепила новую аудиторию. Менее удачной была попытка превратить сериал «Секс в большом городе» в серию фильмов, и если 1-я часть получила смешанные отзывы, то 2-я провалилась. Зрителям не понравились скучный сюжет и плохо проработанная подача событий, а также отсутствие прогресса героинь. Однако история не закончилась, и уже совсем скоро мы увидим ее продолжение.

В графе «жанр» значится романтическая комедия

Романтические комедии наводнили мир кинематографа, став темой для шуток и клеймом низкого качества для определенного круга картин. В ромкоме нет ничего плохого, но в некоторых из них раз за разом повторяются сюжеты и используются одни и те же схемы, которые уже приелись. Например, влюбленные, которые проходят все испытания и в конце концов играют свадьбу. Либо история об одинокой даме, которая из замухрышки превращается в соблазнительницу и встречает любовь всей жизни. Героини таких романтических комедий на протяжении фильма не развиваются: они не осознают свои ошибки, не замечают слабые стороны, не проводят работу над собой и не делают никакого жизненного выбора. А «плюшки» в виде принца на белом коне и пышной свадьбы падают на их головы, кажется, просто так. Впрочем, ромкомы не стоит совсем списывать со счетов, ведь такие крутые ленты, как «За бортом», «День сурка» и даже «Лжец, лжец», — тоже романтические комедии. Их любят миллионы зрителей и нахваливают критики. Герои этих фильмов столкнулись с трудностями, осознали свои ошибки и заслужили хеппи-энд.

В фильме снимается слишком много знаменитых актеров

Продюсеры и режиссеры, стремясь привлечь к фильму как можно больше внимания и сделать его финансово успешным, приглашают слишком много популярных актеров, не обращая внимания, подходят ли они на роль. Более того, большое количество знаменитостей — это большие траты на гонорары, а значит, бюджет может уйти на актерские зарплаты, а на хорошего сценариста, качественную графику и музыку денег уже не останется. Как показал фильм «Кошки», получивший низкие оценки от зрителей и критиков, большое количество звезд не спасет фильм, а скорее сыграет в минус.

Злодей в фильме плохо прописан

Создание сильного и могущественного антагониста — единственный способ помочь главному герою измениться. Именно он задает вектор пути и становится главной движущей силой сюжета. Более того, запоминающийся злодей не может быть однозначным, иначе он изначально займет более слабую позицию, чем герой. Поэтому скучный и простой противник без амбициозных идей — признак плохого фильма, ведь противостояние ему выглядит нелепо, а сюжет пробуксовывает. Если яркий антагонист может запомниться зрителю (например, Долорес Амбридж из «Гарри Поттера» вызывала ненависть), то слабый противник только все испортит. Так произошло с героиней Кейт Бланшетт в 4-й части «Индианы Джонса». Ее манерный образ и клишированные диалоги оставили зрителей равнодушными, ведь ее трудно воспринимать как злодейку и серьезную угрозу.