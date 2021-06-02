Как я разорвала наиболее токсичные отношения в своей жизни — отношения с сериалами

В свое время я увлеченно смотрела сериалы и телешоу. Включив «Друзей», я могла не заметить, что на часах далеко за полночь. Потом я познакомилась со своим будущим мужем. Наши вкусы не всегда совпадали, но мы все-таки находили то, что было по душе нам обоим, и зависали за сериалами уже вместе. Но несколько лет назад я навсегда распрощалась с сериалами и шоу и не жалею об этом решении.

Меня зовут Таисия. Специально для AdMe.ru я расскажу, какое событие навсегда отвадило меня от сериалов и как на самом деле влияют они на нашу психику и здоровье.

Как совместный просмотр сериала чуть не привел к скандалу

Просмотр сериалов ужасно затягивает, и можно потратить на это немало часов и дней. Несколько лет назад мы с мужем начали смотреть «Побег» вместе, и дело чуть не закончилось скандалом. Я тогда была в декрете, сыну уже было больше года, и его график был вполне налажен. Так что, уложив его спать, я вполне могла позволить себе посмотреть пару-тройку серий, а уже потом выспаться. Но муж даже в выходные дни не хотел жертвовать ни граммом сна ради сериала. Посмотрев очередную серию, он в самый интригующий момент шел спать. А я тем временем мучилась в неопределенности: что будет дальше с героями? Мы уже досматривали 2-й сезон, и однажды я сорвалась и посмотрела пару следующих серий. А муж счел это почти предательством. Он напрочь отказался посмотреть те 2 серии, не разговаривал со мной весь день, а потом и вовсе забрал свой компьютер и перенес в отдельную комнату. Со мной этот сериал он решил больше не смотреть. Так что досматривала я «Побег» в гордом одиночестве. Мои попытки хотя бы заговорить о сюжете и уговорить досмотреть сериал вызывали лишь очередную серию обид.

Из-за чего я решила отказаться от сериалов

Но главной нашей слабостью на протяжении многих лет был другой сериал. Мы с мужем запоем смотрели «Сверхъестественное» с 1-го сезона, сразу, как начались наши отношения. Сериал все собирались закрывать, а потом выпускали 9-й, 10-й, 11-й сезон... Мы даже шутили с мужем, что это то, что объединяет нас годами, и если «Сверхъестественное» закроют, наши отношения окажутся под угрозой. Временами бесили примитивные фразы в переводе, сюжет порой казался непоследовательным, но мы все равно продолжали смотреть, потому что, с одной стороны, привыкли к актерам, а с другой стороны, хотелось узнать, чем же все-таки закончится основная сюжетная линия.

И тут я пересмотрела пару серий 1-го сезона и внезапно прозрела: изменились не только сами актеры, но и их диалоги. Если в начале сериала все говорили полными предложениями, интересными фразами, к 11-му сезону стали злоупотреблять сленгом и предельно простыми фразами. И тут я решила, что не хочу «кормиться» сериалом, в котором из года в год упрощался до крайности не только сюжет, но и язык. И еще не разу не пожалела о своем решении.

Почему стоит отказаться от сериалов

Если вы подумываете над тем, чтобы сократить время, проводимое за экраном, вот несколько причин это сделать. Увлеченность просмотром сериалов и фильмов может говорить о неудовлетворенности жизнью. Люди, которые не чувствуют себя счастливыми, проводят у своих экранов на 30 % больше времени, чем остальные. Как подчеркивают ученые, время у телевизора доставляет кратковременное удовольствие, которое потом приводит к длительному сожалению о зря потраченных часах. Героями любимых телешоу и сериалов мы подменяем настоящих друзей, когда хотим избавиться от ощущения одиночества. Проблема в том, что такая замена отношений не только мешает заводить реальные связи с другими людьми, но и все больше затягивает, поскольку экранных «друзей» мы всегда можем легко найти на определенном канале в одно и то же время. Как результат — мы страдаем от эмоционального голода.

«Учусь в Англии, живу одна. Друзей практически нет, есть приятели, с кем можно иногда потусить. Так хочется интриг, ухажеров, цветов. А вместо этого одеваюсь кое-как, не крашусь, весь день залипаю в iPhone и смотрю сериалы. А ведь когда-то думала, что, поехав за границу, буду развиваться, читать, общаться и прочее. Ни фига! Совершенно без разницы, где ты: в СНГ или в Европе, — деградацию или развитие выбираешь только ты». Подслушано / Ideer

Сериалы могут негативно влиять на семейную жизнь. Наблюдая день за днем на экране привлекательных актеров и актрис, мы невольно сравниваем их образ жизни со своим, а их внешность — с внешностью вторых половинок. Из-за этого мы чувствуем меньше обязательств перед партнерами. За сериалами мы попросту растрачиваем время, которое могли бы посвятить более полезным и даже приятным для нас лично делам. Примерно 16 % людей смотрят сериалы просто за компанию с кем-то, даже если им не очень нравятся сюжет и герои, а 7 % — и вовсе чтобы сбежать от действительности.

«Я просмотрел „Сплетницу“ целиком. А потом понял, что мне нравился этот сериал, только потому что я смотрел его вместе с любимой девушкой. Мы всегда проводили время за сериалом вместе. Но потом она бросила обучение в университете на год, а я продолжил смотреть этот откровенный мусор один, решив выяснить, кем же была эта сплетница. А недавно решил пересмотреть сериал, и, о боже, это было ужасно». Dizzel29 / Reddit

У детей, с ранних лет проводящих долгие часы за любимым экраном, могут возникнуть проблемы с речью, концентрацией внимания и сложности в обучении. И для взрослых, и для детей также актуальна проблема ожирения, связанная с длительным сидением у телевизора и компьютера. Для людей старше 50 лет дополнительно возникает риск ухудшения памяти, речи и работы мозга.

«Моя 90-летняя бабушка смотрит какой-то индийский эпичнейший сериал, безудержно шипперит [представляет в романтических отношениях. — Прим. AdMe.ru] главных героев и ждет их поцелуя уже 101 серию. А только что закричала на экран: „Целуйтесь, я еще 100 серий не переживу!“». chromedcrusader / Twitter

Из-за продолжительного сидения повышается риск травм ослабевших мышц нижней части тела, может ухудшиться осанка и нарушиться сон. Вместо того чтобы спокойно заснуть после просмотра сериала, вы просто размышляете о поступках героев или переживаете о них. Погружение в кинореальность приводит к зависимости. Когда человек смотрит серию за серией, это вызывает выброс дофамина, гормона удовольствия. Зато когда сериал заканчивается, мы переживаем это как настоящую потерю и можем даже погрузиться в состояние, близкое к депрессии.

«Ненавижу этот момент, когда ты досмотрела сериал и тебе так нелегко переключиться с истории, которая долгими неделями спасала тебя от реальности, и осознать, что она закончилась. Как будто расстаешься с дорогим тебе человеком». _tomato_hater / Twitter

А чтобы заставить нас увлечься сериалом по-настоящему, кинорежиссеры создают персонажей, с которыми легко себя идентифицировать, и выдают желательное за действительное: показывают отношения, в которых нам хотелось бы находиться, и великолепные дома и машины, которые мы хотели бы иметь. Для мозга нет разницы, получили вы воспоминания из книги, сериала или пережили вживую, он их записывает как настоящие воспоминания. Некоторые так увлекаются героями, что начинают подражать им и в жизни.

К чему привело мое решение

Кто-то может заметить, что все эти эффекты в равной степени применимы не только к сериалам, но и фильмам и мультфильмам. Разумеется, это так, но от фильмов я отказываться не стала. В отличие от сериала, неинтересное кино легко выключить через 15 минут и навсегда забыть о нем, а 1,5 часа раз в 1–2 недели, потраченные на хороший фильм, — это не так уж и много. Отказ от сериалов пошел мне на пользу. Я перечитала практически всего Ремарка и еще немало других книг, на которые не находилось времени. Здесь я узнала, сколько суток у меня отнимали мои любимые сериалы.

Неожиданно для себя похудела на 4 кг за несколько месяцев, ничего не меняя в питании и физических нагрузках. Я не сразу связала свое похудение с отказом от сериалов и лишь потом поняла: убрав из своей жизни вечера у экрана, я убрала и посиделки с чашкой чая и сладостями.

Избавилась от запоздалого сожаления о потраченных напрасно часах и перестала ложиться спать после часа ночи, а то и 2:00. А как известно, сценаристы и режиссеры специально используют клиффхэнгеры — приемы, при которых герои остаются в опасной или трудноразрешимой ситуации перед окончанием очередной серии, — и тем самым заставляют нас с нетерпением ждать следующего выпуска.

В целом стала меньше проводить время в сидячем положении. А при учете, что просмотр телепрограмм негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, а работа у меня и так сидячая, сделать это надо было давно.

Первое время у меня даже появилось некоторое свободное время. Но здесь я допустила ошибку: надо было выработать у себя сразу какую-то новую полезную привычку или найти полезное хобби, а так оно заполнилось какими-то мелочами: то ребенку помочь нужно с домашним заданием, то с собакой пойдешь поиграть, то раковину вымоешь. Так что, если вы решите тоже вычеркнуть сериалы из своей жизни, сразу подумайте, что вы будете делать в освободившееся время. А тем, кто не готов расставаться с горячо любимым сериалом, стоит смотреть его на иностранном языке или совместить со стретчингом или другими физическими упражнениями.