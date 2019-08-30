Как взросление популярных персонажей выглядит в кино и в приложении FaceApp
Подбирая актеров, которые будут играть одного и того же персонажа разного возраста, кинодеятели стараются следить за тем, чтобы эти люди обладали хотя бы одинаковым цветом глаз и волос. Понятно, что найти идеально похожих друг на друга артистов невозможно, поэтому мы пофантазировали на тему того, что бы было, если бы роли некоторых героев в детстве и в зрелом возрасте исполняли одни и те же люди — юные и повзрослевшие.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы в AdMe.ru загрузили фотографии нескольких киногероев в приложение FaceApp и добавили им возраста. Примечательно, что, превращая мальчиков в мужчин, программа увеличивала им ширину подбородка и надбровные дуги, делала черты лица более жесткими и добавляла щетину. Женщин из девочек же она делала, как нам показалось, только с помощью косметики. Хотя, может быть, вам удастся рассмотреть признаки взросления на их лицах? Так или иначе, давайте посмотрим, что из этого получилось.
Локи — «Тор»
Тор — «Тор»
Билл — «Оно»
Беверли — «Оно»
Люси — «Хроники Нарнии»
Питер — «Хроники Нарнии»
Сьюзен — «Хроники Нарнии»
Эдмунд — «Хроники Нарнии»
Шелдон — «Детство Шелдона», «Теория Большого взрыва»
Марго — «Бумажные города»
Дин — «Сверхъестественное»
Сэм — «Сверхъестественное»
Дамблдор — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Гарри Поттер и философский камень»
© Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / Warner Bros. Pictures © Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. Pictures
А вы можете вспомнить фильм, в котором актеры, играющие одного и того же персонажа, оказались максимально непохожими?
Фото на превью Thor / Marvel Inc.