Как взросление популярных персонажей выглядит в кино и в приложении FaceApp

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Подбирая актеров, которые будут играть одного и того же персонажа разного возраста, кинодеятели стараются следить за тем, чтобы эти люди обладали хотя бы одинаковым цветом глаз и волос. Понятно, что найти идеально похожих друг на друга артистов невозможно, поэтому мы пофантазировали на тему того, что бы было, если бы роли некоторых героев в детстве и в зрелом возрасте исполняли одни и те же люди — юные и повзрослевшие.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы в AdMe.ru загрузили фотографии нескольких киногероев в приложение FaceApp и добавили им возраста. Примечательно, что, превращая мальчиков в мужчин, программа увеличивала им ширину подбородка и надбровные дуги, делала черты лица более жесткими и добавляла щетину. Женщин из девочек же она делала, как нам показалось, только с помощью косметики. Хотя, может быть, вам удастся рассмотреть признаки взросления на их лицах? Так или иначе, давайте посмотрим, что из этого получилось.

Локи — «Тор»

Тор — «Тор»

Билл — «Оно»

Беверли — «Оно»

Люси — «Хроники Нарнии»

Питер — «Хроники Нарнии»

Сьюзен — «Хроники Нарнии»

Эдмунд — «Хроники Нарнии»

Шелдон — «Детство Шелдона», «Теория Большого взрыва»

Марго — «Бумажные города»

Дин — «Сверхъестественное»

Сэм — «Сверхъестественное»

Дамблдор — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Гарри Поттер и философский камень»

А вы можете вспомнить фильм, в котором актеры, играющие одного и того же персонажа, оказались максимально непохожими?