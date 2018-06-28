Как выжить в самых популярных киновселенных?

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Когда мы думаем о любимой киновселенной, то, конечно же, представляем себя в роли главного героя, у которого, возможно, есть суперспособности, друзья в правительстве или же его отец Брюс Уиллис. Но каждый понимает, что если нас и забросит в какой-то фильм, то мы не будем тем героем, а останемся обычным человеком. Ну и как тогда дожить до финала фильма, если от тебя не отскакивают пули?

AdMe.ru пофантазировал на тему того, как выжить, если вас забросило в одну из популярных киновселенных.

Игра престолов

Допустим, одним «прекрасным» утром вы просыпаетесь в Вестеросе. В мире, где каждую минуту кто-то погибает ужасной смертью, оставаться вдали от насилия кажется невозможным. С одной стороны — битва за трон, с другой идет армия мерзлых мертвецов, с третьей — женщина верхом на драконе. В мире, который является бесконечным кругом войн и страданий, есть только один выход.

Отправиться на остров Арбор в юго-западной части Вестероса, который находится под управлением дома Redwyne и славится на весь мир своими винами. То есть в мире безостановочного насилия эти ребята просто наслаждаются бокалом изысканного вина. Кроме того, остров отделен от основного материка и от всей той чертовщины, что там творится. Так что, если вы окажетесь во вселенной «Игры престолов», садитесь на первый же корабль, отправляйтесь на остров, найдите работу в каком-нибудь винограднике. И просто наслаждайтесь жизнью.

Терминатор

Если верить фильмам про Терминатора, будущее полно роботов, которые пытаются истребить всех людей. А тем, кому удалось уцелеть, приходится жить в бункерах и ходить в лохмотьях из «прошлогодней коллекции». Но, подождите, это ведь будущее, к тому же это Лос-Анджелес. Согласно фильму, не все страны были задеты ядерными бомбами. Например, северная часть Бразилии должна быть вполне свободна и безопасна. И, как говорится в предыстории, большинство людей, переживших ядерные взрывы, приехали с юга. Также вполне безопасна северная часть Африки, России и Австралия.

В фильме «Терминатор-2» упомянули, что страны в Южном полушарии отделались намного легче, чем все остальные. Так что, если вы оказались в мире Терминатора до катастрофы, предлагаем вам срочно покупать билет в направлении именно тех мест, что отмечены на карте выше.

Вселенная DC или Marvel

Если вы попали во вселенную DC или Marvel, то, скорее всего, ваш город разнесут. А если это Нью-Йорк, то разносить его будут каждый месяц. Суперзлодеи предпочитают вести свою деятельность в крупных городах, потому что там много денег, людей и технологий. Но даже если вы живете в маленьком американском городке, таком как Смолвиль, то и там вас тоже может ожидать катастрофа. Единственный шанс выжить во вселенной супергероев и суперзлодеев — это не жить в США или любой другой крупной стране. Скажем, Швейцария или Беларусь вполне подойдут.

Ходячие мертвецы

Если вы попадете во вселенную «Ходячих мертвецов», то есть две страны, чтобы выжить: Россия и Австралия. Низкая плотность населения, инфраструктура, суровая погода (зимой все зомби просто замерзнут)... А если вам удастся выбраться за город, то будет еще проще: есть шанс, что на такой безлюдной территории вы вообще долгое время никого на своем пути не встретите. У Австралии есть еще один плюс: материк напрямую не соединен с соседними странами, а это может повысить выживаемость здешнего населения. Но есть и обратная сторона. В Австралии и России мало доступного огнестрельного оружия, поэтому отстреливаться, как в фильме, не получится. Придется пользоваться ближним боем.

Звездные войны

Если вы окажетесь в галактике «Звездных войн», то убирайтесь как можно скорее из галактики «Звездных войн». Но чтобы понять, куда бежать, давайте взглянем на карту вселенной, которую опубликовала компания Lucasfilm.

Размер галактики, согласно карте, составляет 120 000 световых лет, но с учетом того, что на каждом корабле есть гипердвигатели, пересечь всю галактику можно менее чем за неделю (предполагается, что корабль проходит минимум 25 000 световых лет в день). Так вот, чтобы выжить во вселенной «Звездных войн», где «Звезда Смерти» постоянно разносит планеты и устраивает перестрелки, нужно просто покинуть эту далекую-далекую галактику, в которой идет война. А сделать это можно за 5 дней пути.