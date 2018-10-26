Как выглядят звезды на обложках глянца и в реальной жизни
Для звезды любого калибра попасть на обложку, к примеру, Vogue — большая честь. И не секрет, что на создание идеального образа модели уходит много времени, а львиная доля тратится на ретушь. Вокруг того, что все-таки лучше — естественность или фотошоп, ходят споры. И хотя сегодня все больше журналов предпочитают не перебарщивать с ретушью, без помощи волшебного редактора изображений не обходится. В этой статье мы сравнили, как выглядят знаменитости на обложках популярных журналов и в жизни.
На примере 24 звезд AdMe.ru покажет разницу между лицами на обложках и лицами, над которыми не «работали» ретушеры.
1. Хайди Клум
2. Эмбер Херд
3. Леди Гага
4. Джессика Альба
5. Аманда Сейфрид
6. Кейт Бланшетт
7. Ева Лонгория
8. Скарлетт Йоханссон
9. Кара Делевинь
10. Летиция Каста
11. Майли Сайрус
12. Меган Фокс
13. Николь Кидман
14. Натали Портман
15. Кэти Перри
16. Риз Уизерспун
17. Кейт Уинслет
18. Рианна
19. Кристен Стюарт
20. Ума Турман
21. Шарлиз Терон
22. Эмма Уотсон
23. Ирина Шейк
24. Анджелина Джоли
Фото на превью 1471 / eastnews, FaceToFace / REPORTER