Как выглядят звезды на обложках глянца и в реальной жизни

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Для звезды любого калибра попасть на обложку, к примеру, Vogue — большая честь. И не секрет, что на создание идеального образа модели уходит много времени, а львиная доля тратится на ретушь. Вокруг того, что все-таки лучше — естественность или фотошоп, ходят споры. И хотя сегодня все больше журналов предпочитают не перебарщивать с ретушью, без помощи волшебного редактора изображений не обходится. В этой статье мы сравнили, как выглядят знаменитости на обложках популярных журналов и в жизни.