Как выглядят звезды фильмов ужасов в реальной жизни
На экранах они вселяют в нас ужас, а в жизни... В жизни они ничем не отличаются от самых обычных людей, которых мы встречаем на каждом шагу.
Мы в AdMe.ru решили раз и навсегда выяснить, как на самом деле выглядят актеры, сыгравшие в знаменитых ужастиках, и стоит ли их бояться.
Самара — Дэйви Чейз
Звонок, 2002
Хотя Дэйви Чейз всего 26 лет, она уже успела сняться во множестве культовых фильмов, среди которых «Донни Дарко», а также сериалы «Зачарованные» и «Скорая помощь». Но мы все равно всегда будем помнить ее как ту самую девочку из «Звонка», которая сводила нас с ума, вылезая из телевизора.
Джейсон Вурхиз — Ари Леман
Пятница,13-е, 1980
Злодея Джейсона Вурхиза играли многие актеры, но именно Ари Леман стал первым. Он исполнил роль молодого Вурхиза. Когда юный Ари пришел на пробы к фильму «Пятница, 13-е», его тут же утвердили со словами: «У тебя нужные габариты — мы берем тебя». Мальчику было всего 15, а его рост составлял 180 см.
Фредди Крюгер — Роберт Инглунд
Кошмар на улице Вязов, 1984
«Раз, два — Фредди заберет тебя». Роль серийного убийцы Фредди Крюгера стала самой значимой в карьере Роберта Инглунда. Он стал единственным актером в истории (вместе с Дагом Брэдли), который исполнил главную роль в 8-ми фильмах ужасов подряд. Актер до сих пор активно снимается в кино, и чаще всего его приглашают именно в ужастики.
Валак — Бонни Ааронс
Заклятие 2, 2016
Благодаря своей яркой внешности Бонни Ааронс часто получала очень разноплановые роли, снималась как в фильмах ужасов, так и в комедиях. Роль демона Валака принесла ей немалую популярность. Поклонники этого персонажа не перестают повторять, что работа гримеров в этом фильме достойна высших похвал.
Пеннивайз — Тим Карри
Оно, 1990
Клоун из фильма «Оно», снятого по одноименному роману Стивена Кинга, до сих пор наводит ужас на всех детей. А исполнил эту роль знаменитый Тим Карри — актер, певец и композитор. Несколько лет назад Тим перенес болезнь, из-за которой теперь передвигается на инвалидной коляске. Но, несмотря на это, он продолжает активно работать и писать музыку.
Джон Крамер — Тобин Белл
Пила, 2003
Роль маньяка Джона Крамера стала самой известной в карьере Тобина Белла. Кроме фильмов «Пила» он также снимался во многих знаменитых сериалах, среди которых «Секретные материалы», «Скорая помощь» и «Уокер, техасский рейнджер».
Лепрекон — Уорвик Дэвис
Лепрекон, 2003
Уорвик Дэвис входит в число самых известных актеров-карликов Голливуда, его рост составляет 107 см. Благодаря выдающейся внешности и актерскому таланту Уорвик получил много заметных ролей, снялся в таких фильмах, как «Лепрекон», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и др.
Майкл Майерс — Ник Касл
Хэллоуин, 1978
Ник Касл стал одним из первых исполнителей роли Майкла Майерса, и эта работа принесла ему наибольшую популярность. Уже много лет Ник не занимается актерской деятельностью, а снимает собственные фильмы и пишет сценарии.
Пинхед — Даг Брэдли
Восставший из ада, 1987
Дуглас Брэдли — один из двух актеров (вместе с Робертом Инглундом), сыгравших одного и того же персонажа в 8-ми фильмах ужасов. Актер пытался отойти от своего амплуа и сняться в других картинах, но роль Пинхеда все же так и осталась самой заметной в карьере Брэдли. Поклонники фильмов «Восставший из ада» утверждают, что в этой роли просто невозможно представить какого-либо другого актера.
Кожаное Лицо — Эндрю Бринярски
Техасская резня бензопилой: Начало, 2006
Эндрю Бринярски — один из 7-ми актеров, исполнивших роль маньяка по кличке Кожаное Лицо. Сейчас актер снимается в телесериалах, а также занимается бодибилдингом.
Джек Торренс — Джек Николсон
Сияние, 1980
По слухам, на роль Джека Торренса из культового «Сияния» претендовали Роберт Де Ниро и Робин Уильямс. Однако во всех интервью Стенли Кубрик всегда говорил, что с самого начала видел в этой роли лишь неподражаемого Джека Николсона. И спустя годы мы просто не можем с этим не согласиться!
Фото на превью New Line Cinema, Rexfeatures