Как выглядят звездные парочки в обычной жизни

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Многим из нас интересно, как ведут себя известные люди в моменты, когда на них не направлены объективы камер и фотоаппаратов. AdMe.ru предлагает 10 фотографий звездных парочек из обычной жизни, которые доказывают что знаменитости — это в первую очередь обычные люди и ничто человеческое им не чуждо.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Ходит много слухов о том, что рацион звезд состоит из дорогостоящих деликатесов, но эти известные актеры опровергают их, уплетая с большим аппетитом среднестатистический фастфуд.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Глядя на эту пару на пляже, не остается сомнений в том, что дурацкие шалости, которые совершают влюбленные, свойственны и звездным личностям.

Эдди Редмэйн и Ханна Бэгшо

Одного из самых очаровательных актеров Великобритании на всех мероприятиях сопровождает любимая жена Ханна. Где бы пара ни находилась — на красной дорожке или на обычной прогулке с малышкой-дочкой, — выглядит она невероятно милой.

Кира Найтли и Джеймс Райтон

Распределение домашних обязанностей у этой пары такое же, как и у всех остальных: он несет все самое тяжелое, она — все самое ценное.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Как и любая среднестатистическая пара, Меган Фокс и Брайан Грин сталкивались со сложностями в отношениях. Но сейчас они вместе и хочется верить, что у них все получится.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Обожаемая многими звезда сериала «Шерлок» и его жена, театральный режиссер Софи Хантер, всегда выглядят безупречно, даже когда просто проводят время вдвоем.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

На церемонии «Оскар 2016» критики назвали эту пару одним из самых стильных и красивых тандемов Голливуда, и их обычные фото красноречиво это подтверждают.

Мэтт Деймон и Лучианна Баррозо

Помимо достижений в кинематографе, среди которых несколько премий «Оскар», Мэтт Деймон блестяще справляется с ролью отца, помогая супруге воспитывать двух дочерей.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих

Совместный выбор и покупка новогодней елки — традиция, которой придерживаются не только простые семьи.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Саша Барон Коэн на отдыхе снимает маску эксцентричного комика и превращается в простого мужчину, который с удивлением наблюдает за чудачествами своей супруги.