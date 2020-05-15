18 дублеров, которые вечно остаются в тени своих звездных двойников

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Редко какой фильм обходится без опасных и порой кровавых сцен. Разумеется, зрители понимают, что не каждая знаменитость отважится прокатиться на мотоцикле, что мчится с бешеной скоростью, пройти через огонь или сойтись в рукопашной с зомби. Совершенно ясно, что это задача дублера. Но скольких из них вы знаете в лицо? А они тем временем без преувеличения рискуют собственными жизнями, чтобы мы могли насладиться вкусной картинкой на экране.

Редакция AdMe.ru восстанавливает справедливость. Знакомьтесь, перед вами лица и имена людей, которые снимаются в большинстве рискованных киносцен вместо наших любимых звезд.

1. Дублером Чендлера Риггза в «Ходячих мертвецах» c 4-го сезона была 31-летняя актриса Эмили Бробст. Самому Риггзу в то время исполнилось всего 14 лет

2. 3 очаровательные дублерши и Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» на съемках картины «Годзилла 2: Король монстров»

3. Немецкая актриса Палина Рожинская со своим дублером на съемках фильма «Идеальные женщины»

4. Галь Гадот и ее очаровательная дублер Кристиан Беттридж на съемках супергеройского кино «Чудо-женщина»

5. Джей Ло и ее дублер Ванесса Вандер Плюм на съемках сериала «Оттенки синего»

6. Зои Белл была дублером Хэлли Берри в фильме «Женщина-кошка» 2004 года

7. Брэд Питт и его дублер Зэк Дуэйм на съемочной площадке «Однажды в... Голливуде»

8. Дублеры Харрисона Форда и Шайи Лабафа на съемках фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — Пэт Банта и Коллин Фолленвейдер

9. Актриса и каскадер Аниша Гиббс — один из постоянных дублеров Хэлли Берри

10. Чад Стахелски был дублером Киану Ривза в серии фильмов «Матрица». В 2014-м они снова встретились на съемочной площадке фильма «Джон Уик», но на этот раз Стахелски выступил в роли режиссера

11. Хьюго Уоллес Уивинг на съемках фильма «Облачный атлас» вместе со своим дублером-каскадером Марко Альбрехтом

12. Хайди Манимейкер выполняла трюки за Скарлетт Йохансcон в супергеройских фильмах, где Скарлетт играла Черную вдову

13. Финн Джонс в сопровождении каскадера Дэвида Армстронга на съемках сериала «Железный кулак»

14. Несмотря на то что Дэниел Крейг любит выполнять трюки самостоятельно, порой и ему требуется помощь. В фильме «007: Спектр» в особо опасных сценах его заменял Гордон Александер

15. У партнерши Крейга Леа Сейду тоже был дублер — актриса Гемита Самарра

16. Австралийская актриса Эбби Корниш (слева) и каскадер Шонна Тибодо на съемках картины «Области тьмы»

17. Кэтрин Белл дублировала в фильме «Смерть ей к лицу» Изабеллу Росселлини во время обнаженных сцен

18. Риз Уизерспун на съемках фильма «Красотки в бегах» и каскадер Марни Энг, которая успела выполнить трюки более чем в 150 кинокартинах

Когда вы смотрите фильм, то задумываетесь ли о том, кто играет в данной сцене: актер или дублер? А может, у вас есть любимые каскадеры?