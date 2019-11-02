Как выглядят жены знаменитых актеров, покоривших миллионы женских сердец

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Некоторые голливудские актеры способны покорить женские сердца одним только взглядом, а парой новых фильмов или сериальных эпизодов и вовсе напрочь лишить сна. Миллионы девушек по всему миру мечтали бы закрутить с ними роман, но, к сожалению или к счастью, многие красавцы уже нашли «ту самую» и создали с ней семью.

AdMe.ru полюбопытствовал и узнал, как выглядят женщины, которые смогли заполучить сердца самых популярных и всемирно известных актеров.

Джоэнн Такер и Адам Драйвер

Со своей будущей супругой, актрисой Джоэнн Такер Адам Драйвер познакомился еще во время учебы, но поженилась пара спустя почти 8 лет, в 2013 году.

Карин Силла и Венсан Перес

Один из самых красивых швейцарских актеров Венсан Перес женат на французской актрисе и режиссере Карин Силле. Вместе пара уже более 20 лет.

Лаура Луи и Вуди Харрельсон

Первый брак Вуди Харрельсона оказался не совсем удачным: вместе с Нэнси Саймон актер прожил около года, а потом решил развестись. Второй женой Вуди стала его ассистент Лаура Луи. Вместе они растят 3 дочерей.

Джада Колагранде и Уиллем Дефо

В 2004 году Уиллем Дефо впервые решил связать себя узами брака. Его женой стала итальянская актриса и режиссер Джада Колагранде, которая младше Дефо на 20 лет.

Амелия Уорнер и Джейми Дорнан

Когда-то голливудский красавчик Джейми Дорнан был женат на Кире Найтли, но браку актеров суждено было распасться. Новой избранницей Дорнана стала британская актриса и певица Амелия Уорнер.

Шона Робертсон и Эдвард Нортон

Эдвард Нортон и актриса Шона Робертсон — по-настоящему скрытная пара. Они не афишировали ни факт женитьбы в 2012 году, ни то, что спустя год у них родился сын Атлас.

Элизабет Чемберс и Арми Хаммер

Женой американского актер Арми Хаммера стала актриса и журналист Элизабет Чемберс. У пары есть 2 детей.

Санрайз Койни и Марк Руффало

С 2000 года Марк Руффало женат на актрисе Санрайз Койни, у пары есть трое детей.

Ханна Якобсен и Мадс Миккельсен

Утонченный датский актер Мадс Миккельсен и хореограф Ханна Якобсен начали встречаться в 1987 году и спустя 13 лет поженились. Вместе они воспитывают дочь Виолу и сына Карла.

Тэмсин Эгертон и Джош Харнетт

Звезде фильма «Перл Харбор» Джошу Харнетту в начале его карьеры приписывали множество романов, да и сам актер никогда не торопился связывать себя узами брака. Пока в 2012-м не встретил британскую актрису Тэмсин Эгертон. И хотя пара решила жить в фактическом браке, они считают друг друга семьей и растят 2 детей.

Ребекка Глисон и Эрик Бана

Спутницей австралийского актера Эрика Баны стала журналистка Ребекка Глисон. Пара вместе с 1995 года, у них есть 2 детей.

Сэм Тейлор-Вуд и Аарон Тейлор-Джонсон

Жена британского актера Аарона Тейлора-Джонсона, режиссер Сэм Тейлор-Вуд, старше его на 23 года. Но пара доказывает, что разница в возрасте не помеха для счастья. Вместе они с 2012 года.

Зои Грисдейл и Иван Реон

Британский актер Иван Реон, который прославился ролью Рамси Болтона в телесериале «Игра престолов», живет в гражданском браке с актрисой Зои Грисдейл. В 2018-м он впервые стал отцом.

Мишель Хикс и Джонни Ли Миллер

Когда-то в конце 90-х Джонни Ли Миллер совсем недолго был женат на Анджелине Джоли, а потом решился на серьезные отношения лишь спустя 10 лет. Новой избранницей актера стала коллега Мишель Хикс.

Лара Бингл и Сэм Уортингтон

Жена австралийского актера и звезды фильма «Аватар» Сэма Уортингтона тоже актриса и по совместительству модель. Пара вместе с 2014 года.

Асматус Сами-Карим и Махершала Али

Махершала Али долгое время не афишировал свои отношения с коллегой Асматус Сами-Карим, актеры были счастливы и в гражданском браке. Но в 2013 году все же решили официально оформить отношения.

Ребекка Ригг и Саймон Бейкер

Звезда сериала «Менталист» Саймон Бейкер встретил свою единственную больше 20 лет назад и с тех пор с ней неразлучен. Его избранницей стала австралийская актриса Ребекка Ригг, у пары 3 детей.

Риа Дюрем и Марк Уолберг

Избранницей Марка Уолберга стала американская фотомодель Риа Дюрем. Пара официально оформила отношения в 2009 году.

Эльвира Линд и Оскар Айзек

Актер и музыкант гватемальского происхождения Оскар Айзек в 2017 году женился на датском режиссере Эльвире Линд. Сейчас пара ждет появления на свет второго ребенка.

Джилл Финк и Патрик Демпси

Несмотря на то, что жена Патрика Демпси обладает практически модельной внешностью, к подиумам и красным дорожкам она не имеет прямого отношения: Джилл Финк профессиональный гример и визажист.

Сиби Блажич и Кристиан Бейл

Один из самых талантливых актеров современного Голливуда счастливо женат уже 19 лет. Его супруга тоже актриса, хотя и не такая известная.

Джейми Бочерт и Майкл Питт

Звезда сериала «Подпольная империя» (HBO), актер и музыкант Майкл Питт выбрал себе в спутницы девушку необычной внешности. Его супругой стала бывшая балерина, а ныне музыкант и модель Джейми Бочерт.

Нукака и Николай Костер-Вальдау

Избранницей датского актера Николая Костер-Вальдау стала гренландская актриса, победительница конкурса «Мисс Гренландия» Нукака Мотцефельдт. Пара растит 2 дочерей: Филиппу и Сафину.

Ханна Бэгшо и Эдди Редмэйн

В 2014 году поклонницы Эдди Редмэйна печально вздохнули, потому что актер женился. Его супругой стала менеджер по связям с общественностью Ханна Бэгшо.

Джули Йэгер и Пол Радд

Продюсер Джули Йэгер замужем за Полом Раддом уже 16 лет. Пара растит 2 детей.

Бонус: такие разные жены известных режиссеров

Квентин Тарантино и Даниэла Пик.

Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг.

Вуди Аллен и Сун-и Превен.