Как выглядят жены знаменитых актеров, покоривших миллионы женских сердец
Некоторые голливудские актеры способны покорить женские сердца одним только взглядом, а парой новых фильмов или сериальных эпизодов и вовсе напрочь лишить сна. Миллионы девушек по всему миру мечтали бы закрутить с ними роман, но, к сожалению или к счастью, многие красавцы уже нашли «ту самую» и создали с ней семью.
AdMe.ru полюбопытствовал и узнал, как выглядят женщины, которые смогли заполучить сердца самых популярных и всемирно известных актеров.
Джоэнн Такер и Адам Драйвер
Со своей будущей супругой, актрисой Джоэнн Такер Адам Драйвер познакомился еще во время учебы, но поженилась пара спустя почти 8 лет, в 2013 году.
Карин Силла и Венсан Перес
Один из самых красивых швейцарских актеров Венсан Перес женат на французской актрисе и режиссере Карин Силле. Вместе пара уже более 20 лет.
Лаура Луи и Вуди Харрельсон
Первый брак Вуди Харрельсона оказался не совсем удачным: вместе с Нэнси Саймон актер прожил около года, а потом решил развестись. Второй женой Вуди стала его ассистент Лаура Луи. Вместе они растят 3 дочерей.
Джада Колагранде и Уиллем Дефо
В 2004 году Уиллем Дефо впервые решил связать себя узами брака. Его женой стала итальянская актриса и режиссер Джада Колагранде, которая младше Дефо на 20 лет.
Амелия Уорнер и Джейми Дорнан
Когда-то голливудский красавчик Джейми Дорнан был женат на Кире Найтли, но браку актеров суждено было распасться. Новой избранницей Дорнана стала британская актриса и певица Амелия Уорнер.
Шона Робертсон и Эдвард Нортон
Эдвард Нортон и актриса Шона Робертсон — по-настоящему скрытная пара. Они не афишировали ни факт женитьбы в 2012 году, ни то, что спустя год у них родился сын Атлас.
Элизабет Чемберс и Арми Хаммер
Женой американского актер Арми Хаммера стала актриса и журналист Элизабет Чемберс. У пары есть 2 детей.
Санрайз Койни и Марк Руффало
С 2000 года Марк Руффало женат на актрисе Санрайз Койни, у пары есть трое детей.
Ханна Якобсен и Мадс Миккельсен
Утонченный датский актер Мадс Миккельсен и хореограф Ханна Якобсен начали встречаться в 1987 году и спустя 13 лет поженились. Вместе они воспитывают дочь Виолу и сына Карла.
Тэмсин Эгертон и Джош Харнетт
Звезде фильма «Перл Харбор» Джошу Харнетту в начале его карьеры приписывали множество романов, да и сам актер никогда не торопился связывать себя узами брака. Пока в 2012-м не встретил британскую актрису Тэмсин Эгертон. И хотя пара решила жить в фактическом браке, они считают друг друга семьей и растят 2 детей.
Ребекка Глисон и Эрик Бана
Спутницей австралийского актера Эрика Баны стала журналистка Ребекка Глисон. Пара вместе с 1995 года, у них есть 2 детей.
Сэм Тейлор-Вуд и Аарон Тейлор-Джонсон
Жена британского актера Аарона Тейлора-Джонсона, режиссер Сэм Тейлор-Вуд, старше его на 23 года. Но пара доказывает, что разница в возрасте не помеха для счастья. Вместе они с 2012 года.
Зои Грисдейл и Иван Реон
Британский актер Иван Реон, который прославился ролью Рамси Болтона в телесериале «Игра престолов», живет в гражданском браке с актрисой Зои Грисдейл. В 2018-м он впервые стал отцом.
Мишель Хикс и Джонни Ли Миллер
Когда-то в конце 90-х Джонни Ли Миллер совсем недолго был женат на Анджелине Джоли, а потом решился на серьезные отношения лишь спустя 10 лет. Новой избранницей актера стала коллега Мишель Хикс.
Лара Бингл и Сэм Уортингтон
Жена австралийского актера и звезды фильма «Аватар» Сэма Уортингтона тоже актриса и по совместительству модель. Пара вместе с 2014 года.
Асматус Сами-Карим и Махершала Али
Махершала Али долгое время не афишировал свои отношения с коллегой Асматус Сами-Карим, актеры были счастливы и в гражданском браке. Но в 2013 году все же решили официально оформить отношения.
Ребекка Ригг и Саймон Бейкер
Звезда сериала «Менталист» Саймон Бейкер встретил свою единственную больше 20 лет назад и с тех пор с ней неразлучен. Его избранницей стала австралийская актриса Ребекка Ригг, у пары 3 детей.
Риа Дюрем и Марк Уолберг
Избранницей Марка Уолберга стала американская фотомодель Риа Дюрем. Пара официально оформила отношения в 2009 году.
Эльвира Линд и Оскар Айзек
Актер и музыкант гватемальского происхождения Оскар Айзек в 2017 году женился на датском режиссере Эльвире Линд. Сейчас пара ждет появления на свет второго ребенка.
Джилл Финк и Патрик Демпси
Несмотря на то, что жена Патрика Демпси обладает практически модельной внешностью, к подиумам и красным дорожкам она не имеет прямого отношения: Джилл Финк профессиональный гример и визажист.
Сиби Блажич и Кристиан Бейл
Один из самых талантливых актеров современного Голливуда счастливо женат уже 19 лет. Его супруга тоже актриса, хотя и не такая известная.
Джейми Бочерт и Майкл Питт
Звезда сериала «Подпольная империя» (HBO), актер и музыкант Майкл Питт выбрал себе в спутницы девушку необычной внешности. Его супругой стала бывшая балерина, а ныне музыкант и модель Джейми Бочерт.
Нукака и Николай Костер-Вальдау
Избранницей датского актера Николая Костер-Вальдау стала гренландская актриса, победительница конкурса «Мисс Гренландия» Нукака Мотцефельдт. Пара растит 2 дочерей: Филиппу и Сафину.
Ханна Бэгшо и Эдди Редмэйн
В 2014 году поклонницы Эдди Редмэйна печально вздохнули, потому что актер женился. Его супругой стала менеджер по связям с общественностью Ханна Бэгшо.
Джули Йэгер и Пол Радд
Продюсер Джули Йэгер замужем за Полом Раддом уже 16 лет. Пара растит 2 детей.
Бонус: такие разные жены известных режиссеров
Квентин Тарантино и Даниэла Пик.
Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг.
Вуди Аллен и Сун-и Превен.
Какую современную звездную пару вы считаете самой красивой?
Фото на превью Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS