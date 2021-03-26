Как выглядят жены именитых красавцев-актеров, похитивших миллионы женских сердец

Вокруг талантливых, популярных и чертовски привлекательных актеров постоянно вьются многочисленные красотки. Поэтому, видимо, людям и интересно, с кем же в конечном итоге знаменитости пойдут под венец. Одни выбирают себе в жены актрис, другие — фотомоделей, а третьи и вовсе инструкторов по йоге.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же выглядят и чем занимаются музы 19 всемирно известных кинозвезд-мужчин.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи и его супруга, 39-летняя бразильская модель и дизайнер Камила Алвес, женаты с 2012 года. Они воспитывают троих детей.

Сабрина Доур и Идрис Эльба

Со своей нынешней женой, моделью Сабриной Доур, актер познакомился в 2017 году на съемочной площадке фильма «Между нами горы». Спустя 2 года отношений, в апреле 2019-го, пара сыграла пышную свадьбу.

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман состоят в браке уже 25 лет. Несмотря на то, что австралийская актриса и продюсер старше своего возлюбленного на 13 лет, между ними до сих пор сохраняется особенная связь. «Даже на церемонии вручения „Оскара“, когда я выхожу на сцену, я кладу руку на сердце и всегда смотрю на Деб в зрительном зале», — признался в одном из интервью Хью. Это точно любовь!

Полетта и Дензел Вашингтон

Только вдумайтесь: Полетта и Дензел Вашингтон женаты уже 38 лет! Пара воспитывает четверых детей. И несмотря на то, что в этой актерской семье популярнее муж, он приписывает все свои заслуги жене. «Я не был бы жив без Полетты, — сказал Дензел, принимая награду Американского института кино за прижизненные достижения. — Я бы попросту не выжил». Кто-нибудь еще плачет?

Тара Уилсон и Крис Нот

Звезда сериала «Секс в большом городе» познакомился со своей избранницей в 2002 году, когда был на пике популярности благодаря роли Мистера Бига. Знаменательная встреча будущих супругов состоялась в нью-йоркском баре, где Тара тогда работала официанткой. У супругов есть 2 сына.

Шей Шариатзаде и Джон Сина

Шей Шариатзаде и Джон Сина встретились, когда актер снимался в фильме «Игры с огнем» в родном городе девушки. Пара узаконила свои отношения втайне от всех в октябре прошлого года.

Таша Макколи и Джозеф Гордон-Левитт

Топ-менеджер компании из Силиконовой долины Таша Макколи и актер Джозеф Гордон-Левитт состоят в браке с 2014 года. Они не любят афишировать личную жизнь, однако не скрывают, что уже дважды становились родителями.

Райан и Итан Хоук

Номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Тони» Итан Хоук связал себя узами брака с няней собственных детей. Первой женой актера была Ума Турман, однако пара подала на развод в 2005 году. Со своей нынешней избранницей Итан растит двух дочерей.

София Вергара и Джо Манганьелло

Горячая голливудская пара София Вергара и Джо Манганьелло уже успела отпраздновать 5-ю годовщину свадьбы. Когда два таких красивых человека из киноиндустрии сходятся вместе, многие зрители ждут их скорого развода. Однако эти голубки не собираются жить по шаблонам.

Хилари Томас и Алек Болдуин

Инструктор по йоге Хилари Томас и актер Алек Болдуин дали обещание любить друг друга до конца своих дней в 2012 году и с тех пор исправно держат свое слово.

Дэннил и Дженсен Эклс

Звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс, несомненно, покорил множество женских сердец. Его же, в свою очередь, пленила американская актриса и фотомодель Дэннил Харрис, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. У супругов трое детей.

Сандрa Блажич и Кристиан Бэйл

Сандрa Блажич и Кристиан Бэйл познакомились, когда она работала личным помощником Вайноны Райдер (одной из близких подруг Бэйла). В 2000 году они связали себя узами брака в Лас-Вегасе, хотя до этого актер слыл противником официального оформления отношений. Пара воспитывает двоих детей.

Амаль и Джордж Клуни

Актер Джородж Клуни долгое время считался одним из самых завидных женихов Голливуда. До тех пор, пока не повстречал британского юриста ливанского происхождения Амаль Аламуддин. Джордж и Амаль узаконили свои отношения в 2014 году, а тремя годами позже у них родились двойняшки.

Ребекка Кинг-Крюс и Терри Крюс

Бывший игрок американского футбола, а ныне актер Терри Крюс женат на Ребекке Кинг-Крюс, которая помимо актерства развивается еще и в музыкальной сфере. Пара состоит в браке с 1990 года и растит пятерых детей.

Женевьев и Джаред Падалеки

Звезда сериалов «Девочки Гилмор» и «Сверхъестественное» Джаред Падалеки выбрал себе в спутницы жизни актрису Женевьев Кортезе, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. У супругов трое детей.

Эмма Хеминг-Уиллис и Брюс Уиллис

Британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг и Крепкий Орешек Брюс Уиллис в 2009 году сыграли роскошную свадьбу. Эмма родила Брюсу двух дочерей, и теперь у актера их 5!

Мара Лэйн и Джонатан Рис-Майерс

Отношения ирландского киноактера, лауреата премии «Золотой глобус» Джонатана Рис-Майерса и актрисы и продюсера Мары Лэйн начались в 2013 году. В 2016-м влюбленные зарегистрировали брак, и в том же году у них родился сын Вульф.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт

Дочь Арнольда Шварценеггера, американская писательница Кэтрин выбрала себе в мужья одного из самых востребованных актеров десятилетия — Криса Прэтта. Летом прошлого года у пары родилась дочь, которую назвали Лайла Мария Шварценеггер Прэтт.

Филиппа Коан и Джуд Лоу

О романе Джуда Лоу с психологом Филиппой Коан стало известно в июне 2015 года. Пара встречалась 4 года, прежде чем обменялась кольцами. Прошлым летом у них родился ребенок. Для Лоу новорожденный малыш стал шестым, а для его избранницы — первым.