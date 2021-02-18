Как выглядят жены 14 актеров, которые разбили не один миллион женских сердец
В мире миллионы невообразимо красивых людей, от которых невозможно оторвать взгляд. В особенности же это касается знаменитых актеров, регулярно попадающих во всевозможные рейтинги самых привлекательных и очаровательных. Страшно представить, сколько людей мечтает об их внимании, однако большинство этих звезд давным-давно уже встретили своих половинок.
AdMe.ru с любопытством посмотрел, каким женщинам отдали свои сердца брутальные красавцы из мира кино.
1. Мэтт Деймон и Лучана Барросо
2. Тим Рот и Никки Батлер
3. Винс Вон и Кайла Вебер
4. Майлз Теллер и Келли Сперри
5. Аарон Пол и Лорен Парсекиан
6. Саймон Пегг и Морин Макканн
7. Пол Радд и Джуди Йегер
8. Роберт Дауни — младший и Сьюзан Левин
9. Дуэйн Джонсон и Лорен Хэшиан
10. Клайв Оуэн и Сара-Джейн Фентон
11. Мэттью Фокс и Маргарита Рончи
12. Джесси Айзенберг и Анна Страут
13. Йохан Филип Асбек и Анна Бро
14. Кристофер Хивью и Грю Молвер Хивью
Какая пара, на ваш взгляд, смотрится наиболее гармонично?
Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
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