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Как выглядят жены 14 актеров, которые разбили не один миллион женских сердец

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В мире миллионы невообразимо красивых людей, от которых невозможно оторвать взгляд. В особенности же это касается знаменитых актеров, регулярно попадающих во всевозможные рейтинги самых привлекательных и очаровательных. Страшно представить, сколько людей мечтает об их внимании, однако большинство этих звезд давным-давно уже встретили своих половинок.

AdMe.ru с любопытством посмотрел, каким женщинам отдали свои сердца брутальные красавцы из мира кино.

1. Мэтт Деймон и Лучана Барросо

2. Тим Рот и Никки Батлер

3. Винс Вон и Кайла Вебер

4. Майлз Теллер и Келли Сперри

5. Аарон Пол и Лорен Парсекиан

6. Саймон Пегг и Морин Макканн

7. Пол Радд и Джуди Йегер

8. Роберт Дауни — младший и Сьюзан Левин

9. Дуэйн Джонсон и Лорен Хэшиан

10. Клайв Оуэн и Сара-Джейн Фентон

11. Мэттью Фокс и Маргарита Рончи

12. Джесси Айзенберг и Анна Страут

13. Йохан Филип Асбек и Анна Бро

14. Кристофер Хивью и Грю Молвер Хивью

Какая пара, на ваш взгляд, смотрится наиболее гармонично?

Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
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