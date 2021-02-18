Как выглядят жены 14 актеров, которые разбили не один миллион женских сердец

В мире миллионы невообразимо красивых людей, от которых невозможно оторвать взгляд. В особенности же это касается знаменитых актеров, регулярно попадающих во всевозможные рейтинги самых привлекательных и очаровательных. Страшно представить, сколько людей мечтает об их внимании, однако большинство этих звезд давным-давно уже встретили своих половинок.