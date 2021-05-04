Как выглядят вторые половинки знаменитых женщин, обладающих нестандартной для Голливуда внешностью
Еще каких-то пару десятков лет назад в Голливуде и мире моды успешными чаще всего становились только женщины, обладающие классической красотой (Мишель Пфайффер, Памела Андерсон). А сейчас полно знаменитостей с нестандартной внешностью, которые проявили свой талант и смогли добиться успеха. Среди них, к примеру, Аманда Сейфрид, которая сама смеется над тем, что ее глаза сравнивают с глазами Голлума из «Властелина колец».
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят мужья этих известных женщин с нестандартной внешностью.
Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри
Хелена Бонем Картер и Рэй Хольмбоэ
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Тори Спеллинг и Дин Макдермотт
Джулия Робертс и Дэниел Модер
Аманда Сейфрид и Томас Садоски
Джоан Кьюсак и Ричард Бёрк
Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк
Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон
Бетт Мидлер и Мартин фон Хасельберг
Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин
Опра Уинфри и Стедман Грэхэм
Шарлотта Генсбур и Иван Атталь
Лили Коул и Квейм Феррейра
Хлоя Севиньи и Синиша Макович
Какая пара, на ваш взгляд, смотрится гармоничнее?
Фото на превью AFP / East News
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