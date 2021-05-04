AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Как выглядят вторые половинки знаменитых женщин, обладающих нестандартной для Голливуда внешностью

2425711
5k

Еще каких-то пару десятков лет назад в Голливуде и мире моды успешными чаще всего становились только женщины, обладающие классической красотой (Мишель Пфайффер, Памела Андерсон). А сейчас полно знаменитостей с нестандартной внешностью, которые проявили свой талант и смогли добиться успеха. Среди них, к примеру, Аманда Сейфрид, которая сама смеется над тем, что ее глаза сравнивают с глазами Голлума из «Властелина колец».

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят мужья этих известных женщин с нестандартной внешностью.

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

Хелена Бонем Картер и Рэй Хольмбоэ

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Тори Спеллинг и Дин Макдермотт

Джулия Робертс и Дэниел Модер

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

Джоан Кьюсак и Ричард Бёрк

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк

Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

Бетт Мидлер и Мартин фон Хасельберг

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин

Опра Уинфри и Стедман Грэхэм

Шарлотта Генсбур и Иван Атталь

Лили Коул и Квейм Феррейра

Хлоя Севиньи и Синиша Макович

Какая пара, на ваш взгляд, смотрится гармоничнее?

Фото на превью AFP / East News
2425711
5k
Поделиться этой статьёй