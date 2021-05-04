Как выглядят вторые половинки знаменитых женщин, обладающих нестандартной для Голливуда внешностью

Еще каких-то пару десятков лет назад в Голливуде и мире моды успешными чаще всего становились только женщины, обладающие классической красотой (Мишель Пфайффер, Памела Андерсон). А сейчас полно знаменитостей с нестандартной внешностью, которые проявили свой талант и смогли добиться успеха. Среди них, к примеру, Аманда Сейфрид, которая сама смеется над тем, что ее глаза сравнивают с глазами Голлума из «Властелина колец».