Как выглядят вторые половинки актеров из «Гарри Поттера», по которым мир сходит с ума уже 20 лет

Еще несколько лет назад мы трепетно следили за судьбой полюбившихся нам героев из серии фильмов о мальчике, который выжил. Миллионы поклонников поттерианы уже наизусть знают все романтические парочки и перипетии их отношений. Но как в реальности сложилась личная жизнь актеров, сыгравших наших любимых персонажей?

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали, кому же отдали свои сердца актеры фильмов о Гарри Поттере. А в конце статьи всех поттероманов ждет бонус: актер, который и в фильме, и в жизни был однолюбом.

1. Эмма Томпсон и Грег Уайз

Эмма Томпсон, сыгравшая в поттериане чудную преподавательницу Сивиллу Трелони, познакомилась со своим будущим мужем в 1995 году на съемках фильма «Разум и чувства». Через 4 года у них родилась дочка. А еще через 4 года они поженились. Супруги также усыновили мальчика из Руанды. Эмма старше Грега на 7 лет.

2. Уорик Дэвис и Саманта Дэвис

Профессор Флитвик из «Гарри Поттера» познакомился со своей женой в 1988 году на съемках картины «Уиллоу». Дэвис исполнял там главную роль, а Саманта со своим отцом — по совместительству деловым партнером Дэвиса — изображали второстепенных персонажей. Дочь Уорика и Саманты, Аннабель, тоже актриса: она снимается в сериалах и ТВ-шоу.

3. Оливер Фелпс и Кэти Хампейдж

Со своей будущей женой актер, сыгравший Джорджа Уизли, встречался целых 7 лет — с 2008 по 2015 год. Затем пара поженилась, а в конце 2016 года у них родился ребенок. Супруги не афишируют личную жизнь, и Фелпс не выкладывает фото жены и дочери в социальные сети.

4. Имельда Стонтон и Джим Картер

Известная ролью Долорес Амбридж Имельда Стонтон познакомилась с будущим мужем в начале 1980-х. И Имельда, и Джим были тогда задействованы в знаменитой постановке «Парни и куколки» Королевского национального театра. В 1993 году у пары родилась дочь Бесси. В 2007-м все трое снялись в сериале «Крэнфорд».

5. Эмма Уотсон и Лео Робинтон

Осенью 2019 года СМИ узнали о том, что актриса встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. После этого избранник Эммы даже удалил свои аккаунты в соцсетях. Пара по-прежнему вместе. Британский таблоид Daily Mail даже опубликовал информацию, что Уотсон якобы собирается завершить актерскую карьеру ради отношений. Но менеджер актрисы опроверг слухи.

6. Джесси Кейв и Альфи Браун

Джесси Кейв — та самая Лаванда Браун, сходившая с ума по Рону — замужем за комиком Альфи Брауном. У них трое детей: 2 сына, появившиеся на свет в 2014-м и 2020-м, и дочка 2016 года рождения. Супруги расстались, когда их второму ребенку было всего 10 недель, но в итоге воссоединились после «пары лет тревог и личностного роста».

7. Дэвид Тьюлис и Эрмина

В 2017 году Тьюлис, сыгравший Римуса Люпина, женился второй раз. Его избранницей стала француженка. Ее полное имя не распространяется, но в инстаграме актер посвятил жене пост, в котором называл ее Эрминой.

8. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

В июле 2018 года появились известия о том, что Роберт Паттинсон, известный в том числе по роли Седрика Диггори в картине «Гарри Поттер и Кубок огня», встречается с моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. У Паттинсона уже были громкие отношения с коллегой по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт, а также с певицей FKA twigs (Талия Барнетт).

9. Тоби Джонс и Карен Джонс

В фильмах о Гарри Поттере Джонс не появлялся на экране, но озвучивал всеми любимого домашнего эльфа Добби. Со своей возлюбленной, адвокатом по уголовным делам Карен Джонс, они поженились только спустя 25 лет совместной жизни. У пары есть 2 дочери.

10. Хелена Бонем Картер и Рэй Хольмбоэ

Долгое время актриса жила с режиссером Тимом Бертоном, и у них даже есть сын и дочь. Но в 2014 году пара объявила о расставании. А в 2018-м Хелена начала встречаться с норвежским писателем и историком искусств Рэем Хольмбоэ.

Бонус: Алан Рикман и Рима Хортон

В фильме и книгах Северус Снейп был однолюбом, и актер Алан Рикман в жизни тоже придерживался похожих взглядов. С Римой Хортон он познакомился в 19 лет, когда учился на графического дизайнера в Челси. Хортон какое-то время была членом лейбористской партии, а также преподавала экономику в Кингстонском университете. Супруги были вместе 35 лет (47 лет с момента, как начали встречаться), но официально поженились только в 2012 году.