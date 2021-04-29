Как выглядят вторые половинки самых ярких актеров российского кино

Дамы, трепещите, точнее, выдыхайте, ведь сердца этих харизматичных актеров уже заняты. А это значит, что ваши нервные клетки будут в полном порядке. Но если серьезно, то мы решили познакомить вас со вторыми половинками талантливых актеров. Некоторые вам уже давно знакомы, это мастодонты актерского ремесла, а другие еще только ступают на кино- и театральные подмостки.

Мы в AdMe.ru и представить не могли, что у некоторых актеров развивались отношения, не менее захватывающее, чем в кино. Например, как у Александра Петрова и Стаси Милославской, которые в переписке выяснили, что находятся в одном городе.

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова

Меньшиков полюбился женской аудитории еще со времен культового фильма «Покровские ворота». Звание обаятельного красавчика за ним сохраняется и сегодня. С Анастасией Олег познакомился на выступлении Жванецкого, где им достались соседние места. В 2005 году пара расписалась, причем девушке на тот момент было всего лишь 22 года. Однако отношения Олега и Анастасии прошли проверку временем, ведь женаты они уже 16 лет.

Иван Янковский и Диана Пожарская

Иван Янковский является достойным преемником актерской династии. Молодой человек уже успел завоевать сердца публики ролями в фильмах «Дама пик» и «Текст», а еще получил премию «Золотой орел». В спутницы жизни Иван выбрал девушку под стать: Диана Пожарская — актриса. И даже внешне ребята похожи.

Сергей Безруков и Анна Матисон

Безруков 15 лет был в браке с актрисой Ириной Безруковой. После распада их семьи актер женился во второй раз на режиссере Анне Матисон, у пары 2 детей. Помимо семейного тандема у супругов еще есть творческий: Анна снимает мужа в своих картинах. Сейчас ведутся съемки фильма «Папы».

Никита Ефремов и Мария Ивакова

Ефремов уже несколько лет встречается с телеведущей Марией Иваковой. Ребята стараются особо не рассказывать о своих отношениях, но все же изредка радуют поклонников совместными фотографиями и искренними постами в социальных сетях.

«Маша понравилась мне сразу, и я пошел, как говорится, на свой страх и риск и познакомился с ней». Никита Ефремов

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Хабенский — мастодонт российского кино и театра, давно заслуживший любовь зрителей невероятным талантом. Константин был женат, но, к сожалению, его супруга слишком рано ушла из жизни. В этом браке у актера появился сын. Во второй раз Хабенский женился на актрисе МХТ Ольге Литвиновой. В этом же театре играет и сам Константин. Супруги воспитывают 2 дочерей, фотографиями которых Ольга изредка делится в соцсетях.

Филипп Авдеев и Катерина Сергеева

Молодой актер уже успел показать свой талант как в кино, так и в театре. Вот несколько фильмов, где снялся Филипп: «Чернобыль», «Лиза», «Лето», «Кислота». Несколько лет артист встречается с Катериной Сергеевой, за теплыми отношениями ребят можно наблюдать на страницах в соцсетях.

Антон Шагин и Вероника Исаева

Уверены, что вы прекрасно знаете этого актера по многочисленным ролям в кино. Вот только несколько последних работ: «Конек-Горбунок», «Северный ветер», «Союз спасения». Антон с Вероникой вместе еще со студенчества, они оба учились в Школе-студии МХАТ, по окончании которой и расписались. У пары 2 детей, с которыми они много путешествуют. По фото в соцсети видно, что Антон обожает проводить время с семьей.

Никита Кукушкин и Анна Назарова

Яркий актер «Гоголь-центра», чья харизма передается даже через экран. Ее можно прочувствовать в фильмах «Северный ветер», «Класс коррекции» и сериалах «Колл-центр», «Алиса». Никита женат на актрисе Анне Назаровой, супруги воспитывают дочь. Ребята встречались еще в школе, потом разошлись, но впоследствии встретились вновь, чтобы уже не расставаться. Их история является доказательством того, что крепкие молодые актерские семьи вовсе не миф, а реальность.

«Мы с Аней знакомы практически всю жизнь: были первой любовью друг у друга. Она знает меня как никто другой». Никита Кукушкин

Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Владимир приобрел популярность после фильмов «Мы из будущего», «Один вдох», «Экипаж». Личная жизнь актера не менее насыщенная, чем киношная. 5 лет он был женат на актрисе Светлане Ходченковой, затем встречался с фигуристкой Оксаной Домниной. Но их отношения не продлились долго. Вскоре актер познакомился с Антониной, которая стала его женой и матерью 2 детей.

Александр Петров и Стася Милославская

Саша и Стася стали встречаться спустя год после совместной работы в фильме «Стрельцов». Они случайно оказались в одно и то же время в Стамбуле. Актриса приехала туда отмечать свой день рождения. Александр ее поздравил эсэмэской, а в ходе последовавшей переписки ребята выяснили, что находятся в одном городе. Это ли не судьба? День рождения Стаси молодые люди праздновали вместе. Александр уже успел снять свою возлюбленную в короткометражке «Ангел», являющейся его режиссерским дебютом.

Андрей и Ольга Бурковские

Андрей запомнился аудитории еще по игре в КВН в составе команды «МаксимуМ». В 2010 году он решил круто поменять свою карьеру и поступил в Школу-студию МХАТ, по окончании которой был принят в труппу театра. В семейной жизни актера царит завидное постоянство: с женой они вместе с 2008 года, у пары 2 детей.

Кирилл Кяро и Юлия Дузь

Звезда сериала «Нюхач» познакомился с Юлией в Русском драматическом театре в Таллине, где Кирилл играл, а Дузь занималась рекламой. Затем пара переехала в Москву. Они вместе уже более 10 лет и воспитывают дочь.

Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская

Кирилл не афиширует личную жизнь, однако известно, что он женат. Правда, Зайцев на своей странице в соцсети никогда не пишет об этом, а также предпочитает скрывать имя своей избранницы. Но предположительно ее зовут Анастасия Трубчевская. Внимание и любовь зрителей актер заслужил после выхода фильма «Движение вверх», а также после роли офицера в «Серебряных коньках».

Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева

Риналь всколыхнул сердца девушек после выхода фильма «Притяжение», в котором сыграл инопланетного красавца. Мухаметов и Сюзанна сначала были друзьями, но уже через какое-то время поняли, что больше не могут существовать друг без друга. Сюзанна не только жена актера и мать их дочери, но еще и его продюсер.

«Я как-то прочитал у Толстого, что у каждого человека должен быть один самый близкий друг. Для меня это Сюзанна». Риналь Мухаметов

Юрий Борисов и Анна Шевчук

Юрий покорил публику ролью харизматичного Алекса в «Серебряных коньках» и Калашникова в одноименном сериале, за которую получил «Золотого орла». Юрий и Анна познакомились во время учебы в институте имени Щепкина, а вскоре после его окончания поженились. Сейчас они воспитывают 2 дочерей и активно делятся подробностями своей жизни в соцсетях.

«Я ничего не планирую и просто хочу жить столько, сколько получится. А еще хочется быть для детей авторитетом — не просто родителем, а тем, кем ты сам хотел бы быть в идеальном будущем. Я все больше понимаю, что планку повышать нужно не только ради себя: чем больше ты сделаешь, тем выше будет ступенька, с которой стартанет в большой космос твой маленький человек. Вот и все». Юрий Борисов