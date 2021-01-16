Как выглядят возлюбленные самых брутальных мужчин Голливуда

Есть особая когорта актеров, которые большинство экранного времени посвящают спасению мира и человечества. Или же попыткам его покорения. Для нас они стали живыми символами по-настоящему мужественных и отважных мужчин. Они легко справляются с невыполнимыми задачами, заодно покоряя сердца многочисленных экранных красоток. Их брутальности завидуют представители сильного пола, ею восхищается прекрасная половина человечества. Любопытно узнать, кто же в обычной жизни поддерживает этих героев и помогает им.

Мы в AdMe.ru покажем, как выглядят спутницы самых мужественных героев.

Дензел Вашингтон и Паулетта Пирсон

Дензел познакомился со своей будущей супругой Паулеттой Пирсон во время съемок фильма «Вильма». Предложение руки и сердца он делал трижды, прежде чем добиться успеха. Пара остается вместе вот уже 37 лет. Они счастливые родители четверых детей. Старший сын, Джон Дэвид, пошел по стопам отца, его мы могли видеть в последнем фильме Кристофера Нолана «Довод».

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Кевин Костнер вот уже 16 лет женат на Кристин Баумгартнер. Супруга актера в молодости работала моделью и занималась разработкой дизайна дамских сумок, но после заключения брака все свое внимание направила на семейную жизнь. У пары трое детей, и Костнер говорит, что они для него значительно важнее, чем работа в кино. Главным залогом успеха в браке Кевин считает умение извиняться.

Эрик Робертс и Элиза Робертс

Эрик Робертс познакомился со своей будущей супругой в самолете. Поначалу она была не слишком расположена к беседе. Но у нее в руках был сценарий ее отца Дэвида Рэйфила, чьим поклонником был Эрик. А Робертс недавно был номинирован на «Оскар» за фильм «Поезд-беглец». Спустя 6 лет, в 1992 году, пара официально зарегистрировала отношения. Именно Элиза всегда поддерживает Эрика.

Шон Бин и Эшли Мур

Со своей пятой супругой, Эшли Мур, Шон Бин познакомился в пабе. Спустя 5 лет пара официально зарегистрировала отношения. У актера уже есть трое дочек от предыдущих браков, и он успел четырежды стать дедушкой. Невзирая на это, Бин высказал готовность вновь стать отцом.

Чак Норрис и Джина О’Келли

Чак Норрис и Джина О’Келли встретились в техасском ресторане. Известный актер пришел туда на свидание с другой барышней, но был очарован именно Джиной. До встречи с Норрисом девушка работала моделью и пробовала себя на актерском поприще. После свадьбы основное внимание она стала уделять семье. Норрис называет свою супругу лучшим другом и даже на время отказался от съемок, когда она заболела.

Жан Рено и Зофия Борука

Жан Рено и Зофия Борука женаты вот уже 14 лет. Их свадьба прошла в Ле-Бо-де-Прованс, а свидетелем со стороны жениха выступал Николя Саркози. У пары есть двое детей. О личной жизни Рено старается не распространяться. Он говорит, что с Зофией наконец обрел подлинное счастье, но подробностями семейной жизни не делится.

Джет Ли и Нина Ли Чи

Супруга Джета Ли, Нина Ли Чи, редко появляется на страницах светской хроники. В бывшем известная актриса, в коллекции которой более 30 кинолент, она полностью отказалась от своей карьеры после свадьбы с Джетом Ли. Актер говорит, что только в этом браке он узнал силу истинной любви. Пара воспитывает двух дочерей.

Микки Рурк и Анастасия Макаренко

Микки Рурк был женат дважды, но последние 11 лет он состоит в отношениях с моделью Анастасией Макаренко. Девушка родилась в России и выросла в Германии. Пара не торопится оформлять брак. Актер в восторге от нынешних отношений и называет Анастасию подарком небес.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал

В июне 2020 года Дольф Лундгрен объявил о помолвке со своей девушкой Эммой Крокдал. Избраннице актера 24 года, и ранее она работала персональным тренером Лундгрена. Дольф сделал предложение Эмме в Стокгольме. До этого актер был женат только раз — на Анетт Квиберг.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин женаты уже 23 года. Воспитывают 3 дочерей и выглядят влюбленными и счастливыми. Хотя их отношения не всегда были гладкими. Они встречались около 6 лет, когда Сталлоне порвал с Дженнифер, отправив ей письмо по почте. Девушка была совершенно раздавлена, но спустя год Сильвестр попросил о втором шансе. И не пожалел о своем решении. «Мне потребовалось 19 лет, чтобы понять: моя жена всегда права», — сказал Сталлоне в одном из интервью.

Стивен и Элли Сигал

Стивен Сигал был женат четырежды. Со своей последней супругой Элли он познакомился в 2001 году, когда приехал в Монголию, чтобы собрать деньги на фильм о Чингисхане. Элли стала его персональным ассистентом. Спустя 5 лет совместной работы пара начала встречаться, а в 2009 году они поженились. О последней супруге актера известно немного. Урожденная Батсухийн Эрдэнэтуяа, она с детства профессионально занималась танцами. Однако ни ее возраст, ни дата рождения, ни родственные связи не афишируются, хотя фотографии пары часто появляются в соцсетях. В 2009 году у Стивена и Элли родился сын.

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Нынешняя супруга Жана-Клода Ван Дамма, Глэдис Португез, уже была замужем за актером. В 1992 году их брак распался, но спустя 7 лет они снова решили пожениться. С тех пор они остаются вместе и воспитывают двоих детей. В 2015 году пара переживала тяжелые времена, и Глэдис даже начала подготовку документов на развод. Ван Дамм смог отговорить ее от этого шага, убедив в своей любви.

Терри Крюс и Ребекка Кинг-Крюс

Терри Крюс познакомился со своей будущей супругой Ребеккой в церкви. Она играла на фортепиано. Молодой человек выразил восхищение музыкальными способностями девушки и вполседствии стал ее добрым другом. Долгое время казалось, что ничего, кроме приятельских отношений, ему не светит. «Он был уж слишком милым», — сказала Ребекка. Однако Терри удалось покорить ее сердце. Они вместе уже более 30 лет, и в их браке было много сложных моментов. Так, на праздновании 27-й годовщины супруги даже поссорились, и Ребекка ушла из ресторана. «Я уже думал, что все закончилось, но Ребекка сказала: все в порядке. Именно тогда я понял, что нас ничто не разлучит», — сказал Крюс. У пары 5 детей.

Уэсли Снайпс и Никки Парк

Со своей второй супругой, Накаянг «Никки» Парк, Уэсли стал встречаться в конце 90-х годов. У пары было двое детей, когда в 2003 году они поженились. Никки уже тогда была известной художницей. Пара воспитывает четверых детей.

Халк Хоган и Дженнифер МакДэниэл

Терри Джин Боллеа, который больше известен как Халк Хоган, женат во второй раз. С нынешней супругой, Дженнифер, он познакомился в 2008 году. Спустя 2 года они сочетались браком на тихой закрытой церемонии. У пары нет своих детей, они воспитывают дочь и сына от предыдущего брака Хогана.

Роберт и Барбара Патрик

Роберт и Барбара Патрик вместе уже 30 лет. Они поженились, когда Роберт участвовал в съемках второго «Терминатора», который стал судьбоносным в его карьере. Барбара также снимается в кино и играет на театральной сцене. У пары двое детей.

Джон Сина и Шей Шариатзаде

Джон Сина с 2012 года умудрялся избегать брачных уз. По его словам, он боялся семейной жизни, так как не был уверен, что сможет стать хорошим мужем. Но в октябре 2020 года состоялась закрытая свадебная церемония, где Джон обменялся клятвами с Шей Шариатзаде. Они познакомились в Ванкувере в 2019 году, но эти свои отношении, в отличие от предыдущих, Сина старался скрывать от посторонних глаз. Шея работает продакт-менеджером в одной из технологических компаний и мало интересуется шоу-бизнесом. Это позволило паре встречаться втайне от журналистов.