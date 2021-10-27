Как выглядят возлюбленные 20 актеров и актрис из «Игры престолов» за пределами Вестероса
В это довольно сложно поверить, но 1-я серия «Игры престолов» вышла целых 10 лет назад. С тех пор сериал стал по-настоящему культовым, а многие актеры превратились в звезд первой величины, за жизнью которых следят миллионы поклонников по всему миру.
Мы в AdMe.ru в свое время фанатели от «Игры престолов», поэтому нам стало любопытно, кого же выбрали в спутники жизни звезды этого сериала.
1. Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и его жена, актриса Нукака Костер-Вальдау
2. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и ее бойфренд, актер Марк Менчака
3. Мэйси Уильямс (Арья Старк) и ее бойфренд, основатель модельного агентства Рубен Шелби
4. Софи Тернер (Санса Старк) и ее муж, певец Джо Джонас
5. Иэн Глен (Джорах Мормонт) и его жена, актриса Шарлотт Эммерсон
6. Кит Харингтон (Джон Сноу) и его жена, актриса Роуз Лесли
7. Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) и ее партнер, дизайнер Джайлс Дикон
8. Михил Хёйсман (Даарио Нахарис) и его жена, актриса Тара Элдерс
9. Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш) и его девушка, певица Камилль О’Cалливан
10. Джейкоб Андерсон (Серый Червь) и его жена, актриса Эшлинг Лофтус
11. Натали Дормер (Маргери Тирелл) и ее партнер, актер Дэвид Оукс
12. Джон Брэдли (Сэм Тарли) и его девушка, журналистка Ребекка Мэй
13. Алфи Аллен (Теон Грейджой) и его девушка, художница Антония Шоуринг
14. Джонатан Прайс (Его Воробейшество) и его жена, актриса Кейт Фахи
15. Карис Ван Хаутен (Мелисандра) и ее партнер, актер Гай Пирс
16. Иван Реон (Рамси Болтон) и его девушка, актриса Зои Грисдейл
17. Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и его жена, актриса Эрика Шмидт
18. Шон Бин (Эддард Старк) и его жена, актриса Эшли Мур
19. Джейсон Момоа (кхал Дрого) и его жена, актриса Лиза Боне
20. Кристофер Хивью (Тормунд) и его жена, журналистка Гри Мовэр Хивью
Вы смотрели «Игру престолов»? Кто ваш любимый персонаж?
Фото на превью Game of Thrones / HBO, Invision / Invision / East News
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