Как выглядят возлюбленные 20 актеров и актрис из «Игры престолов» за пределами Вестероса

В это довольно сложно поверить, но 1-я серия «Игры престолов» вышла целых 10 лет назад. С тех пор сериал стал по-настоящему культовым, а многие актеры превратились в звезд первой величины, за жизнью которых следят миллионы поклонников по всему миру.

Мы в AdMe.ru в свое время фанатели от «Игры престолов», поэтому нам стало любопытно, кого же выбрали в спутники жизни звезды этого сериала.

1. Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и его жена, актриса Нукака Костер-Вальдау

2. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и ее бойфренд, актер Марк Менчака

3. Мэйси Уильямс (Арья Старк) и ее бойфренд, основатель модельного агентства Рубен Шелби

4. Софи Тернер (Санса Старк) и ее муж, певец Джо Джонас

5. Иэн Глен (Джорах Мормонт) и его жена, актриса Шарлотт Эммерсон

6. Кит Харингтон (Джон Сноу) и его жена, актриса Роуз Лесли

7. Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) и ее партнер, дизайнер Джайлс Дикон

8. Михил Хёйсман (Даарио Нахарис) и его жена, актриса Тара Элдерс

9. Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш) и его девушка, певица Камилль О’Cалливан

10. Джейкоб Андерсон (Серый Червь) и его жена, актриса Эшлинг Лофтус

11. Натали Дормер (Маргери Тирелл) и ее партнер, актер Дэвид Оукс

12. Джон Брэдли (Сэм Тарли) и его девушка, журналистка Ребекка Мэй

13. Алфи Аллен (Теон Грейджой) и его девушка, художница Антония Шоуринг

14. Джонатан Прайс (Его Воробейшество) и его жена, актриса Кейт Фахи

15. Карис Ван Хаутен (Мелисандра) и ее партнер, актер Гай Пирс

16. Иван Реон (Рамси Болтон) и его девушка, актриса Зои Грисдейл

17. Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и его жена, актриса Эрика Шмидт

18. Шон Бин (Эддард Старк) и его жена, актриса Эшли Мур

19. Джейсон Момоа (кхал Дрого) и его жена, актриса Лиза Боне

20. Кристофер Хивью (Тормунд) и его жена, журналистка Гри Мовэр Хивью