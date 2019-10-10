Как выглядят создатели наших любимых сериалов и какими работами они еще могут вас порадовать

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Шоураннеры культовых кино и сериалов редко получают тот объем славы, который принимают на себя актеры. Но мы не можем оставить в стороне их заслуги, поэтому решили вывести всенародно любимых гениев из тени.

Коллектив AdMe.ru хочет показать вам, как выглядят люди, которые подарили зрителям сотни часов удовольствия, и рассказать, в разработке каких картин они также участвовали. Не упускайте труды любимых творцов!

Билл Прэди и Чак Лорри — «Теория Большого взрыва»

Вдохновением для разработки сериала послужила жизнь самого Билла Прэди. В 80-х годах он работал в компании программистов, которые были хороши в своем деле, но сильно отставали в других областях жизни. А Чак Лорри, как оказалось, был автором не только известных сериалов, но и легендарной песни из мультсериала о черепашках-ниндзя. Над чем еще работали: Девочки Гилмор. Рейтинг IMDb — 8,1

Два с половиной человека. Рейтинг IMDb — 7

Звездный путь: Вояджер. Рейтинг IMDb— 7,8

Женаты и с детьми. Рейтинг IMDb — 8

Метод Комински. Рейтинг IMDb — 8,1

C. S. I. Место преступления. Рейтинг IMDb — 7,6

Винс Гиллиган — «Во все тяжкие»

С идеей сериала, которая родилась во время работы над «Секретными материалами», Винс Гиллиган обошел несколько студий. Но все они занимались похожими проектами, поэтому постановщик каждый раз получал отказ. В конце концов руководство AMC заприметило историю учителя химии, и в результате мы увидели один из лучших сериалов современности, который уже 11 октября получит продолжение. Над чем еще работал: Секретные материалы. Рейтинг IMDb — 8,6

Лучше звоните Солу. Рейтинг IMDb — 8,7

Хэнкок. Рейтинг IMDb — 6,4

Батл Крик. Рейтинг IMDb — 7,3

Путь: Во все тяжкие. Премьера — 11 октября

Джеймс Манос — младший — «Декстер»

1-й сезон сериала основан на романе Джеффа Линдсея «Дремлющий демон Декстера» который был дебютной книгой о судмедэксперте с «секретом». Дальше сюжет сериала двигался уже по своему пути. А автор сценария адаптации Джеймс Манос — младший получил «Эмми» за работу над 1-м сезоном. Над чем еще работал: Клан Сопрано. Рейтинг MDb — 9,2

Лед. Рейтинг IMDb — 6,7

Щит. Рейтинг IMDb — 8,7

Дэвид Э. Келли — «Большая маленькая ложь»

Несмотря на то что создателем сериала числится Келли, увидели мы его благодаря Риз Уизерспун и Николь Кидман. В 2014 году они купили права на экранизацию книги Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» и сами вели переговоры со студиями. Однако Дэвида Келли не стоит сбрасывать со счетов, ведь именно он так филигранно адаптировал книгу для экрана. Над чем еще работал: Юристы Бостона. Рейтинг IMDb — 8,4

Тяжелый понедельник. Рейтинг IMDb — 7,7

Практика. Рейтинг IMDb — 7,7

Мистер Мерседес. Рейтинг IMDb — 7,9

Ник Пиццолатто — «Настоящий детектив»

Пиццолатто был преподавателем литературы в нескольких американских университетах. Попутно он написал две книги, после чего окончательно определился, что хочет быть сценаристом. Идея «Настоящего детектива» была готова еще в 2010 году, но лишь после утверждения Ника на посту шоураннера, она приобрела те очертания, которые мы увидели на экране. Над чем еще работал: Великолепная семерка. Рейтинг IMDb — 6,9

Галвестон. Рейтинг IMDb — 6,2

Убийство. Рейтинг IMDb — 8,2

Билл Лоуренс — «Клиника»

Лоуренс взял за основу жизнь своего друга, Джонатана Дориса, который обучался в Медицинской школе Брауна, и именно его инициалы, зашифрованы в имени Джея Ди. Дорис также был частым консультантом сериала по вопросам медицинской достоверности. Над чем еще работал: Друзья. Рейтинг IMDb — 8,9

Город хищниц. Рейтинг IMDb — 6,9

Нижний этаж. Рейтинг IMDb — 7,3

Джонатан Нолан и Лиза Джой — «Мир Дикого Запада»

Сериал основан на одноименном фильме Майкла Крайтона, который уже давно хотели перезагрузить боссы Warner Bros. Услышав об этой затее, Джой и Нолан решили, что у истории есть гораздо больший потенциал, и пришли к идее создать масштабный проект. Участие в создании принимал и известный постановщик Джей Джей Абрамс, к которому мы еще вернемся. Над чем еще работали: Мертвые до востребования. Рейтинг IMDb — 8,3

Черная метка. Рейтинг IMDb — 7,9

Интерстеллар. Рейтинг IMDb— 8,6

Престиж. Рейтинг IMDb— 8,5

Темный рыцарь. Рейтинг IMDb — 9

Темный рыцарь: Возрождение легенды. Рейтинг IMDb — 8,4

Картер Бейз и Крейг Томас — «Как я встретил вашу маму»

В основу сериала легла личная жизнь сценаристов. Образ Тэда списан с Картера Бейза, а Маршалл и Лили — это Крейг Томас и его супруга. Последняя, кстати, была против переноса своего образа на экран, однако вероятность привлечь Элисон Ханниган на роль Лили заставила ее передумать. Над чем еще работали: Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом. Рейтинг IMDb — 6,8

Али Джи шоу. Рейтинг IMDb — 8

Американский папаша. Рейтинг IMDb — 7,4

Стивен Найт — «Острые козырьки»

Сюжет сериала основан на реальных событиях, которые застал отец Найта. 10-летний мальчик часто видел хорошо одетых мужчин, которые были безгранично богаты и которых боялся весь район, ведь они были гангстерами. По словам Найта, весь сериал — это взгляд на мир глазами десятилетки, перед которым открывается большой и опасный мир. Над чем еще работал: Пряности и страсти. Рейтинг IMDb — 7,3

Грязные прелести. Рейтинг IMDb — 7,3

Удивительная легкость. Рейтинг IMDb — 7,4

Союзники. Рейтинг IMDb — 7,1

Табу. Рейтинг IMDb — 8,5

Грег Дэниелс — «Офис»

Изначально «Офис» был британским сериалом, который Дэниелс адаптировал для американского зрителя. Для достижения достоверности он много времени провел в исследованиях офисной работы, что пригодилось ему при создании следующего, не менее значимого проекта — сериала «Парки и зоны отдыха». Над чем еще работал: Парки и зоны отдыха. Рейтинг IMDb — 8,6

Симпсоны. Рейтинг IMDb — 8,7

Сайнфелд. Рейтинг IMDb — 8,8

Царь горы. Рейтинг IMDb — 7,3

Эми Шерман-Палладино — «Удивительная миссис Мейзел»

При написании сценария Шерман-Палладино опиралась на образ отца, комика из Нью-Йорка, а также на известных женщин-комиков, таких как Джоан Риверс и Тоти Филдс. Сериал она ставит вместе с мужем, продюсером и писателем Дэниелом Палладино. Над чем еще работала: Балерины. Рейтинг IMDb — 7,5

Розанна. Рейтинг IMDb — 7

Девочки Гилмор: Времена года. Рейтинг IMDb — 7,8

Марк Черри — «Отчаянные домохозяйки»

Идея сериала пришла в голову Марку Черри, когда он смотрел судебное заседание над домохозяйкой, обвиняемой в тяжких преступлениях. Сценарий прошел через 6 студий, которые отвергали проект, и только руководство канала AMC поверило в его идею. Над чем еще работал: Золотые девочки. Рейтинг IMDb — 7,9

Коварные горничные. Рейтинг IMDb — 7,8

Почему женщины убивают. Рейтинг IMDb — 8

Брэд Фэлчак и Райан Мерфи — «Американская история ужасов»

На определенном этапе карьеры Мерфи захотел по-новому взглянуть на мир ужасов и предложил концепцию сериала Фэлчаку, который также был неравнодушен к этому жанру. «Мы хотели, чтобы вы потеряли почву под ногами от страха», — признался Брэд Фэлчак в одном интервью. Над чем еще работали: Части тела. Рейтинг IMDb — 7,6

Лузеры. Рейтинг IMDb — 6,7

Королевы крика. Рейтинг IMDb — 7,1

911. Служба спасения. Рейтинг IMDb — 7,6

Ешь, молись, люби. Рейтинг IMDb — 5,8

Обыкновенное сердце. Рейтинг IMDb — 7,9

Пол Шойринг — «Побег»

Первоначально концепция персонажа, который умышленно попадает в тюрьму, чтобы кого-то спасти, родилась у продюсера Доуна Пароуза. Пол Шойринг расширил ее до истории двух братьев, однако как он, так и студии считали проект слишком мелким для многосерийного шоу. Но успех «Остаться в живых» вселил уверенность в киноделов, и сериал вышел на экраны. Над чем еще работал: Одиночка. Рейтинг IMDb — 6,1

Эксперимент. Рейтинг IMDb — 6,4

Клондайк. Рейтинг IMDb — 7,4

Охота на воров. Рейтинг IMDb — 7

Крис Картер — «Секретные материалы»

Когда Крис Картер устал от создания комедий, он обратил внимание на частые новости о якобы похищениях людей инопланетянами. Изначально FOX не вдохновилась идеей сериала, но Картер не сдавался и, переработав концепцию, получил согласие студии на пилот. Над чем еще работал: Тысячелетие. Рейтинг IMDb — 8

Одинокие стрелки. Рейтинг IMDb — 7,4

Жестокое царство. Рейтинг IMDb — 7,1

Джей Джей Абрамс и Деймон Линделоф — «Остаться в живых»

Идея сериала пришла в голову президенту канала ABC как синтез фильма «Изгой» с Томом Хэнксом и популярного шоу «Последний герой» о выживании группы людей на острове. Поначалу идею посчитали смешной, но один из руководителей студии увидел в ней потенциал. Пилот был заказан Джеффри Либеру, но его сценарий не понравился руководству. Потом за дело взялись Джей Джей Абрамс и Деймон Линделоф и вывели сериал на всемирный уровень известности. Над чем еще работали: Армагеддон. Рейтинг IMDb — 6,7

Грань. Рейтинг IMDb — 8,4

Звездные войны: Пробуждение силы. Рейтинг IMDb — 8

Звездные войны: Скайуокер. Восход. Премьера — 19 декабря

Прометей. Рейтинг IMDb — 7

Война миров Z. Рейтинг IMDb — 7

Хранители. Премьера — 20 октября