Как выглядят создатели наших любимых сериалов и какими работами они еще могут вас порадовать
Шоураннеры культовых кино и сериалов редко получают тот объем славы, который принимают на себя актеры. Но мы не можем оставить в стороне их заслуги, поэтому решили вывести всенародно любимых гениев из тени.
Коллектив AdMe.ru хочет показать вам, как выглядят люди, которые подарили зрителям сотни часов удовольствия, и рассказать, в разработке каких картин они также участвовали. Не упускайте труды любимых творцов!
Билл Прэди и Чак Лорри — «Теория Большого взрыва»
© Nicky Nelson / WENN.com / agefotostock / East News © Brian To / WENN.com / agefotostock / East News © The Big Bang Theory / CBS
Вдохновением для разработки сериала послужила жизнь самого Билла Прэди. В 80-х годах он работал в компании программистов, которые были хороши в своем деле, но сильно отставали в других областях жизни. А Чак Лорри, как оказалось, был автором не только известных сериалов, но и легендарной песни из мультсериала о черепашках-ниндзя.
Над чем еще работали:
Винс Гиллиган — «Во все тяжкие»
С идеей сериала, которая родилась во время работы над «Секретными материалами», Винс Гиллиган обошел несколько студий. Но все они занимались похожими проектами, поэтому постановщик каждый раз получал отказ. В конце концов руководство AMC заприметило историю учителя химии, и в результате мы увидели один из лучших сериалов современности, который уже 11 октября получит продолжение.
Над чем еще работал:
Джеймс Манос — младший — «Декстер»
1-й сезон сериала основан на романе Джеффа Линдсея «Дремлющий демон Декстера» который был дебютной книгой о судмедэксперте с «секретом». Дальше сюжет сериала двигался уже по своему пути. А автор сценария адаптации Джеймс Манос — младший получил «Эмми» за работу над 1-м сезоном.
Над чем еще работал:
Дэвид Э. Келли — «Большая маленькая ложь»
Несмотря на то что создателем сериала числится Келли, увидели мы его благодаря Риз Уизерспун и Николь Кидман. В 2014 году они купили права на экранизацию книги Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» и сами вели переговоры со студиями. Однако Дэвида Келли не стоит сбрасывать со счетов, ведь именно он так филигранно адаптировал книгу для экрана.
Над чем еще работал:
Ник Пиццолатто — «Настоящий детектив»
Пиццолатто был преподавателем литературы в нескольких американских университетах. Попутно он написал две книги, после чего окончательно определился, что хочет быть сценаристом. Идея «Настоящего детектива» была готова еще в 2010 году, но лишь после утверждения Ника на посту шоураннера, она приобрела те очертания, которые мы увидели на экране.
Над чем еще работал:
Билл Лоуренс — «Клиника»
Лоуренс взял за основу жизнь своего друга, Джонатана Дориса, который обучался в Медицинской школе Брауна, и именно его инициалы, зашифрованы в имени Джея Ди. Дорис также был частым консультантом сериала по вопросам медицинской достоверности.
Над чем еще работал:
Джонатан Нолан и Лиза Джой — «Мир Дикого Запада»
Сериал основан на одноименном фильме Майкла Крайтона, который уже давно хотели перезагрузить боссы Warner Bros. Услышав об этой затее, Джой и Нолан решили, что у истории есть гораздо больший потенциал, и пришли к идее создать масштабный проект. Участие в создании принимал и известный постановщик Джей Джей Абрамс, к которому мы еще вернемся.
Над чем еще работали:
Картер Бейз и Крейг Томас — «Как я встретил вашу маму»
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В основу сериала легла личная жизнь сценаристов. Образ Тэда списан с Картера Бейза, а Маршалл и Лили — это Крейг Томас и его супруга. Последняя, кстати, была против переноса своего образа на экран, однако вероятность привлечь Элисон Ханниган на роль Лили заставила ее передумать.
Над чем еще работали:
Стивен Найт — «Острые козырьки»
Сюжет сериала основан на реальных событиях, которые застал отец Найта. 10-летний мальчик часто видел хорошо одетых мужчин, которые были безгранично богаты и которых боялся весь район, ведь они были гангстерами. По словам Найта, весь сериал — это взгляд на мир глазами десятилетки, перед которым открывается большой и опасный мир.
Над чем еще работал:
Грег Дэниелс — «Офис»
Изначально «Офис» был британским сериалом, который Дэниелс адаптировал для американского зрителя. Для достижения достоверности он много времени провел в исследованиях офисной работы, что пригодилось ему при создании следующего, не менее значимого проекта — сериала «Парки и зоны отдыха».
Над чем еще работал:
Эми Шерман-Палладино — «Удивительная миссис Мейзел»
При написании сценария Шерман-Палладино опиралась на образ отца, комика из Нью-Йорка, а также на известных женщин-комиков, таких как Джоан Риверс и Тоти Филдс. Сериал она ставит вместе с мужем, продюсером и писателем Дэниелом Палладино.
Над чем еще работала:
Марк Черри — «Отчаянные домохозяйки»
Идея сериала пришла в голову Марку Черри, когда он смотрел судебное заседание над домохозяйкой, обвиняемой в тяжких преступлениях. Сценарий прошел через 6 студий, которые отвергали проект, и только руководство канала AMC поверило в его идею.
Над чем еще работал:
Брэд Фэлчак и Райан Мерфи — «Американская история ужасов»
На определенном этапе карьеры Мерфи захотел по-новому взглянуть на мир ужасов и предложил концепцию сериала Фэлчаку, который также был неравнодушен к этому жанру. «Мы хотели, чтобы вы потеряли почву под ногами от страха», — признался Брэд Фэлчак в одном интервью.
Над чем еще работали:
Пол Шойринг — «Побег»
Первоначально концепция персонажа, который умышленно попадает в тюрьму, чтобы кого-то спасти, родилась у продюсера Доуна Пароуза. Пол Шойринг расширил ее до истории двух братьев, однако как он, так и студии считали проект слишком мелким для многосерийного шоу. Но успех «Остаться в живых» вселил уверенность в киноделов, и сериал вышел на экраны.
Над чем еще работал:
Крис Картер — «Секретные материалы»
Когда Крис Картер устал от создания комедий, он обратил внимание на частые новости о якобы похищениях людей инопланетянами. Изначально FOX не вдохновилась идеей сериала, но Картер не сдавался и, переработав концепцию, получил согласие студии на пилот.
Над чем еще работал:
Джей Джей Абрамс и Деймон Линделоф — «Остаться в живых»
Идея сериала пришла в голову президенту канала ABC как синтез фильма «Изгой» с Томом Хэнксом и популярного шоу «Последний герой» о выживании группы людей на острове. Поначалу идею посчитали смешной, но один из руководителей студии увидел в ней потенциал. Пилот был заказан Джеффри Либеру, но его сценарий не понравился руководству. Потом за дело взялись Джей Джей Абрамс и Деймон Линделоф и вывели сериал на всемирный уровень известности.
Над чем еще работали:
Наверняка вы смотрели хотя бы один сериал каждого из вышеперечисленных сценаристов. В нашем топе любимчиков — Винс Гиллиган, Билл Лоуренс и Грег Дэниелс. А кто в вашей тройке лидеров среди создателей самых крутых сериалов?
Фото на превью Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Nan Palmero / Flickr