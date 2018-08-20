13 русскоязычных сериалов, которые сняли по мотивам успешных зарубежных проектов

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Сегодняшнее изобилие сериалов может надолго оставить нас в положении лежа. Ведь как приятно прилечь на диван с чашечкой ароматного чая, окунувшись в мир фантастики или детективных расследований! И нередко многосерийные проекты становятся настолько успешными, что права на их экранизацию выкупают другие страны. Таким образом поступает и российский кинематограф, делая адаптации на популярные зарубежные сериалы.

Мы в AdMe.ru собрали для вас список русских сериалов, основой для которых стали зарубежные аналоги.

1.

Сериал «Бесстыдники» (англ. Shameless) имеет несколько адаптаций. Существует оригинальная британская версия, более успешная американская, а также версия российского производства. Официально русскоязычные «Бесстыдники» являются адаптацией одноименного британского сериала. Но это не совсем так. Ведь сюжетная линия, подбор актеров и даже диалоги русского сериала в большинстве случаев схожи с аналогом западного производства. Российский сериал вышел на экраны в 2017 году. Одну из главных ролей исполнил Андрей Чадов. Насколько удачной вышла российская адаптация, решать зрителям, но, по предварительным данным, выход 2-го сезона намечен на сентябрь 2018 года.

2.

Российская адаптация американского сериала «Родина» (англ. Homeland) стала наиболее успешным проектом для канала «Россия-1» за последние 2 года. Американский психологический триллер основан на оригинальном израильском телесериале «Военнопленные». Производством российского сериала занялась кинокомпания «ВайТ Медиа», выкупив права на адаптацию у израильских коллег. Но тем не менее принято считать, что российская версия является адаптацией британского аналога. Главные роли в русскоязычном сериале исполнили Владимир Машков и Виктория Исакова.

3.

В свое время сериал «Доктор Хаус» (англ. House, M.D.) заработал множество престижных кинонаград и даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, став самым просматриваемым сериалом среди остальных. Судьбу «Доктора Хауса» захотел повторить и российский кинематограф. Когда в 2010 году на экраны вышла комедия «Интерны», все искали в ней сходства с американской драмой. Это же случилось и с сериалом «Доктор Тырса». Однако единственной официальной адаптацией оригинала в России стал сериал «Доктор Рихтер». А роль виртуозного врача воплотил в жизнь актер Алексей Серебряков.

4.

Комедийный сериал «Саша + Маша» является версией международного франко-канадского проекта «Парень и девушка» (фр. Un gars, une fille). Комедия была реализована в 29 странах мира, в том числе и на Украине. Главные роли русскоязычного ситкома исполнили тогда еще малоизвестные актеры Георгий Дронов и Елена Бирюкова.

5.

Британский сериал «Лютер» (англ. Luther) был взят за основу для «Клима». Российской адаптацией ленты BBC One занималась продюсерская компания «Среда» во главе с Александром Цекало. На счету российской кинокомпании уже были успешные адаптации, например сериал «Обратная сторона Луны». Стоит отметить, что русскоязычная версия очень схожа с оригиналом: от имен персонажей до преступлений, которые приходится расследовать главным героям. Роли ключевых персонажей исполнили актеры Константин Лавроненко и Дарья Мингазетдинова.

6.

Русскоязычный сериал «Кости» является полной копией успешного одноименного проекта телеканала Fox. Американская версия была настолько популярна среди зрителей, что продержалась на экранах почти 12 лет. Кстати, главную роль в оригинальном сериале «Кости» (англ. Bones) сыграла Эмили Дешанель — родная сестра известной актрисы Зоуи Дешанель. 24-серийная русскоязычная версия выходила на экраны в 2016 году, а актерами, сыгравшими ключевых героев, стали Наталья Высочанская и Константин Соловьев.

7.

Российский мистический детективный телесериал «Обратная сторона Луны» является вольной адаптацией британского сериала «Жизнь на Марсе» (англ. Life on Mars) производства BBC. Проект стал настолько успешным на российском телевидении, что организация BBC захотела выкупить права на показ 1-го сезона в Великобритании. Несмотря на то что «Обратная сторона Луны» является адаптацией, объединяет этот сериал с оригиналом лишь сюжетная завязка. Главную роль в русскоязычной версии исполнил актер Павел Деревянко.

8.

По заказу телеканала НТВ была отснята одноименная русскоязычная версия шведско-датского сериала «Мост» (швед. Bron, дат. Broen). Производством занялась известная компания «ВайТ Медиа», а режиссером русского аналога стал Тимур Вайнштейн. Однако российские кинематографисты не первые, кому пришло в голову адаптировать популярный детектив. Первопроходцами стали американцы и французы. В русскоязычной версии главные роли уполномоченных сыграли актеры Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков. Сериал появился на экранах в мае 2018 года и продолжается до сих пор.

9.

«Тот, кто читает мысли», или «Менталист», — российско-украинская адаптация популярного американского одноименного детективного сериала. Премьера состоялась на украинском телеканале ICTV под названием «Менталист», а несколькими неделями позже на российском Первом канале под названием «Тот, кто читает мысли». Главную роль в русскоязычной версии исполнил израильский актер Ехезкель Лазаров, а озвучил персонажа Кирилл Кяро.

10.

«Уилфред» (англ. Wilfred) — американский комедийный сериал, снятый по мотивам австралийского одноименного сериала канала SBS One. В главных ролях американской комедии снялись Элайджа Вуд и один из создателей сериала Джейсон Гэнн, который и сыграл собаку по кличке Уилфред. Права на ремейк «Уилфреда» компания Star Media приобрела у австралийской компании Renegade Films еще в 2012 году. Но на российские телеэкраны вышла полная копия американского аналога. В русскоязычной версии лжепса сыграл актер Максим Аверин.

11.

«В Москве всегда солнечно» является ремейком американского ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» (англ. It’s Always Sunny in Philadelphia). Сериал продержался на российских телеэкранах всего один сезон и, не выдержав критики зрителей, закрылся. Главные роли в российской версии исполнили актеры Константин Крюков и Александра Ребенок. Стоит отметить, что оригинал выходит на канале FX с 2005 года и по настоящее время.

12.

Культовый сериал «След» лишь отчасти является адаптацией не менее популярного американского сериала «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» (англ. CSI: NY). Зрители сериалов замечают сходство в сюжетах, персонажах, а также расследованиях, которые приходится раскрывать сотрудникам обеих спецслужб. Стоит сказать, что первая серия телесериала «След» вышла на экраны в 2007 году, а уже сегодня количество серий детектива достигло 1 932.

13.

Официально «Седьмая руна» не является адаптацией сериала «Твин Пикс» (англ. Twin Peaks), однако фанаты американской драмы заметили между двумя проектами массу сходств. Продолжительное время сюжет русской версии в точности копирует «Твин Пикс». Даже главный герой, которого сыграл Юрий Колокольников, имеет много общих черт с агентом Дейлом Купером. Кстати, именно Юрий Колокольников стал первым российским актером, который получил роль в «Игре престолов» (англ. Game of Thrones). Там он сыграл предводителя теннов — Стира.