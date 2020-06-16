Посмотрите, как выглядят родные сестры известных актрис

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Семья играет огромную роль в жизни человека, но на то, как сложится его дальнейшая судьба, оказывает влияние большое количество других факторов. Нам известно немало случаев, когда люди, родившиеся в одной семье, шли совершенно разными дорогами. Так, за редким исключением, случилось и в семьях наших героинь.

Мы в AdMe.ru выяснили, как выглядят и чем занимаются сестры известных киноактрис. И мы были крайне удивлены тем, насколько по-разному может сложиться судьба родных сестер.

Мишель и Деди Пфайффер

Младшая сестра актрисы Мишель Пфайффер также выбрала актерскую карьеру. Но, в отличие от своей знаменитой сестры, Деди, увы, не может похвастаться яркими ролями: в ее фильмографии в основном телесериалы и фильмы, не особо популярные у иностранного зрителя.

Николь и Антония Кидман

Младшая и единственная сестра оскароносной актрисы является популярным у себя на родине, в Австралии, журналистом и телеведущей. Антония — многодетная мать, она воспитывает 6 детей от 2 разных браков.

Летиция и Мари-Анж Каста

29-летняя Мари-Анж пошла по стопам своей старшей сестры, модели и актрисы Летиции Касты. Девушка играет в театре, снимается в кино и является лицом брендов Mango и Vichy. Год назад Мари-Анж вышла замуж за французского юмориста Марк-Антуана Ле Брэ.

Грейс Келли с сестрами Маргарет (слева) и Элизабет (справа)

Младшая сестра Грейс, Элизабет, была спортсменкой и даже возглавляла хоккейную команду своего университета. Она стала одной из первых женщин, появившихся в журнале Sports Illustrated. А вот о старшей сестре актрисы, Маргарет, практически ничего не известно.

Анита и Инга Экберг

У музы Феллини, Аниты Экберг, было 6 братьев и одна сестра, Инга, о которой, к сожалению, не известно практически ничего. Все, что есть, это несколько ее фотографий со своей знаменитой сестрой.

Катрин и Франсуаза Денев

Старшая сестра Катрин была актрисой. Франсуазе прочили мировую славу. Став известной у себя на родине, она начала делать первые и довольно успешные шаги в Голливуде. Но планы девушки прервала страшная автомобильная авария: Франсуаза скончалась в возрасте 25 лет.

Ава и Беатрис (крайняя слева) Гарднер

У легенды Голливуда Авы Гарднер было 4 сестры, но наиболее близка она была с самой старшей из них — Беатрис. Это можно понять, судя их по многочисленным совместным фотографиям.

Ванесса и Элиссон Паради

Младшая сестра известной француженки тоже стала актрисой. Правда, она не так известна, как Ванесса, но мы уверены, что у Элиссон все впереди.

Джоан и Джеки Коллинз

Младшая сестра звезды сериала «Династия» Джеки была успешным писателем, ее книги продавались миллионными тиражами. В общей сложности женщина написала 32 романа, и все они становились бестселлерами The New York Times.

Пенелопа и Моника Крус

Младшая сестра Пенелопы, Моника, стала известна широкой общественности после участия в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах», где она исполнила роль дублера своей знаменитой сестры. Но, оказывается, это далеко не единственный фильм в карьере девушки. Моника приняла участие в 15 проектах.

Шэрон и Келли Стоун

Келли, которая младше своей известной сестры на 3 года, занимается благотворительностью. Вместе с Шэрон они создали фонд «Планета надежды», который помогает детям, оказавшимся в кризисной ситуации.

Софи Лорен и Мария Шиколоне

Младшая сестра Софи Лорен, Мария, является автором кулинарных книг и частым гостем на телевидении. Она была замужем за итальянским музыкантом Романо Муссолини, в браке с которым родились 2 дочери.

Брижит и Мижану Бардо

Младшая сестра Бардо в молодости также пробовала себя в качестве актрисы, причем вполне успешно. Однако в 1968 году она окончательно ушла из профессии, чтобы обзавестись семьей. Сейчас Мижану живет в Лос-Анджелесе со своим мужем Патриком Бошо, у пары есть дочь Камилла.

Орнелла Мути и Клаудия Ривелли

Старшая сестра Орнеллы, Клаудия, тоже мечтала о карьере в кино, но жизнь распорядилась иначе. Она снялась в одном-единственном фильме. Женщина много лет замужем за Паоло Леоне, сыном бывшего президента Италии Джованни Леоне. У пары 2 детей.