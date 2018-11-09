Как выглядят реальные люди, которых сыграли знаменитые актеры

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В настоящее время все чаще и чаще стали снимать фильмы по сюжетам из жизни. Будь то мелодрама, детектив или фильм ужасов. Благодаря режиссерам, сценаристам, актерам и многим другим мы можем увидеть своими глазами, что на самом деле произошло с реальными персонажами. А знаете ли вы, как выглядят люди, чьи истории показали на большом экране?

AdMe.ru собрал фотографии реальных людей, которых сыграли знаменитые актеры.

Величайший шоумен

Знаменитый актер Хью Джекман сыграл американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума, который создал передвижной цирк с необычными артистами. Многие персонажи, показанные в фильме, существовали и в реальной жизни. Например, мадам Клофулья («Бородатая леди»), татуированный человек Георг Костентенус и Генерал Мальчик-с-пальчик. Последний женился на такой же маленькой женщине, которая работала в цирке Барнума. Их свадьба стала грандиозным событием. Говорят, что гости даже заплатили, чтобы присутствовать на мероприятии.

Эрин Брокович

Американская актриса Джулия Робертс показала историю обычной женщины Эрин Брокович, которая боролась за права жителей сообщества Хинкли против корпорации Pacific Gas and Electric Company, загрязнявшей грунтовые воды города. У Эрин не было юридического образования, но у нее были решимость, настойчивость и бесстрашие, которые помогли ей выступить против корпорации.

Большая игра

Голливудская актриса Джессика Честейн сыграла реальную женщину по имени Молли Блум, которая создала собственную покерную компанию. Когда деятельность Блум была раскрыта, ФБР надеялось, что она назовет имена известных людей, которые посещали ее клуб, но Молли не выдала тайны своих клиентов. Это была ее принципиальная позиция, что и вдохновило Аарона Соркина написать сценарий на основе ее книги «Игра Молли».

Эдди «Орел»

Молодой актер Тэрон Эджертон сыграл лыжника Эдди Эдвардса по кличке Орел. Он прославился благодаря своим неудачам, ибо на всех соревнованиях он занимал последние места.

Эскобар

Хавьер Бардем показал историю жизни знаменитого наркобарона Пабло Эскобара. Как он стал миллиардером, преступником и могущественным человеком. В основу фильма легли мемуары журналистки, которая была влюблена в Эскобара.

Мы купили зоопарк

Бенджамин Ми, которого сыграл Мэтт Деймон, и вся его семья решили изменить свою жизнь и приобрести зоопарк. После реставрации зоопарк был открыт в 2007 году, а Бенджамин написал книгу «Мы купили зоопарк: Потрясающая подлинная история разбитого зоопарка и 200 животных, которые изменили семью навсегда». Главные герои истории также снялись в фильме в качестве посетителей зоопарка.

Авиатор

Леонардо Ди Каприо сыграл одного из богатейших людей Америки — Говарда Хьюза. Особую популярность ему принесла работа в авиации. В 27 лет Говард основал компанию, которая занималась проектированием и созданием самолетов. Несмотря на риски, Хьюз сам испытывал построенные самолеты и бил все рекорды по скорости и высоте полета. Также Говард увлекался киноиндустрией. В 1932 году он продюсировал фильм «Лицо со шрамом», который стал классикой.

Во власти стихии

Шайлин Вудли и Сэм Клафлин показали историю влюбленной пары — Тами Олдхэм-Эшкрафт и Ричарда Шарпа. Молодые и свободные ребята отправились в путешествие на роскошной яхте по Тихому океану. Однако судно настиг один из самых мощных ураганов в истории. Жизнь пары оказалась во власти стихии.

Серфер души

Актриса Анна-София Робб (на фото справа) исполнила роль серфингистки Бетани Хэмилтон (на фото слева), на которую в 13 лет напала акула. Бетани потеряла руку и чуть было не умерла, но вскоре после этого девушка вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфера.

Игра в имитацию

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграл английского математика Алана Тьюринга, который во время Второй мировой войны стал ведущим участником расшифровки шифров немцев.

Невозможное

В 2004 году испанский врач Мария Белен Альварес, роль которой в фильме исполнила актриса Наоми Уоттс, вместе с мужем и тремя детьми приехала на отдых в Таиланд. В мгновение ока гигантская волна накрыла все побережье, и Мария попыталась сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти себя и всю семью.

Последний портрет

Австралийский актер Джеффри Раш сыграл успешного художника и скульптора Альберто Джакометти. Сегодня его работы покупают за миллионы долларов — и благодаря фильму «Последний портрет» вы сможете понять, почему его произведения стоят целое состояние.