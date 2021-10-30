Как выглядят популярные кинопары, которые так и хочется отправить на конкурс «Найди отличия»

Когда любимый фильм или сериал заканчивается, иногда так не хочется расставаться с полюбившимися героями, что мы ищем подобные картины. И режиссеры не разочаровывают, подбрасывая зрителям аналогичные сюжеты и типажи.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что некоторые пары главных героев в известных фильмах так похожи друг на друга, что картины хочется пересмотреть еще раз и сравнить.

1. «Сумерки» и «Дневники вампира»

Симпатичная девочка-школьница влюбляется в двух загадочных красавцев. Не раздумывая назовите сериал с таким сюжетом. Так сразу становится понятно, что вы больше любите: «Дневники вампира» или романтичную франшизу «Сумерки». Кроме главных героев в этих проектах еще много похожего: вампиры-подростки, которым на самом деле уже больше 100 лет, вампиры-вегетарианцы, богатая жизнь тех, кто выбрал для себя бессмертие, и т. д.

2. «Игра престолов» и «Властелин колец»

И Джон Сноу из «Игры престолов», и Фродо из «Властелина колец» — герои поневоле. Первый вынужден спасать Вестерос от вселенского зла, а когда дело сделано, ему предстоит отправиться в изгнание. Так же и Фродо — после спасения Средиземья и получения раны, от которой он так и не излечился до конца жизни, ему приходится покинуть родные места и отправиться в добровольную ссылку. Похожи и верные спутники главных героев, «оруженосцы», которых к тому же зовут одинаково — Сэм. Оба Сэма остаются с героями в горе и радости, оказывая поддержку тогда, когда это нужно, а финале находят свою любовь и семейное счастье.

3. «Унесенные ветром» и «Иезавель»

Картина «Иезавель» была снята на год раньше знаменитой ленты «Унесенные ветром» и тоже рассказывает о вздорной и характерной южной красавице. Выход этого фильма расстроил продюсера «Унесенных ветром»: он думал, что картина, которую наградили двумя «Оскарами» и которая так похожа на его творение, снизит ажиотаж вокруг нового фильма. По этой же причине он не взял на роль Скарлетт актрису Бетт Дейвис, хотя она очень подходила для нее.

4. «Исчезнувшая» и «Вернуть отправителю»

И в «Исчезнувшей», и в «Вернуть отправителю» играет Розамунд Пайк, а в сюжете обиженная женщина воплощает в жизнь изощренный план мести. Неоднозначных и чем-то похожих мужчин играют Бен Аффлек и Шайло Фернандес.

5. «Открой глаза» и «Ванильное небо»

Эти два фильма — редкий случай, когда ремейк получился не хуже, а может, даже успешнее оригинала. В обеих картинах сыграла Пенелопа Крус, а мужские роли исполнили Эдуардо Норьега и Том Круз. По сюжету избалованный вниманием женщин красавец встречает героиню Пенелопы Крус и решает, что наконец нашел ту самую. Отвергнутая бывшая подстраивает автокатастрофу, после которой герой становится изуродованным инвалидом и безуспешно пытается вернуть себе прошлую жизнь. В конце концов он решается на сложную операцию, но после этого с ним начинают происходить очень странные вещи.

6. «Это все она» и «10 причин моей ненависти»

Невзрачная девушка и популярный парень, который подбивает к ней клинья на спор, а потом влюбляется, — основные герои двух молодежных комедий «Это все она» и «10 причин моей ненависти». Конечно, сюжеты отличаются, но при просмотре этих фильмов невозможно не ловить себя на мысли, как похожи характеры и поведение главных героев.

7. «Больше чем секс» и «Секс по дружбе»

Обе картины покоряют зрителей актерским составом, ведь в ленте «Больше чем секс» играют Натали Портман и Эштон Кутчер, а в «Сексе по дружбе» — Мила Кунис и Джастин Тимберлейк. Эти милые парочки очень похожи, и сюжет одного фильма напоминает второй. Люди разных профессий и образа жизни решают, что в целом они подходят друг другу, но вот никаких свиданий и душевных терзаний им больше не нужно, в их жизни этого было достаточно. Так что они начинают отношения без обязательств, но чем это закончится, уже понятно.

8. «К-9: Собачья работа» и «Тернер и Хуч»

На эти две парочки невозможно смотреть без смеха и умиления. И пес из фильма «К-9: Собачья работа», и хвостатый помощник полицейского Скотта Тернера Хуч сначала показали, что всегда имеют свое собственное мнение и нелегкий характер. Но чтобы успешно раскрывать преступления, главным героям придется научиться находить общий язык со своими четвероногими друзьями.

9. «Кости» и «Касл»

В обоих сериалах эксперты объединяются с полицией и влюбляются в своих партнеров, а поклонники спорят, в каком из них это получилось убедительнее.

Все члены группы доктора Бреннан из сериала «Кости» — яркие личности с интересными характерами, и довольно любопытно наблюдать за развитием отношений между персонажами, в первую очередь между самой Темперанс и ее куратором от спецслужб агентом Бутом.

В сериале «Касл» детектив Кейт — поклонница таланта писателя Касла, но поначалу их общая деятельность вызывает у девушки лишь раздражение. Однако позже она не может игнорировать притяжение, возникшее между ними.

10. «Друзья» и «Как я встретил вашу маму»

Романтик, имеющий несколько странную работу, безответно влюбляется в новенькую в их компании девушку. В следующем сезоне они будут вместе, потом расстанутся и еще несколько раз воссоединятся на протяжении сериала. Это одна из сюжетных линий и «Друзей», и ситкома «Как я встретил вашу маму». А поклонники обоих сериалов спорят, чем же похожи и отличаются пары Росс и Рейчел и Барни и Робин.