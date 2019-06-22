Как выглядят популярные киногероини в новом исполнении («Зачарованные» удивили больше всех)

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Многие актрисы становятся заложницами одного образа, но бывает и обратное — когда кинороль ассоциируется с конкретным человеком. Поэтому ремейк — дело рискованное, но это совсем не пугает режиссеров, и почти каждый популярный фильм уже успели переснять. Представленные в новом облике знакомые герои всегда вызывают споры среди зрителей: кто-то готов принять перемены, а кто-то категорически против «пародии» на любимого персонажа. А к какому лагерю относитесь вы?

AdMe.ru решил сравнить полюбившихся киногероинь и узнать мнение читателей: получилось ли новому поколению затмить легендарных Анджелину Джоли, Голди Хоун, Памелу Андерсон и других актрис?

«Спасатели Малибу»

Сериал из 90-х «Спасатели Малибу» запомнился благодаря эффектным девушкам в красных купальниках, одной из которых была Памела Андерсон. Спустя 28 лет белокурую спасательницу сыграла бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Келли Рорбах.

Лара Крофт

В 2018 году вышел новый фильм про знаменитую искательницу приключений Лару Крофт, а главная роль досталась Алисии Викандер. Но фанаты прежней расхитительницы гробниц ремейк приняли без особого восторга. Многие зрители придерживаются мнения, что эталонная Лара Крофт должна непременно обладать формами и магнетизмом Анджелины Джоли.

Джеки

Сериал «Женщина по имени Джеки» вышел в 1991 году, и образ Жаклин Кеннеди блестяще смогла передать актриса Рома Дауни. А спустя 25 лет уже Натали Портман сыграла роль жены президента, и надо отметить, что определиться, кто из актрис справился с задачей лучше, достаточно сложно.

Джин Грей

Актриса Фамке Янссен смогла сделать образ своего персонажа узнаваемым, и это несмотря на то, что на протяжении всех фильмов «Люди Икс» она была на втором плане. Софи Тернер повезло больше: Джин Грей в ее исполнении сразу получила главную роль.

Кэрри Брэдшоу

Спустя 9 лет после финала сериала «Секс в большом городе» вышел приквел «Дневники Кэрри», главную роль в котором сыграла Анна-София Робб. И хотя режиссеры постарались сделать образы обеих Кэрри максимально схожими, многие зрители отметили, что Сара Джессика Паркер все же больше ассоциируется с нью-йоркской модницей.

Женщина-кошка

В 1992 году Мишель Пфайффер в образе женщины-кошки очаровала не только Бэтмена, но и критиков, которые назвали актрису эталонным персонажем и выдающимся злодеем Тима Бертона. Спустя 10 лет в образе роковой обольстительницы предстала Энн Хэтэуэй, а над ее костюмом работал сам Джорджо Армани.

«Ангелы Чарли»

Первый сериал «Ангелы Чарли» мир увидел в 1976 году, а спустя 24 года на экранах появился ремейк, чей состав стал звездным — Дрю Бэрримор, Люси Лью и Камерон Диас. И вот спустя 19 лет было принято решение повторить успех «ангелов». В этот раз роли достались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балински.

«Зачарованные»

В 1998 году многих приковал к экрану сериал «Зачарованные», который длился 8 лет. Ремейк вышел спустя 10 лет, и было снято всего 2 сезона — критики и фанаты так и не смогли проникнуться симпатией к новому составу.

«Грязные танцы»

Главные герои мелодрамы «Грязные танцы» 1987 года — Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей — покорили сердца людей по всему миру. А вот ремейк 2017 года не смог вызвать сильных эмоций как у зрителей, так и у критиков.

«Сабрина — маленькая ведьма»

Несмотря на то что Сабрина в версии 2018 года выглядит моложе своей предшественницы, ремейк получился куда страшнее. Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» уже не про смешные ситуации юной ведьмы с котом, а настоящий хоррор. Тем не менее оценки зрителей достаточно высоки, да и кота режиссеры оставили.

Сара Коннор

Эмилию Кларк в образе Сары Коннор раскритиковали зрители — им не хватило эмоций и волевых решений. А вот Сара в исполнении Линды Хэмилтон считается эталоном и вызывает уважение как раз по той причине, что актриса реалистично показала путь становления своего персонажа.

Энни Проффитт и Кейт

На фильм 1987 года «Человек за бортом» был снят ремейк в 2018-м, правда, героев поменяли местами: теперь богач — мужчина, а девушка — разносчица пиццы, которая мечтает проучить миллионера за хамство.