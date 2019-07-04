10 актрис, которые после неудачных отношений не побоялись снова рискнуть. И сорвали джекпот

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Люди, которые счастливы в браке, больше зарабатывают и быстрее поднимаются по карьерной лестнице. Когда видишь завораживающую игру актеров, становится интересно, кто помогает им справляться с неизбежными проблемами, успокаивает после провала фильма в прокате, верит в успех и сопровождает свою вторую половинку на красной ковровой дорожке на пути к заветному «Оскару».

Мы в AdMe.ru заинтересовались, кто они — мужья известных актрис, чей график распланирован на годы вперед, а ритм жизни порой не позволяет даже выбраться куда-нибудь вдвоем на выходные.

Эмили Блант и Джон Красински

Ранее Блант встречалась с музыкантом Майклом Бубле, но в 2008-м пара рассталась. С Джоном Эмили познакомилась случайно: в тот вечер она сидела в ресторане с друзьями, рассуждая о преимуществах жизни в одиночестве. Спустя год Джон позвал ее замуж и так описал эту историю: «Она плакала от того, что я плакал, и мы плакали вместе, и люди вокруг нас плакали. В итоге она сказала „да“, и это было великолепно». Блант и Красински поженились в 2010-м. Одна из знаковых для них работ — фильм «Тихое место»: они вместе участвовали в съемках, и картина получила массу наград.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

В 2019 году они отметили 22-ю годовщину заключения брака. Сара говорит, что безумно гордится проектами своего мужа. Актриса с возмущением реагирует на попытки найти изъяны в их отношениях и сообщения СМИ о том, что они якобы поругались. До замужества с Бродериком Паркер встречалась с актером Робертом Дауни — младшим и адвокатом Джоном Ф. Кеннеди — младшим. Сара вспоминает время, когда у них завязались отношения с Мэттью, описывая его так: «Он, наверное, самый веселый парень из всех, кого я встречала в своей жизни. Он такой яркий. Думаю, он самый красивый мужчина, которого я знаю. И он вдохновляет меня. Я абсолютно без ума от него».

Вера Фармига и Ренн Хоуки

Это второй брак Фармиги, до этого она 8 лет была замужем за актером Себастьяном Роше. После развода Вера встретила Ренна Хоуки — американского музыканта, автора песен, актера и продюсера. Они встречались 4 года перед тем как пожениться в 2008-м и фактически вместе уже 15 лет. Пара воспитывает двоих детей.

Розамунд Пайк и Роби Юниаке

Розамунд и Роби поженились в 2009 году, сейчас у пары двое детей. Юниаке — ученый-математик, он на 18 лет старше жены. Для обоих это не первые отношения, у каждого был неприятный опыт. Пайк говорит, что именно проницательный ум Роби помог ей сформировать подход к персонажам, которых предстояло играть. Сложные драматические роли актрисы подтверждают, что это влияние полезно и ценно.

Фелисити Джонс и Чарльз Гард

У актрисы был опыт неудачных отношений: после 10 лет, проведенных вместе, в 2013 году она рассталась со своим молодым человеком. Через 2 года она встретила режиссера Чарльза Гарда и в 2018-м вышла за него замуж.

Марго Робби и Том Акерли

Марго и Том познакомились на съемочной площадке в 2014 году. Он работал помощником режиссера, а она исполняла одну из главных ролей в фильме «Французская сюита». Пара держала в секрете свои отношения, не желая признавать, что это серьезно, а в 2016 году они поженились. Том Акерли, кстати, продюсировал фильм «Тоня против всех», за исполнение главной роли в котором Марго была номинирована на «Оскар». Так что в лице мужа актриса обрела отличную поддержку.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Эми и Даррен вместе учились актерскому мастерству, и их отношения начались 17 лет назад — в 2002 году. Правда, поженились они только в 2015-м, будучи 13 лет в отношениях. У пары растет дочка. Все это время актер и художник Ле Галло поддерживал и сопровождал свою даму на каждом мероприятии. В 2017 году Эми Адамс стала обладательницей звезды на голливудской «Аллее славы». В одном из интервью она призналась, что очень благодарна мужу: он помогает сохранить семью в том ритме жизни, которого требует ее карьера.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

У каждого из этих двух актеров за плечами не самые удачные отношения: у Аманды они длились 5 лет, у Томаса — 8 лет. Сейфрид и Садоски познакомились в 2015-м и в этом же году объявили о помолвке. Свадьба состоялась в 2017-м, незадолго до рождения их дочки.

Джессика Честейн и Джан Лука Пасси ди Препозуло

Джан Лука — итальянский дизайнер, на 6 лет младше Джессики. Они поженились после 5 лет отношений, в 2017 году. Честейн признается, что брак ощущается не так, как она ожидала. Окружающие уверяли, что первый год семейной жизни будет очень тяжелым, но для актрисы он «был невероятным».

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь и Кит познакомились на гала-вечере в 2005 году. Актриса вспоминает, что была раздосадована: она поняла, что влюбилась, но Кит интереса не проявил. По признанию Урбана, ее номер просто лежал у него в кармане: мужчина боялся, что ему будет не о чем поговорить с ней и что такая девушка не найдет его интересным. Через 4 месяца Урбан все-таки решился позвонить, а через год они поженились. Сейчас у них двое детей. Музыкант признается, что Николь спасла ему жизнь и помогла навсегда избавиться от наркозависимости (ранее он несколько раз проходил реабилитацию). В 2019 году пара отметила очередную годовщину свадьбы, и в этот день Кит написал на своей страничке в инстаграме: «13 лет магии, музыки, романтики, диких приключений и постоянных открытий чистой любви. С годовщиной тебя, моя дорогая».