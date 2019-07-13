Кто и как придумал сериалы, от которых мы не можем оторваться

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Создание сериалов — дело довольно рискованное, но некоторые проекты становятся настоящими хитами и любимцами зрителей на долгие годы. Во многом это происходит благодаря шоураннерам — людям, которые обычно совмещают в себе сразу несколько обязанностей, верят в будущий сериал и вкладывают в него всю душу. Именно их имена звучат в начальных титрах, но почему-то мы никогда не видели большинство из них их в лицо.

AdMe.ru решил исправить эту вопиющую несправедливость, показать создателей наших любимых сериалов и поведать о том, как когда-то начинались истории их создания.

Дэвид Крейн, Марта Кауффман и Кевин Брайт, сериал «Друзья»

К тому времени, как был придуман легендарный сериал «Друзья», за плечами его будущих продюсеров уже были реализованные проекты и большой опыт. Но в 1993 году Дэвид Крейн и Марта Кауффман находились в «черной полосе»: их ситком «Семейный альбом» был закрыт после нескольких серий. К новому телевизионному сезону продюсеры решили взять себя в руки и предложили свою идею для сериала под кодовым названием «Кафе „Бессонница“» про молодых жителей Нью-Йорка. Идея получила одобрение, и вскоре Марта и Дэвид принялись писать сценарий, но не успели они его закончить, как канал NBC уже пообещал приступить к съемкам — настолько им понравилась концепция сериала и прописанные персонажи. Среди прочих названий были и такие, как «Друзья как мы», «Шестеро одиночек», но в конце концов было утверждено ставшее впоследствии легендарным простое и понятное «Друзья». Создатели сериала рассказывали, что с самого начала предчувствовали успех, и они не ошиблись: первый же пилотный эпизод оправдал все ожидания и съемки 1-го сезона продолжились. А остальное — уже история.

Винс Гиллиган, сериал «Во все тяжкие»

Еще до выхода сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган успел построить успешную карьеру на телевидении. Ему очень нравился сериал «Секретные материалы», и, конечно, он мечтал принять участие в создании этого шоу. Ему удалось попасть в команду, и в течение 7 лет Гиллиган был одним из сценаристов своего любимого сериала, а также занимался его продюсированием. История с сериалом «Во все тяжкие» начиналась так: первоначально Винсу понравилась идея о человеке, который впоследствии превращается в плохого парня, — это стало каркасом сюжета. А идея о нарколаборатории пришла весьма любопытным образом: Гиллиган разговаривал со своим знакомым писателем о безработице, и в шутку они обсудили возможность создания передвижной лаборатории по производству метамфетамина. Работа над сериалом шла в команде с 6 сценаристами, в результате был создана оригинальная история, в центре которой стоит, пожалуй, один из самых интересных и непростых героев за всю историю телевидения — Уолтер Уайт.

Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, сериал «Игра престолов»

Бениофф и Уайсс — сценаристы и исполнительные продюсеры одного из самых дорогих сериалов за всю историю телевидения. Именно на них обрушились гневные высказывания фанатов, которым не понравилась концовка «Игры престолов», но, если бы не упорство Дэвида и Дэниела, мир бы вряд ли когда-нибудь увидел экранизацию книг Джорджа Мартина. Они пытались запустить сериал на протяжении 3 лет, а первый вариант пилотной серии был разнесен в пух и прах — если бы он тогда попал к главным боссам HBO, то сериал вряд ли получил бы продолжение. В результате «пилот» был переснят на 90 %, при этом некоторые актеры были заменены. В то же время канал HBO до последнего сомневался в запуске шоу, да и мало кто верил в успех такого сериала с множеством персонажей и сложных сюжетных линий. Но первые реакции были положительным, и канал дал старт сериалу. С самого начала шоураннеры намеривались экранизировать всю историю до конца, даже если действие сериала обгонит даты выхода книг Мартина. В результате писатель сообщил шоураннерам планируемую концовку, и начиная с 6-го сезона сериал основывается только на оригинальных сценариях. Узнаем ли мы когда-нибудь, какой путь уготовил своим героям Джордж Мартин? Будем надеяться, что да.

Мэтт и Росс Дафферы, сериал «Очень странные дела»

Идея для сериала возникла у братьев-близнецов Даффер за 3 года до того, как они приступили к его реализации. Им не хватало опыта на телевидении, поэтому для начала они сняли малобюджетный фильм по своему сценарию, а также написали сценарий нескольких эпизодов сериала «Сосны». Спустя время братья подготовили 20-страничную презентацию будущего сериала и стали оббивать пороги студий, но никто не верил в их идею — им отказали как минимум в 15 местах! Критиковали сосредоточение сюжета вокруг детей, а еще предлагали превратить сериал... в детское шоу. Хорошо, что они не послушали этих советов и остались при своем мнении, ведь вскоре им улыбнулась удача и Netflix выкупил сценарий буквально на следующий день после первой встречи. В результате сериал стал культурным феноменом и всколыхнул интерес к 80-м, а актеры сериала проснулись настоящими знаменитостями. Только представьте, как сейчас кусают локти студии, когда-то отказавшие Дафферам!

Марк Гэтисс и Стивен Моффат, сериал «Шерлок»

Однажды Моффат и Гэтисс, успешные к тому времени сценаристы, работавшие совместно над сериалом «Доктор Кто», ехали в поезде на Лондон и выяснили, что оба являются поклонниками детективов Артура Конан Дойла. Они задались вопросом: «Что, если бы Шерлок Холмс жил в наше время?» — так и появилась задумка перенести действие детектива в XXI век и осовременить и Шерлока, и саму историю. Супруга Стивена Моффата, продюсер Сью Верчью, одобрила идею, и вскоре работа над сценарием закипела вовсю. Ну а результат усилий мы знаем: культовый сериал и одно из самых оригинальных и характерных киновоплощений Шерлока Холмса.

Дэвид Шор, сериал «Доктор Хаус»

Идея снять сериал, напоминающий детектив про полицейских, но только на основе работы врачей, пришла в голову продюсеру Полу Аттанасио. Тот, в свою очередь, предложил эту идею сценаристу Дэвиду Шору — он взялся за разработку сценария, но решил немного подправить концепцию: если обычно в детективах загадка возвышается над личностью персонажей, то в сериале Дэвид предложил сделать наоборот. Так появился Грегори Хаус, схожий с Шерлоком Холмсом, — отсылки к этому герою то и дело встречаются на протяжении сериала. Можно заметить, что фамилия «Хаус» похожа на «Холмс», его близкого друга зовут доктор Джеймс Уилсон (привет Джону Ватсону), к тому же некоторое время они живут в соседних комнатах одной квартиры. Шор говорит, что его всегда восхищало равнодушие Холмса к своим клиентам, эксцентричность и гибкий ум — все это мы можем увидеть и в характере Хауса.

Чарли Брукер, сериал «Черное зеркало»

Шокирующий сериал-антиутопию придумал британский писатель, сатирик и телеведущий Чарли Брукер, известный своим жестким и провокационным чувством юмора. Название сериала Брукер объясняет отсылкой к черным дисплеям и мониторам современных гаджетов.

«Если технологии — это наркотики, а они действительно похожи на наркотики, то каковы будут побочные эффекты? Пограничная область между наслаждением и дискомфортом и есть место действия моего драматического сериала „Черное зеркало“. Вы найдете черное зеркало на каждой стене, на каждом столе, в каждой ладони — холодный и блестящий экран телевизора, монитора, смартфона». Чарли Брукер

Кстати, если вы еще не видели ни одной серии этого сериала, то у его создателя есть совет: по его мнению, можно начать просмотр с совершенно любой понравившейся по описанию или фотографии серии, но есть и такая, которая придется по вкусу большинству зрителей — 1-я серия 3-го сезона под названием «Нырок».

Крейг Мазин, мини-сериал «Чернобыль»

История о трагических событиях в Чернобыле так запала в души зрителей и критиков, что обогнала в рейтингах куда более дорогостоящие и известные шоу и заняла 1-ю строчку в списке 250 лучших телесериалов в истории по версии IMDb. Это большая заслуга Крейга Мазина — сценариста и одного из исполнительных продюсеров сериала. Мазин начал собирать информацию о катастрофе в Чернобыле с 2014 года: он беседовал с физиками-ядерщиками и ликвидаторами, свидетелями событий, изучал архивы, посетил Припять. Командой была проделана огромная исследовательская работа, чтобы передать антураж советской эпохи и максимально точно воспроизвести события. И небольшой любопытный факт: до «Чернобыля» Крейг Мазин принимал участие создании сценариев к таким фильмам, как «Очень страшное кино», «Без чувств» и «Мальчишник — 2, 3».

Бонус: Энрике Торрес, сериал «Дикий ангел»