Как выглядят и чем занимаются звезды наших любимых бразильских сериалов

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Каждый из нас хотя бы краем глаза видел по крайней мере одну из бразильских теленовелл, которые шли непрерывным потоком в 1990-х и начале 2000-х. И среди нас наверняка есть те, кто искренне привязывался к их героям и актерам, которые их сыграли. Например, к харизматичной злодейке Ракел, восточной красавице Жади, красавчику Эду или рыбаку Гуме. Вы удивитесь, но все эти и многие другие актеры словно нашли эликсир вечной молодости. Кажется, будто за прошедшие 18–20 лет они стали только красивее.

AdMe.ru решил вспомнить былые времена и узнать, как поживают звезды бразильских сериалов, рядом с которыми (пусть и не в буквальном смысле) прошло наше детство.

Луселия Сантус

61-летняя Луселия Сантус больше всего знакома российским зрителям по главной роли в сериале «Рабыня Изаура». В последние годы Луселия не снимается в сериалах, а пишет сценарии и преподает систему Станиславского, которая, как она признается, помогла сформироваться ей как актрисе. В свободное время актриса практикует йогу и посещает кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро — она увлеклась этой религией во время путешествия в Тибет. Кстати, сын Луселии Сантус Педро Нешлинг также стал актером.

Сузана Виейра

Сузана Виейра готовилась стать профессиональной балериной, но в итоге стала актрисой и появилась в более чем 50 сериалах. Она запомнилась зрителям как Нисси из оригинальной версии «Жестокого ангела» 1976 года, Ана из «Новой жертвы» и Мария ду Карму из сериала «Хозяйка судьбы». Даже не верится, что этой шикарной женщине уже 75, а ее реальная жизнь по накалу страстей не уступает экранной. Сузана трижды была замужем, причем последний супруг был на 25 лет ее моложе. Актриса по-прежнему снимается, ведет активный образ жизни и даже принимает участие в ежегодных карнавалах в Рио-де-Жанейро.

Маркус Палмейра

Маркус Палмейра родился в семье режиссера и впервые появился на экране в 1968 году, когда ему было всего 5 лет. Нашим зрителям актер более всего запомнился в роли Шику из сериала «Воздушные замки» и рыбака Гумы из «Берега мечты». Актер был женат на телережиссере Аморе Маутнер, у них есть дочь Джулия. В настоящее время он продолжает сниматься в фильмах и теленовеллах, а также ведет еженедельную программу на телеканале Cultura под названием A’Uwe. С помощью этого проекта Маркус пытается привлечь внимание общественности к важности сохранения культуры индейских племен — коренных жителей Бразилии.

Камила Питанга

Камила Питанга — дочь актера Антониу Питанга, с которым они играли отца и дочь в популярном сериале «Новая жертва». Также Камила известна по роли Эсмералды в «Береге чудес». В настоящее время она продолжает сниматься, является лицом известных косметических брендов, сотрудничает с «ООН-женщины» в качестве посла доброй воли и растит 2 детей.

Рейналду Джанеккини

Свою первую роль в сериале (причем сразу главную) Джанеккини сыграл в 2000 году. Это была роль Эду в «Семейных узах», после которой Рейналду признали одним из самых красивых актеров в Бразилии. Затем последовала роль Тони в сериале «Земля любви, земля надежды» и многие другие. Рейналду был на пике своей популярности, когда в 2010 году у него обнаружили онкологию. Актеру потребовалась пересадка костного мозга, и, к счастью, ему удалось преодолеть заболевание. С одобрения врачей он снова вернулся к съемкам, а также выпустил книгу о своей борьбе с болезнью и много занимается благотворительностью.

Клаудиа Оана

Клаудиа Оана активно снимается в фильмах, сериалах и работает в театре. Зрителям она более всего известна как злодейка Изабелла из «Новой жертвы» и рокерша-вампирша Наташа из сериала «Вамп». Клаудиа была замужем 4 раза, и у нее уже есть внук, но, согласитесь, язык не повернется назвать эту роковую женщину бабушкой.

Вера Фишер

Свою карьеру Вера начинала как модель и в 1969 году даже выиграла конкурс «Мисс Бразилия». В начале 1980-х она начала появляться в сериалах и приобрела большую популярность у себя на родине, но зрители из других стран узнали и полюбили Веру после сериалов «Семейные узы» и «Клон» в начале 2000-х. Вера Фишер неоднократно была замужем, у нее 2 детей, причем ее старшая дочь Рафаэла тоже стала актрисой. Фишер продолжает появляться на экране и на театральной сцене и, как многие ее коллеги, занимается благотворительностью.

Летисия Сабателла

Летисия Сабателла получила международную известность после роли Латифы в сериале «Клон». Она продолжает свою работу на телевидении, выходит на сцену с музыкальными номерами, сотрудничает с правозащитными организациями. Семейное положение — разведена, у актрисы есть взрослая дочь.

Каролина Дикманн

Одна из самых ярких ролей Каролины — больная лейкемией Камила в сериале «Семейные узы». Но, к счастью, в реальной жизни у актрисы все в порядке со здоровьем, она продолжает активно сниматься. Дикманн замужем во второй раз, у нее 2 детей. Кстати, благодаря Каролине Дикманн в Бразилии появился закон, названный ее именем. Он предусматривает штраф или тюремное заключение для тех, кто совершает киберпреступления и вторгается в частную жизнь людей, например ворует личные фотографии с компьютеров и мобильных устройств.

Глория Пирес

Пожалуй, самой блестящей работой Пирес стала роль сестер-близнецов Ракел и Рут в сериале «Секрет тропиканки». Причем актриса сначала не хотела на нее соглашаться, так как незадолго до этого стала мамой. Но Глорию уговорили, и в итоге этот сериал стал самым успешным среди тех, где была обыграна тема близнецов, а Ракел в ее исполнении вошла в список 15 самых запоминающихся сериальных злодеек. Сегодня у 54-летней актрисы и продюсера по-прежнему много работы на телевидении и в кино, она замужем, у нее 4 детей. Также у Глории есть интернет-магазин, где продаются товары для дома и питомцев.

Вивиан Пазмантер

Вивиан Пазмантер считается одной из лучших бразильских актрис своего поколения. В юности Вивиан была очень застенчива, поэтому ее друзья были удивлены, когда узнали, что она собирается стать актрисой. По словам Вивиан, в этой профессии она может спрятаться за образами своих героинь. Кроме работы на телевидении и в театре Пазмантер участвует в кампаниях в поддержку онкобольных и благотворительных акциях. Актриса помогла своему мужу преодолеть рак, но, увы, их отношения закончились в 2008 году. У Вивиан 2 детей: 16-летний Эдуарду и 13-летняя Лара.

Мурилу Бенисиу

В начале своей карьеры Бенисиу пытался стать звездой в Голливуде, но затем вернулся на родину, где наконец-то обрел настоящий успех после съемок в сериалах «Во имя любви» и «Клон». В Голливуде его тоже заметили и пригласили в картину «Женщина сверху», где в главной роли снялась Пенелопа Крус. Мурилу продолжает сниматься в фильмах и сериалах, у него 2 сыновей, один из них — от актрисы Джованны Антонелли, с которой у него завязались отношения во время съемок «Клона». По иронии судьбы, свою нынешнюю гражданскую супругу Мурилу также встретил во время работы над тем же сериалом — Дебора Фалабелла (на фото справа) играла в «Клоне» его дочь.

Джованна Антонелли