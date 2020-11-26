Как выглядят и чем занимаются родные братья и сестры российских знаменитостей

Звезды, как правило, не любят афишировать личную жизнь и рассказывать о членах семьи. Но если все же решаются приоткрыть завесу тайны и показать поклонникам, например, своих братьев и сестер, это непременно становится поводом для обсуждений.

Мы в AdMe.ru решили не только показать родственников знаменитостей, но и рассказать об их жизни чуть больше.

Екатерина, Ольга и Карина, сестры Кристины Асмус

У телезвезды сериала «Интерны», как оказалось, есть 3 сестры. Старшие — Екатерина и Ольга (на фото посередине) — родились, когда семья Мясниковых (настоящая фамилия) еще жила в Саратове. Об их личной жизни мало что известно.

А Карина младше Кристины всего на 4 года и появилась на свет уже в Королеве. Девушка далека от кинематографа, но с детства занимается спортивной гимнастикой, является заслуженным мастером спорта международного класса и имеет множество спортивных наград. Сейчас она замужем за египтянином Ашрафом Салаха, воспитывает дочь Сафию и работает фитнес-инструктором в одном из престижных фитнес-клубов Москвы.

Шамиль, брат Чулпан Хаматовой

Шамиль Хаматов родился в 1985 году в Казани. Молодой человек пошел по стопам старшей сестры и стал актером театра и кино. Сразу после окончания ГИТИСа в 2005 году он был принят в труппу театра «Современник», где работает по сей день.

Ксения, сестра Светланы Лободы

Светлана Лобода особенно щепетильна в вопросах, касающихся ее романтических отношений и семьи, поэтому достаточно редко показывает родных. Однако порой все же публикует снимки со своей младшей сестрой Ксенией. Известно, что девушке 28 лет, она окончила Университет имени Тарасова в Киеве и по-прежнему проживает в этом городе. Ксения занимается модельным бизнесом и замужем за бизнесменом Артемом Аурсалиди.

Мария, сестра Нюши

Мария Шурочкина тоже далека от мира шоу-бизнеса, в котором ее старшая сестра чувствует себя как рыба в воде. Зато девушка преуспела на спортивном поприще. Мария занимается синхронным плаванием, заслужила звание мастера спорта международного класса и является восьмикратной чемпионкой мира.

Оксана, сестра Леры Кудрявцевой

Оксана Жукова — старшая сестра телеведущей, и об ее жизни известно не так много. Женщина замужем, живет в столице и занимается собственным бизнесом.

Оксана и Кристина, сестры Натальи Водяновой

Жизнь младших сестер модели по воле судьбы сложилась кардинально по-разному. Оксане 32 года, и у нее с рождения диагностированы аутизм и ДЦП. Кстати, именно она вдохновила Наталью на создание благотворительного фонда «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития и их родителям.

Самая же младшая, Кристина, окончила престижную британскую школу, а затем факультет искусствоведения American University и теперь проживает в США.

Татьяна, сестра Галины Боб

Младшая сестра Галины живет в Саратове и замужем за певцом Давидом Бабаяном. Пара воспитывает сыновей Гаспара и Дживана. Судя по ленте Галины в инстаграме, они с сестрой регулярно видятся и навещают друг друга.

Ирина, сестра Наташи Королевой

Ранее Ирина, как и младшая сестра, покоряла мир шоу-бизнеса и в 90-х была востребованной певицей, известной под псевдонимом Руся. Девушка даже давала концерты в Канаде и США, а позже сестры и вовсе стали успешно гастролировать вместе с концертной программой «Две сестры». В 1999 году женщина надолго покинула сцену, но затем издала 2 новых альбома — в 2009 и в 2017 году.

Наталья, сестра Александра Гудкова

Наталья старше брата на 6 лет, и мало кто знает, но она также играла с Александром в студенческой команде КВН. Женщина ведет довольно закрытый образ жизни, и ее нынешний род деятельности неизвестен.

Галина, Анастасия и Виктория, сестры Веры Брежневой

Вера воспитывалась в многодетной семье — она 2-я из 4 дочерей Тамары Галушки. Галина, самая старшая, давно иммигрировала в Грецию, и о ней мало что известно. Зато двойняшки Анастасия и Виктория периодически появляются рядом со своей звездной сестрой. Известно, что Анастасия замужем за бизнесменом, а Виктория 10 лет была супругой актера Александра Цекало, владеет элитным секонд-хендом и растит 2 детей.