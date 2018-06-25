Как выглядят и чем занимаются мамы знаменитых женщин мира

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Знаменитости — это такие же люди, как и мы с вами. Даже у популярного человека есть близкий родственник, который поддержит в трудную минуту или разделит радость достижения. Конечно же, вы догадались, что речь идет о маме.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас пост о мамах успешных и перспективных женщин нашего времени. Просто взгляните на их фото, и вы сразу поймете, в кого вышли такие красотки.

Вера Ора — мама Риты Оры

Вера Ора окончила медицинский институт в СССР, после чего со своей семьей перебралась из Косова в Лондон. Там некоторое время женщина работала официанткой. В 2005 году мама певицы вернулась в медицину, занявшись психиатрией. Сейчас ее услуги пользуются популярностью среди лондонской элиты.

Марго Робби с мамой Сари Кесслер

Сари Кесслер — бывший физиотерапевт, которая помимо работы в больнице занималась фермерством, помогая своему мужу. Родители Марго живут в Австралии.

Шейлин Вудли со своей мамой Лори

Лори 25 лет проработала школьным психологом, но завершила карьеру в пользу собственного фонда, который она создала вместе со своими детьми. Фонд занимается развитием и обучением молодого поколения Америки.

Кати Хилтон — мама Пэрис Хилтон

Кати уже 40 лет состоит в браке с Ричардом Хилтоном, чей дед был основателем сети отелей Hilton Hotels. Женщина снялась в нескольких фильмах и сериалах, а на данный момент занимается семейным бизнесом.

Синтия Джерманотта — мама Леди Гаги

Мама эпатажной Леди Гаги в молодости работала в сфере телекоммуникаций — в одном из крупнейших по количеству абонентов операторов сотовой связи в США. Сейчас Синтия посвятила себя фонду Born This Way, который они основали вместе с дочерью. Фонд помогает американской молодежи справиться со своими проблемами.

Виктория Лопырева с мамой Ириной

Наверное, в это сложно поверить, но Ирине 59 лет. В молодости Лопырева работала журналистом, а также подрабатывала моделью. Сейчас женщина является успешной бизнесвумен — она занимается организацией различных конкурсов красоты.

Ольга Шайхлисламова — мама Ирины Шейк

Ольга воспитывала Ирину одна. Женщина работала преподавателем музыки в одной из российских школ. Сейчас мама супермодели помогает в воспитании внучки.

Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Лиза Боне — актриса, известная по роли в ситкоме «Шоу Косби». Первый муж Лизы — музыкант Ленни Кравиц. Сейчас женщина состоит в браке с актером Джейсоном Момоа, который сыграл Кхала Дрого в «Игре престолов». С ним они пробыли вместе 12 лет до оформления официальных отношений.

Тери Дьюк Морец — мама Хлои Морец

Тери — многодетная мать. У нее 5 детей. Мама молодой актрисы работала медсестрой в клинике пластической хирургии в Беверли-Хиллз, которой владел ее муж.

Маршелин Бертран — мама Анджелины Джоли

Маршелин Бертран — актриса и кинопродюсер. Старт ее карьеры приходится на начало 1970-х годов. В 2007 году Маршелин скончалась от продолжительной болезни — рака яичников. В последние годы она вела затворнический образ жизни.

Ирит Гадот — мама Галь Гадот

Ирит — бывший учитель физкультуры. Сейчас женщина занята делами обычной домохозяйки, а также имеет небольшую армию поклонников в Instagram.

Блейк Лайвли с мамой Элейн

Элейн Лайвли — управляющая талантами. С молодого возраста Элейн работает в индустрии развлечений, куда и вовлекла каждого члена своей семьи.

Клаудия Хеффнер Пельтц — мама Николы Пельтц

Клаудия Пельтц — бывшая фотомодель, бизнесвумен и партнер-основатель инвестиционного фонда своего супруга Нельсона Пельтца. У Клаудии и знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца 8 детей.

Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер и бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл

Крис — американская предпринимательница, ставшая одной из создателей популярного шоу «Семейство Кардашьян». Женщина является менеджером своих успешных детей, а также бывшей женой покойного Роберта Кардашьяна — друга и адвоката скандально известного футболиста О. Джея Симпсона. Сейчас Крис 62 года, а ее маме Мэри Джо — 84.