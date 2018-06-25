Как выглядят и чем занимаются мамы знаменитых женщин мира
Знаменитости — это такие же люди, как и мы с вами. Даже у популярного человека есть близкий родственник, который поддержит в трудную минуту или разделит радость достижения. Конечно же, вы догадались, что речь идет о маме.
Редакция AdMe.ru подготовила для вас пост о мамах успешных и перспективных женщин нашего времени. Просто взгляните на их фото, и вы сразу поймете, в кого вышли такие красотки.
Вера Ора — мама Риты Оры
Вера Ора окончила медицинский институт в СССР, после чего со своей семьей перебралась из Косова в Лондон. Там некоторое время женщина работала официанткой. В 2005 году мама певицы вернулась в медицину, занявшись психиатрией. Сейчас ее услуги пользуются популярностью среди лондонской элиты.
Марго Робби с мамой Сари Кесслер
Сари Кесслер — бывший физиотерапевт, которая помимо работы в больнице занималась фермерством, помогая своему мужу. Родители Марго живут в Австралии.
Шейлин Вудли со своей мамой Лори
Лори 25 лет проработала школьным психологом, но завершила карьеру в пользу собственного фонда, который она создала вместе со своими детьми. Фонд занимается развитием и обучением молодого поколения Америки.
Кати Хилтон — мама Пэрис Хилтон
Кати уже 40 лет состоит в браке с Ричардом Хилтоном, чей дед был основателем сети отелей Hilton Hotels. Женщина снялась в нескольких фильмах и сериалах, а на данный момент занимается семейным бизнесом.
Синтия Джерманотта — мама Леди Гаги
Мама эпатажной Леди Гаги в молодости работала в сфере телекоммуникаций — в одном из крупнейших по количеству абонентов операторов сотовой связи в США. Сейчас Синтия посвятила себя фонду Born This Way, который они основали вместе с дочерью. Фонд помогает американской молодежи справиться со своими проблемами.
Виктория Лопырева с мамой Ириной
Наверное, в это сложно поверить, но Ирине 59 лет. В молодости Лопырева работала журналистом, а также подрабатывала моделью. Сейчас женщина является успешной бизнесвумен — она занимается организацией различных конкурсов красоты.
Ольга Шайхлисламова — мама Ирины Шейк
Ольга воспитывала Ирину одна. Женщина работала преподавателем музыки в одной из российских школ. Сейчас мама супермодели помогает в воспитании внучки.
Зои Кравиц с мамой Лизой Боне
Лиза Боне — актриса, известная по роли в ситкоме «Шоу Косби». Первый муж Лизы — музыкант Ленни Кравиц. Сейчас женщина состоит в браке с актером Джейсоном Момоа, который сыграл Кхала Дрого в «Игре престолов». С ним они пробыли вместе 12 лет до оформления официальных отношений.
Тери Дьюк Морец — мама Хлои Морец
Тери — многодетная мать. У нее 5 детей. Мама молодой актрисы работала медсестрой в клинике пластической хирургии в Беверли-Хиллз, которой владел ее муж.
Маршелин Бертран — мама Анджелины Джоли
Маршелин Бертран — актриса и кинопродюсер. Старт ее карьеры приходится на начало 1970-х годов. В 2007 году Маршелин скончалась от продолжительной болезни — рака яичников. В последние годы она вела затворнический образ жизни.
Ирит Гадот — мама Галь Гадот
Ирит — бывший учитель физкультуры. Сейчас женщина занята делами обычной домохозяйки, а также имеет небольшую армию поклонников в Instagram.
Блейк Лайвли с мамой Элейн
Элейн Лайвли — управляющая талантами. С молодого возраста Элейн работает в индустрии развлечений, куда и вовлекла каждого члена своей семьи.
Клаудия Хеффнер Пельтц — мама Николы Пельтц
Клаудия Пельтц — бывшая фотомодель, бизнесвумен и партнер-основатель инвестиционного фонда своего супруга Нельсона Пельтца. У Клаудии и знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца 8 детей.
Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер и бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл
Крис — американская предпринимательница, ставшая одной из создателей популярного шоу «Семейство Кардашьян». Женщина является менеджером своих успешных детей, а также бывшей женой покойного Роберта Кардашьяна — друга и адвоката скандально известного футболиста О. Джея Симпсона. Сейчас Крис 62 года, а ее маме Мэри Джо — 84.
Какими были и чем занимались ваши мамы в молодости? Делитесь интересными историями из жизни своих родителей в комментариях.
Фото на превью irinashayk / instagram, irinashayk / instagram